Fovial anuncia intervención del segundo tramo de la carretera Panamericana en El Salvador y anticipa ampliación vial

El proyecto de ampliación en la carretera Panamericana contempla convertir esta arteria en una vía de cuatro carriles, con arriate central y ciclovía./(Redes Ministerio de Obras Públicas)

El Fondo de Conservación Vial (Fovial), encabezado por su director ejecutivo, Alexander Beltrán, confirmó la próxima intervención del segundo tramo de la carretera Panamericana entre Cojutepeque y San Vicente, un proyecto que tendrá impacto estratégico para la conectividad vial en el país. Este anuncio se realizó pocos días después de la habilitación del primer tramo intervenido, entre San Martín y Cojutepeque, previo al desarrollo del Ironman 70.3 San Salvador, competencia internacional que tuvo lugar el pasado 22 de febrero.

Según explicó Beltrán el martes en entrevista radial con Diana Verónica y Tony, la intervención en la Panamericana constituye parte de un plan de mejora de la infraestructura vial que busca reducir tiempos de traslado y ofrecer rutas más seguras en puntos clave del territorio. “Nuestra misión en Fovial es tener la conectividad, darle seguridad vial y poder estar al servicio de toda la población”, subrayó el funcionario.

El primer tramo rehabilitado, de 17 kilómetros entre San Martín y Cojutepeque, fue entregado días antes de la realización del Ironman 70.3, que reunió a cientos de atletas internacionales y locales. De acuerdo con información oficial, la competencia generó cierres y circulación controlada en la vía desde Ilopango hasta Cojutepeque, para permitir el paso seguro de los participantes en el segmento de ciclismo, que recorrió parte esencial de la renovada Panamericana. El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) y el Viceministerio de Transporte (VMT) coordinaron el operativo logístico y la reapertura progresiva de los tramos intervenidos, que se completó a primeras horas de la tarde del mismo domingo.

Recientemente las autoridades habilitaron 17 kilómetros de la carretera Panamericana, en el tramo entre San Martín y Cojutepeque./(Redes Ministerio de Obras Públicas)

La rehabilitación del tramo San Martín-Cojutepeque incluyó la renovación de la carpeta asfáltica, obras de drenaje, señalización y mejoras en la seguridad vial, como parte de los estándares requeridos para albergar eventos de alta exigencia como el Ironman 70.3. Según datos recopilados por Ironman.com, la ruta ofrecía dos vueltas de ciclismo a lo largo de la Panamericana, con paisajes de montaña y un tránsito controlado para los competidores y la población.

El segundo tramo que será intervenido, entre Cojutepeque y San Vicente, forma parte de la ruta utilizada a diario por vehículos particulares, transporte de carga y rutas interdepartamentales. Beltrán adelantó que la intervención incluirá la ampliación de la vía, aunque no precisó fechas exactas para el inicio de las obras. “Vamos a seguir, no solo hasta el desvío de Ilobasco, sino que hasta San Vicente. Después vienen buenas noticias, porque esa calle se hace de dos carriles y eso va a cambiar dentro de poco”, indicó el titular de Fovial.

El proyecto de ampliación previsto contempla convertir la Panamericana en una vía de cuatro carriles, con arriate central y ciclovía, una transformación que busca agilizar el tráfico y mejorar la seguridad para todos los usuarios.

El segundo tramo a intervenir iniciará en Cojutepeque y finalizará en San Vicente, según las autoridades./ (Redes Ministerio de Obras Públicas)

En entrevistas anteriores, el funcionario ha indicado que “este tipo de proyectos hace que los terrenos valgan muchísimo más”, agregando que las “mejoras van a quedar y vamos a tener una calle de cuatro carriles, arriate central, ciclo rutas y espacios públicos importantes”.

La intervención en la Panamericana coincide con el despliegue de equipos del Fovial en distintos puntos del país, donde actualmente se desarrollan tareas de bacheo, recarpeteo y ampliación en rutas estratégicas, según datos presentados por la institución. El plan prevé además trabajos nocturnos en áreas metropolitanas para reducir la congestión y atender las principales denuncias ciudadanas por deterioro vial.

La Panamericana es una de las arterias más transitadas y estratégicas de El Salvador, por lo que su modernización y ampliación figura entre las prioridades del gobierno. Las próximas obras previstas entre Cojutepeque y San Vicente buscan consolidar un corredor eficiente para el transporte y la actividad económica, a la vez que responden a las demandas de conectividad y seguridad planteadas por la ciudadanía.

En sus declaraciones, Beltrán reiteró el llamado a la población a reportar cualquier situación de riesgo o deterioro en las carreteras, a través del canal de WhatsApp habilitado por la entidad, con el fin de priorizar la atención en los puntos más urgentes.