El Salvador

La Selección Sub-20 de El Salvador conforma su plantel para el clasificatorio rumbo al Premundial

Con una mezcla de promesas locales y jugadores de ascendencia salvadoreña captados en varias ciudades estadounidenses, el equipo dirigido por Erick Dowson Prado se prepara para enfrentar a los rivales del Grupo A en el clasificatorio sub-20

Guardar
El Salvador conforma su plantel
El Salvador conforma su plantel Sub-20 con talento local e internacional captado principalmente en Estados Unidos para el clasificatorio regional. (Cortesía: INDES)

La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) presentó la nómina de la Selección Sub-20 Masculina de El Salvador que disputará el Clasificatorio Sub-20 de CONCACAF 2026, certamen que definirá a los equipos que avanzarán al Premundial de la categoría. El equipo, dirigido por Erick Dowson Prado, combina talento local y futbolistas de ascendencia salvadoreña captados en Estados Unidos, con el objetivo de asegurar uno de los seis cupos disponibles para la siguiente fase, según información difundida.

Según la planificación de la FESFUT, el proceso inició el 17 de noviembre de 2025 con la primera convocatoria oficial bajo la dirección de Dowson Prado. El cuerpo técnico ha estructurado una preparación metodológica que contempla aspectos físicos, técnicos y tácticos, junto al monitoreo permanente del rendimiento individual y colectivo de los jugadores.

La preparación internacional incluyó participación en el Torneo UNCAF Sub-19 en Panamá, donde el combinado nacional enfrentó a selecciones como Costa Rica, Guatemala, Puerto Rico y Cuba. Estos partidos permitieron al grupo reforzar su competitividad regional. En territorio salvadoreño, el equipo realizó encuentros amistosos ante la selección Sub-17 y otros clubes para definir variantes tácticas y consolidar la base del plantel.

El proceso de preparación inició
El proceso de preparación inició en noviembre de 2025 bajo la dirección de Erick Dowson Prado, con un enfoque físico, técnico y táctico integral. (Cortesía: FESFUT)

La conformación del plantel responde a un plan coordinado entre las áreas técnicas de la FESFUT. En el ámbito local, desde el 19 de diciembre se llevaron a cabo cuatro microciclos de trabajo con jugadores provenientes de las reservas de la Primera División.

Al mismo tiempo, el proceso incluyó la captación internacional de futbolistas, principalmente en Estados Unidos. Un total de 16 jugadores de ascendencia salvadoreña, nacidos en 2007 y 2008, fueron integrados tras visorias realizadas en Los ángeles, Houston, Atlanta y Washington D.C., bajo la coordinación de Hugo Pérez y Mauricio Cienfuegos, con respaldo de Eduardo Lara y José Silva. De más de 300 jóvenes observados, 16 fueron seleccionados para integrar la nómina definitiva de 21 convocados.

El torneo se disputará entre el 23 de febrero y el 4 de marzo en sedes centralizadas de Centroamérica y el Caribe, otorgando un boleto al Premundial a cada ganador de grupo. El Salvador quedó ubicado en el Grupo A, junto a Surinam, Belice, Granada, San Martín y Guayana Francesa. Los partidos tendrán lugar en el Estadio Nacional Miguel “Chocorrón” Buitrago.

Las visorias internacionales en ciudades
Las visorias internacionales en ciudades de Estados Unidos permitieron seleccionar a 16 jugadores de origen salvadoreño nacidos en 2007 y 2008. (Cortesía: FESFUT)

La lista oficial de convocados incluye a Peter Cornejo (LA Surf), Marvin Díaz (Alianza F.C.), Máximo Sandoval (C.D. Hércules), Matías Alas (Alianza F.C.), Hugo Aguilar (I. Metapán), Eric Velásquez (New York Red Bulls), Jonathan Aguirre (North Carolina F.C.), Jonathan Polio (Oakland Roots), Jonathan López (I. Metapán), óscar Delgado (C.D. FAS), Diego Peña (Alianza F.C.), Gerson Robles (C.D. Municipal Limeño), Johan Ortiz (Sporting Kansas City), Gabriel Arnold (LA Galaxy), Jefferson Roque (C.D. Platense), Cristian Coreas (San Diego University), William Bonilla (North Carolina F.C.), Uriel Miranda (I. Metapán), Luis Tobar (Alianza F.C.), Wilber Díaz (I. Metapán) y Brandon Ramírez (Juventud Independiente).

