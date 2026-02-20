Así avanza la nueva megacárcel en Medellín inspirada en el CECOT de El Salvador

Así será la nueva prisión en Medellín inspirada en el CECOT. (Cortesía: Alcaldía de Medellín)

Medellín avanza en la construcción de la primera megacárcel de Colombia siguiendo el modelo del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, señaló la alcaldía de esa ciudad.

De acuerdo con datos de la administración, el nuevo centro penitenciario alojará a más de 1,300 reclusos con elevadas medidas de control y se espera que esté concluido en el año 2027. De momento, la obra se encuentra a un 9%.

La decisión de replicar el esquema salvadoreño en Colombia ocurre en un contexto en que otros países latinoamericanos, como Ecuador y Costa Rica, han recurrido a la construcción de prisiones masivas guiadas por el CECOT, famoso por su dureza y por ser objetivo de críticas de organizaciones humanitarias debido a presuntos abusos.

Este fenómeno regional se intensificó mientras la seguridad se ubica en el centro del debate político y los gobiernos buscan estrategias de impacto rápido ante el recrudecimiento del crimen organizado.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, indicó el jueves durante una visita al sitio de obras que el penal se financiará con fondos públicos y privados y que, a diferencia de otros recintos, tendrá una guardia de seguridad propia y no dependerá de la autoridad penitenciaria nacional.

Un funcionario de la alcaldía explicó a AFP que la infraestructura se inspira en el CECOT, ícono del enfoque “mano dura” del presidente Nayib Bukele en El Salvador.

Medellín busca un golpe de efecto en la seguridad al restringir privilegios a los presos, siguiendo el enfoque de mano dura que impulsa Nayib Bukele en El Salvador (Cortesía: REUTERS/Jose Cabezas)

El centro de confinamiento salvadoreño fue inaugurado en febrero de 2023 como parte de la estrategia de seguridad impulsada por el presidente Bukele y actualmente alberga miles de pandilleros detenidos durante el régimen de excepción decretado para combatir la violencia y el crimen organizado en el país.

Modelo, privilegios restringidos y próximos pasos

Gutiérrez detalló que la megacárcel contará con sistemas tecnológicos diseñados para bloquear las comunicaciones de los internos, respondiendo al fenómeno de la extorsión telefónica generada desde las prisiones colombianas. “Las personas que lleguen a este centro serán sindicadas, es decir, aún no condenadas”, indicó el alcalde.

El proyecto prevé pabellones exclusivos para capacitación y áreas para visitas familiares, cada uno con una capacidad para 250 personas. Gutiérrez subrayó ante los medios: “Aquí hay orden, autoridad y respeto absoluto por los derechos humanos. Para nosotros siempre es claro decir que son 1,339 cupos, ni uno más. Aquí no habrá hacinamiento”.

El edil cafetero agregó que los internos estarán “privados de muchos privilegios”, replicando la filosofía restrictiva del CECOT que ha sido emulada por líderes regionales como el presidente electo de Chile, José Antonio Kast. Kast visitó el país centroamericano y pidió la colaboración de Bukele para reformar el sistema penitenciario chileno.

El nuevo centro penitenciario de Medellín contará con sistemas tecnológicos avanzados para bloquear comunicaciones y combatir la extorsión telefónica desde las cárceles. (Cortesía: Fico Gutiérrez)

Según informes suministrados por la alcaldía a AFP, la construcción de la megacárcel ya registra un avance del 9 % y las labores actuales incluyen excavación de plataformas, levantamiento de muros y estructuras hidráulicas.

El costo de la prisión asciende los 675 millones de pesos colombianos (más de USD 182,883), el cual será financiado por un acuerdo público-privado y de agencias futuras, informaron las autoridades.

Medellín, marcada históricamente por el poder de grupos criminales y el legado de violencia tras la muerte de Pablo Escobar en 1993, busca con la megacárcel un golpe de efecto frente al deterioro de la seguridad. El debate adquiere nuevas dimensiones de cara a las elecciones presidenciales del 31 de mayo, donde figuran propuestas como la del abogado Abelardo de la Espriella respaldado por el partido de Gutiérrez.

De la Espriella propuso públicamente cárceles “a diez pisos bajo tierra” para que los reclusos sean alimentados “con pan y agua”. Además, no descartó instalar prisiones al estilo Cecot.