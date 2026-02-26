El Salvador

El Salvador: Colocan primera piedra del nuevo mercado municipal de Santa Ana apoyado por el Banco Mundial

El proyecto, que prevé albergar más de dos mil locales formales, busca transformar la dinámica económica de Santa Ana mediante infraestructuras modernas y alianzas con organismo financieros de alcance internacional

El nuevo mercado ofrecerá 2.387 locales formales, estrategia para regular el comercio informal y promover la legalidad económica en Santa Ana. (Cortesía: Ministerio de Obras Públicas)

En un acto celebrado este miércoles 25 de febrero se colocó la primera piedra del nuevo Mercado Municipal de Santa Ana con la participación de autoridades municipales, encargados del Ministerio de Obras Públicas (MOP) de El Salvador, vendedores locales y representantes del Banco Mundial

Este proyecto masivo marca el inicio de la recuperación definitiva de una zona comercial que fue devastada por un siniestro hace casi cinco años.

De acuerdo con el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, el proyecto, diseñado bajo estándares modernos de infraestructura comercial, contempla una construcción total de 31,293 metros cuadrados. La obra consistirá en dos edificios de tres niveles cada uno, integrados de forma que optimicen el flujo de comerciantes y compradores. Ambas edificaciones estarán divididas por un área recreativa y paso peatonal.

Lemus mencionó que el mercado tiene una inversión aproximada de 55 millones de dólares, beneficiando a familias de toda Santa Ana. De igual manera, el funcionario apuntó que el plazo de construcción es de 2 años.

Con 31,293 metros cuadrados y dos edificios de tres niveles, la infraestructura facilitará la operación y el flujo de comerciantes y clientes. (Cortesía: Secretaría de Prensa de El Salvador)

Con una capacidad para albergar 2,387 locales, las nuevas instalaciones han sido concebidas no solo como un centro de abasto, sino como una herramienta estratégica para ordenar el comercio informal y dinamizar la economía local.

El proyecto se desarrollará en una ubicación privilegiada del Distrito de Santa Ana, entre la 4.ª y 8.ª Avenida Sur y la 1.ª y 3.ª Calle Poniente, beneficiando directamente a más de 497,000 personas del occidente del país centroamericano.

Con este proyecto, El Salvador nuestra ante la comunidad internacional un modelo de desarrollo urbano que combina el apoyo directo a los micro y pequeños empresarios con la modernización de los espacios públicos, consolidando a Santa Ana como un polo de desarrollo económico regional.

Alianza estratégica para el desarrollo

Durante la ceremonia, el alcalde Santa Ana Centro, Gustavo Acevedo, agradeció a las entidades gubernamentales y representantes del Banco Mundial, entidad que brinda respaldo financiero y técnico. Además mencionó que presencia de la organización subraya la confianza internacional en los proyectos de infraestructura pública que buscan mejorar la competitividad y la calidad de vida en los centros urbanos salvadoreños.

Posteriormente, Acevedo dirigió un mensaje a los vendedores locales presentes, destacando su esfuerzo y compromiso.

“A los comerciantes les quiero decir algo claro, este lugar les pertenece, cuando todo estaba perdido ustedes siguieron trabajando en el mercado temporal Meléndez. Ustedes siguieron porque un santaneco nunca se rinde. Todo el trabajo este mercado nace para devolverles dignidad y crecimiento económico. La obra significa desarrollo, comercio y vida”, apuntó.

La obra atenderá a más de 497.000 personas y marca un hito en la recuperación tras el incendio del mercado central en 2021. (Cortesía: Ministerio de Obras Públicas)

El edil santaneco aprovechó el acto para reafirmar que la transformación de la “Ciudad Morena” se mantiene en pleno desarrollo. Acevedo destacó que, de forma paralela a la construcción del mercado, continuarán las obras en el departamento, enfocándose en dos ejes vitales: la renovación del Centro Histórico y la modernización del Estadio Óscar Alberto Quiteño, sede del histórico equipo CD FAS.

Superando la tragedia de 2021

La construcción de este nuevo mercado responde a una necesidad histórica y urgente. El antiguo Mercado Central de Santa Ana sufrió un incendio catastrófico el pasado 10 de marzo de 2021. El siniestro comenzó aproximadamente a las 8:30 de la noche (hora local), presuntamente debido a un cortocircuito, y consumió gran parte de los puestos, dejando a miles de familias sin su sustento diario.

Desde entonces, el sector comercial había operado en condiciones temporales. El nuevo complejo de tres niveles representa el cumplimiento de una promesa de reconstrucción que prioriza la seguridad estructural y la prevención de incendios, incorporando sistemas eléctricos de última generación para evitar que se repita la tragedia del pasado.