La FESFUT destacó que la integración de talento internacional responde a la búsqueda de nuevas alternativas competitivas. El proceso incluyó una evaluación exhaustiva y el seguimiento de cada jugador antes de definir la lista final. La selección buscará el pase al Premundial con una base que mezcla juventud, experiencia y el aporte de futbolistas formados en dos contextos futbolísticos diferentes.

Temas Relacionados

Federación Salvadoreña de FútbolEl SalvadorConcacafSelección Sub-20 MasculinaCaptación de Talento InternacionalPremundial Sub-20

Últimas Noticias

EEUU y Honduras refuerzan alianza para expandir oportunidades de inversión bilateral

El encuentro, celebrado en Tegucigalpa, anticipa la cumbre presidencial convocada por el mandatario estadounidense Donald Trump para el 7 de marzo en Miami, que buscará fortalecer un bloque de países aliados frente a la creciente presencia de Xi Jinping en sectores estratégicos de la región.

EEUU y Honduras refuerzan alianza

Chaves y Fernández confirman asistencia a cita regional impulsada por Trump

La mandataria electa Laura Fernández y el jefe de Estado participarán en un encuentro regional, con varios jefes de Estado, en el que se abordará la cooperación hemisférica frente a amenazas vinculadas al crimen y el narcotráfico

Chaves y Fernández confirman asistencia

República Dominicana: Abinader recibirá nueva licencia de conducir en histórico proceso de modernización

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) inicia una transformación histórica del sistema vial con la entrega de la nueva licencia de conducir al presidente Luis Abinader este jueves 26 de febrero de 2026

República Dominicana: Abinader recibirá nueva

La inflación mensual en Nicaragua sube a 0.49% en enero 2026

El Instituto Nacional de Información de Desarrollo reportó un incremento mensual de los precios mayor al observado un año antes, destacando presiones en productos lácteos, frutas y servicios personales debido a factores internos y externos

La inflación mensual en Nicaragua

El Ministerio de Obras Públicas y FOVIAL finalizan la modernización de 17 kilómetros clave en la red vial salvadoreña

La intervención responde a la necesidad de resolver problemas de deterioro, facilita el traslado de personas y mercancías y establece la primera fase de un plan que alcanzará rutas consideradas prioritarias en la conectividad nacional

El Ministerio de Obras Públicas

TECNO

Valve se queda sin stock

Valve se queda sin stock de su consola portátil por escasez de memoria y almacenamiento

“Mienten sobre su edad”: La polémica respuesta de Mark Zuckerberg ante el juicio por la adicción infantil a las redes

Por qué la soberanía en inteligencia artificial impulsa un debate sobre autonomía y cooperación

Meta y Nvidia dan un giro al futuro de la IA con su alianza de millones de chips

Qué son los contracargos y por qué están generando pérdidas millonarias a comercios electrónicos en Latinoamérica

ENTRETENIMIENTO

La exestrella de Disney, Christy

La exestrella de Disney, Christy Carlson Romano, reveló que padece cáncer

“Being Gordon Ramsay”: intimidad familiar, desafíos ocultos y vulnerabilidad en la nueva serie del célebre chef británico

“Meter a Jennifer en el DeLorean fue un error”: la confesión de Zemeckis y el confuso destino de un personaje clave en Volver al Futuro

Se revela que la verdadera causa de muerte de Peter Greene fue un disparo accidental

Esta es la última película que James Van Der Beek grabó antes de morir

MUNDO

Estados Unidos sancionó a 18

Estados Unidos sancionó a 18 funcionarios iraníes por la represión de protestas en medio de las tensiones diplomáticas y militares

Disparos contra asistentes a ceremonias fúnebres en Irán agravan la tensión tras la masacre de enero

El pasajero de un tren que descarriló en Suiza por una avalancha registró todo en video: cinco heridos

Rafael Grossi advirtió que el tiempo se agota para un acuerdo nuclear con Irán

Zelensky considera que la última ronda de negociaciones con Rusia no cumplió las expectativas de Ucrania