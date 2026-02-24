Quiebres de inventario afectan a tiendas de barrio en El Salvador, revela presidente de CONAMYPE

Cuando ocurre un quiebre de inventario, la tienda no puede satisfacer esas necesidades, lo que se traduce en ventas perdidas y posibles clientes que optan por comprar en otro lugar. Crédito Freepik

El presidente de CONAMYPE, Paul Steiner, anunció una estrategia público-privada para transformar el sector de tiendas de barrio en El Salvador, advirtiendo que estos negocios sufren quiebres de inventario en “24 de cada 30 días”.

Esto quiere decir que enfrentan días sin poder ofrecer todos los productos que sus clientes demandan. Cuando ocurre un quiebre de inventario, la tienda no puede satisfacer esas necesidades, lo que se traduce en ventas perdidas y posibles clientes que optan por comprar en otro lugar.

Esta situación, subrayó, limita el crecimiento de miles de pequeños comercios y pone en riesgo los ahorros de familias que dependen de ellos.

Durante una conferencia, Steiner formalizó una alianza entre CONAMYPE, el Banco de Fomento Agropecuario, la Asociación de Distribuidores y la firma Distribución Dinámica.

El objetivo es abordar la falta de capital de trabajo y el desabastecimiento frecuente que afecta a las tiendas de barrio, así como fortalecer la sostenibilidad, formalización y crecimiento de estos negocios ubicados en barrios y colonias.

La nueva estrategia público-privada busca reducir los quiebres de inventario en tiendas de barrio de El Salvador, donde 24 de cada 30 días registran desabastecimiento. (Foto: Secretaría de Prensa)

La estrategia contempla cuatro ejes clave: diagnóstico sectorial, inclusión financiera, comunicación directa y formación empresarial. En el ámbito del diagnóstico, Distribución Dinámica diseña y aplica encuestas dirigidas a tiendas para identificar necesidades de financiamiento, niveles de adopción tecnológica y otros aspectos críticos. Este proceso busca construir una radiografía precisa de los desafíos que enfrenta el sector.

Respecto a la inclusión financiera, el Banco de Fomento Agropecuario implementa la Línea Crediticia de Atención a Tiendas, adaptando las condiciones de los créditos a la dinámica real de este tipo de negocios.

Las tiendas de barrio mueven hasta 3,000 millones de dólares anuales, consolidándose como pieza clave de la economía popular salvadoreña. (Foto: CONAMYPE)

Esta iniciativa permite que los propietarios de tiendas de barrio accedan a capital de hasta $10,000, facilitando el crecimiento y desarrollo de sus comercios.

En coordinación con CONAMYPE, se llevan a cabo jornadas informativas y asesorías especializadas para acercar estas alternativas de financiamiento a quienes más lo necesitan y suelen tener dificultades para acceder a productos bancarios tradicionales.

El componente de comunicación contempla la consolidación del canal de WhatsApp “MI TIENDA SV”, que funciona como herramienta de contacto directo, actualización permanente y consulta para los comerciantes.

Este espacio permite que los propietarios reciban información relevante, planteen dudas y participen activamente en la retroalimentación sobre las necesidades del sector.

A estos ejes se suma la formación empresarial, con un diplomado virtual impulsado por CONAMYPE para fortalecer las capacidades de gestión de los dueños de tiendas, así como la colaboración activa de la Asociación de Distribuidores, que facilita la difusión de conocimientos y el acompañamiento territorial a través de su red de vendedores.

Steiner remarcó que la estrategia responde a un crecimiento sostenido de las tiendas de barrio, vinculado a la mejora en la seguridad pública. El último censo, finalizado en 2023, registró casi 60,000 tiendas en todo el país, un incremento del 25 % comparado con 2018.

Según estudios citados, este canal mueve aproximadamente 5,000 millones de dólares al año, sumando ventas directas y de distribuidoras.

Casi el 70 % de las tiendas de barrio en El Salvador son lideradas por mujeres, promoviendo empleo y mejores condiciones laborales en comunidades vulnerables. (Foto: Secretaría de Prensa)

A pesar de su relevancia económica, el sector enfrenta retos estructurales: limitado capital de trabajo, carencia de herramientas de gestión y una elevada frecuencia de quiebres de inventario. Steiner advirtió que si se consigue reducir estos quiebres de 24 a 18 días al mes, “se duplicaría el valor del canal”, lo que tendría un impacto inmediato en la rentabilidad y sostenibilidad de los comercios.

El presupuesto aprobado para CONAMYPE en 2025 es de $5,5 millones, complementado por fondos de cooperación internacional aportados por agencias como KOICA, el Fondo FANTEL, la Unión Europea y LuxDev. Estos recursos financian proyectos de impulso a la MYPE, desarrollo artesanal, inclusión de mujeres empresarias y promoción de emprendimientos digitales.

Steiner subrayó que “casi el 70 % de las empresas del sector son lideradas por mujeres”, lo que incrementa el impacto social y la generación de empleo de calidad. El titular de CONAMYPE sostuvo que el objetivo final es que todas las pequeñas empresas puedan acceder a herramientas modernas de gestión y a condiciones laborales dignas para sus trabajadores.