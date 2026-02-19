La Selección Sub-20 de El Salvador conforma su plantel para el clasificatorio rumbo al Premundial

El Salvador conforma su plantel Sub-20 con talento local e internacional captado principalmente en Estados Unidos para el clasificatorio regional. (Cortesía: INDES)

La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) presentó la nómina de la Selección Sub-20 Masculina de El Salvador que disputará el Clasificatorio Sub-20 de CONCACAF 2026, certamen que definirá a los equipos que avanzarán al Premundial de la categoría. El equipo, dirigido por Erick Dowson Prado, combina talento local y futbolistas de ascendencia salvadoreña captados en Estados Unidos, con el objetivo de asegurar uno de los seis cupos disponibles para la siguiente fase, según información difundida.

Según la planificación de la FESFUT, el proceso inició el 17 de noviembre de 2025 con la primera convocatoria oficial bajo la dirección de Dowson Prado. El cuerpo técnico ha estructurado una preparación metodológica que contempla aspectos físicos, técnicos y tácticos, junto al monitoreo permanente del rendimiento individual y colectivo de los jugadores.

La preparación internacional incluyó participación en el Torneo UNCAF Sub-19 en Panamá, donde el combinado nacional enfrentó a selecciones como Costa Rica, Guatemala, Puerto Rico y Cuba. Estos partidos permitieron al grupo reforzar su competitividad regional. En territorio salvadoreño, el equipo realizó encuentros amistosos ante la selección Sub-17 y otros clubes para definir variantes tácticas y consolidar la base del plantel.

El proceso de preparación inició en noviembre de 2025 bajo la dirección de Erick Dowson Prado, con un enfoque físico, técnico y táctico integral. (Cortesía: FESFUT)

La conformación del plantel responde a un plan coordinado entre las áreas técnicas de la FESFUT. En el ámbito local, desde el 19 de diciembre se llevaron a cabo cuatro microciclos de trabajo con jugadores provenientes de las reservas de la Primera División.

Al mismo tiempo, el proceso incluyó la captación internacional de futbolistas, principalmente en Estados Unidos. Un total de 16 jugadores de ascendencia salvadoreña, nacidos en 2007 y 2008, fueron integrados tras visorias realizadas en Los ángeles, Houston, Atlanta y Washington D.C., bajo la coordinación de Hugo Pérez y Mauricio Cienfuegos, con respaldo de Eduardo Lara y José Silva. De más de 300 jóvenes observados, 16 fueron seleccionados para integrar la nómina definitiva de 21 convocados.

El torneo se disputará entre el 23 de febrero y el 4 de marzo en sedes centralizadas de Centroamérica y el Caribe, otorgando un boleto al Premundial a cada ganador de grupo. El Salvador quedó ubicado en el Grupo A, junto a Surinam, Belice, Granada, San Martín y Guayana Francesa. Los partidos tendrán lugar en el Estadio Nacional Miguel “Chocorrón” Buitrago.

Las visorias internacionales en ciudades de Estados Unidos permitieron seleccionar a 16 jugadores de origen salvadoreño nacidos en 2007 y 2008. (Cortesía: FESFUT)

La lista oficial de convocados incluye a Peter Cornejo (LA Surf), Marvin Díaz (Alianza F.C.), Máximo Sandoval (C.D. Hércules), Matías Alas (Alianza F.C.), Hugo Aguilar (I. Metapán), Eric Velásquez (New York Red Bulls), Jonathan Aguirre (North Carolina F.C.), Jonathan Polio (Oakland Roots), Jonathan López (I. Metapán), óscar Delgado (C.D. FAS), Diego Peña (Alianza F.C.), Gerson Robles (C.D. Municipal Limeño), Johan Ortiz (Sporting Kansas City), Gabriel Arnold (LA Galaxy), Jefferson Roque (C.D. Platense), Cristian Coreas (San Diego University), William Bonilla (North Carolina F.C.), Uriel Miranda (I. Metapán), Luis Tobar (Alianza F.C.), Wilber Díaz (I. Metapán) y Brandon Ramírez (Juventud Independiente).

La FESFUT destacó que la integración de talento internacional responde a la búsqueda de nuevas alternativas competitivas. El proceso incluyó una evaluación exhaustiva y el seguimiento de cada jugador antes de definir la lista final. La selección buscará el pase al Premundial con una base que mezcla juventud, experiencia y el aporte de futbolistas formados en dos contextos futbolísticos diferentes.