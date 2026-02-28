El Salvador

El Salvador fue condecorado como el principal inversor extranjero en formación agrícola

La iniciativa de colaboración académica fortalece la estrategia nacional de transferencia de tecnología, abriendo oportunidades para que estudiantes accedan a programas especializados en ciencias agronómicas y liderazgo en la modernización del sector agrícola

El Salvador recibe reconocimiento de
El Salvador recibe reconocimiento de la Universidad Zamorano en Honduras por ser el principal inversor extranjero en educación agrícola. (Cortesía: Óscar Figueroa)

El Salvador ha recibido un reconocimiento especial de parte de la Universidad Zamorano en Honduras al consolidarse como el principal inversor extranjero en la formación agrícola de talento humano dentro de esa institución. La ceremonia se realizó en Tegucigalpa, donde representantes salvadoreños destacaron la magnitud de la apuesta estatal por financiar estudios superiores en el sector agropecuario para su juventud.

En este acto de la Escuela Agrícola Panamericana, también conocida como Universidad Zamorano, la administración de El Salvador sumó un precedente regional en la cooperación académica agropecuaria.

Según datos oficiales, el territorio salvadoreño ha destinado la mayor cantidad de recursos de la región al financiamiento de becas internacionales, superando a otros estados latinoamericanos en este campo. Este reconocimiento fue entregado al director ejecutivo de la Secretaría Técnica para el Financiamiento Externo (SETEFE), Óscar Figueroa.

Como representantes salvadoreños también participaron Karla Majano de Palma, Directora General de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO).

La Universidad Zamorano, con sede en Honduras, ha formado ingenieros agrónomos desde hace décadas y se ha considerado un referente técnico en América Latina. La colaboración actual refuerza el diseño de una política salvadoreña de traslado tecnológico y conocimiento al sistema productivo nacional.

El Salvador ha priorizado desde 2023 la profesionalización de sus jóvenes en ciencias forestales, agronomía y agroindustria como base para transformar su modelo de producción alimentaria y enfrentar el desafío del relevo generacional en el agro.

La política de profesionalización de
La política de profesionalización de jóvenes salvadoreños busca transformar el modelo de producción alimentaria mediante formación en agronomía y agroindustria. (Cortesía: Adriana Lima)

El programa de agrobecas impulsa formación mundial en Honduras

La Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO) y la SETEFE han gestionado un programa denominado agrobecas, diseñado para que estudiantes salvadoreños accedan a formación en áreas estratégicas en Universidad Zamorano. Los campos de especialización abarcan ingeniería en agronomía, agroindustria alimentaria, administración de agronegocios, y ambiente y desarrollo.

Este trabajo coloca al “Pulgarcito de América” como referente en la transferencia tecnológica inmediata hacia sus tierras agrícolas. El objetivo principal: incrementar la productividad y la resiliencia nacional ante los crecientes desafíos del cambio climático.

En palabras de óscar Figueroa, quien recibió el reconocimiento en representación del gobierno salvadoreño: “La apuesta por la juventud y el agro es una apuesta por el futuro de El Salvador”.

La cooperación académica define la política agropecuaria salvadoreña

Durante la visita institucional, Figueroa sostuvo encuentros con las autoridades universitarias de El Zamorano. Ambas partes analizaron nuevas oportunidades que permitan ampliar la cooperación técnica y académica, con énfasis en impactos económicos, sociales y ambientales.

El gobierno salvadoreño ha orientado su política exterior en el sector agrícola hacia la formación de capital humano en modelos internacionales competitivos. Se persigue que las capacidades técnicas adquiridas en Honduras regresen a El Salvador para liderar desde la innovación la modernización del sector primario.

La Universidad Zamorano destacó el modelo de “Aprender Haciendo”, que caracteriza a sus programas, como un componente crucial para garantizar el desarrollo sostenible. El acceso de jóvenes salvadoreños a esta formación posiciona al país en el mapa regional del talento humano agrícola.

El modelo 'Aprender Haciendo' de
El modelo 'Aprender Haciendo' de Zamorano impulsa la formación práctica de decenas de jóvenes salvadoreños en el sector agropecuario, con miras a aumentar estas cifras en el futuro. (Cortesía: Adriana Mira)

La Secretaría Técnica para el Financiamiento Externo detalló que, gracias a este programa, decenas de jóvenes han accedido ya a la formación superior en áreas agrícolas, una cifra que se prevé aumentar con las próximas convocatorias.

La jornada también se realizaron reuniones importantes con representantes de la Universidad para consolidar el vínculo institucional y expandir la colaboración en los ámbitos educativo, comercial y estratégico, reiterando el compromiso con el desarrollo productivo del sector agropecuario.

