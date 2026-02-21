El mercado central de San Salvador se llena de sabor con el festival del Jocote Barón Rojo

El mercado central de San Salvador celebró el festival del jocote barón rojo y la guayaba con más de 70 agricultores y emprendedores. (Foto cortesía redes sociales)

El mercado central de San Salvador concentra a más de 70 agricultores y emprendedores para celebrar el tradicional festival del Jocote Barón Rojo y la guayaba, una iniciativa que resalta la diversidad de preparaciones culinarias esfuerzo de los productores salvadoreños, en un evento pensado para acercar la riqueza agrícola al corazón de la capital. La actividad, que se desarrollará hoy desde las 2:00 pm. hasta las 6:00 pm., ofrece a los visitantes la oportunidad de degustar productos artesanales, participar en actividades recreativas promovidas por la administración capitalina y conocer de cerca los frutos de temporada que marcan la identidad gastronómica del país.

En el evento, los asistentes pueden disfrutar de una muestra innovadora: el jocote y la guayaba no solo se servían en su forma fresca, sino también convertidos en vinos, jaleas, conservas, dulces y platos principales, como carne o pollo sazonados con el característico sabor dulce del jocote. La organización del festival no solo tiene un enfoque comercial, sino que busca fortalecer los vínculos entre productores rurales y la comunidad urbana, permitiendo que quienes no pueden trasladarse al occidente de El Salvador experimentaran de primera mano la riqueza local.

Durante el evento en San Salvador, los visitantes degustaron vinos, jaleas, conservas y platos principales elaborados con jocote y guayaba local. (Foto cortesía)

La Red de Mercados capitalinos, clave en la logística del festival, se consolidó como espacio de promoción para pequeños agricultores y vendedores, quienes suelen trabajar lejos del circuito urbano. De esta forma, se facilita oportunidades para dar mayor visibilidad a sus productos y establecer contactos comerciales. Además, la jornada estará acompañada de actividades culturales y de entretenimiento abiertas a toda la familia, con el objetivo de convertir la visita al mercado en una experiencia integral.

Ahuachapán: origen y expansión del Festival

El festival del jocote barón rojo tiene raíces profundas en el municipio de San Lorenzo, Ahuachapán, donde anualmente se celebra la edición central hacia finales de marzo, impulsada por la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE). Esta celebración, de acuerdo con datos oficiales, involucra a unos 600 productores quienes cultivan más de 1,000 manzanas del fruto, con una cosecha anual estimada de 300,000 cajillas y un volumen de ingresos cercano a los $3 millones. Las cifras reflejan la importancia económica de este cultivo en la zona, donde se generan alrededor de 1,000 empleos directos durante la temporada.

La extensión del festival a San Salvador fortalece la conexión entre campo y ciudad, creando una experiencia gastronómica y cultural única cada temporada. (Foto cortesía redes sociales)

La versión de Ahuachapán no solo potencia la economía local, sino que añade al festival una atractiva dimensión turística. Los visitantes pueden saborear una selección de platillos que incluye postres, pupusas, jocotes en miel, pizzas artesanales, tartaletas y la tradicional bebida de chilate. Las expectativas de asistencia suelen ser elevadas: en años previos, los organizadores han registrado hasta 20,000 turistas en el día principal de la festividad, de acuerdo a los registros de la comisión organizadora.

Al margen de la degustación, el evento en Ahuachapán funciona como ventana para mostrar otros atractivos de la región: excursiones guiadas hacia plantaciones de jocote, un recorrido en tren turístico hacia el Río Grande, línea fronteriza con Guatemala, y una variada oferta gastronómica en la ribera del río, donde funcionan más de 20 restaurantes y comedores. Además, el centro turístico de la cooperativa El Jícaro ofrece servicios como piscinas, canopy, laberinto y restaurante, complementando la experiencia para los visitantes.

El festival promovió actividades culturales y recreativas para toda la familia, integrando gastronomía y tradición en el corazón de la capital. (Foto cortesía redes sociales)

El festival en el mercado central de San Salvador representa una extensión de esta iniciativa que, tradicionalmente, se celebraba solo en el occidente del país, acercando sabores, tradiciones, empleos directamente a la capital. Así, los mercados urbanos se convirtieron en un puente entre los productores de comunidades agrícolas y la población capitalina.