Universidad de El Salvador celebra 185 años de historia y compromiso con la comunidad educativa

La Universidad de El Salvador celebra 185 años como la única universidad pública, reafirmando su rol en la educación superior y la contención de la migración juvenil. (Foto cortesía redes sociales)

La Universidad de El Salvador (UES) cumple 185 años consolidándose como la primera universidad pública del país y reafirmando su papel fundamental en ofrecer educación superior, nacio frenar la migración juvenil en busca de oportunidades académicas en el extranjero.

Desde su fundación en 1841, no solo ha sido un pilar en la formación de profesionales, sino que también ha asumido el reto de responder a los desafíos sociales y tecnológicos del siglo XXI.

El rector de la UES, Juan Rosa Quintanilla, remarcó el legado y la transformación de la institución en una ceremonia central este 16 de febrero, a la que asistieron autoridades universitarias y representantes de la comunidad educativa.

“Celebramos 185 años de existencia de esta universidad, que durante su historia, ha sido protagonista en la formación de hombres y mujeres que han contribuido al desarrollo del país, por supuesto han garantizado que el mismo avance por el camino del desarrollo”, expresó el funcionario.

La UES prioriza la formación tecnológica, con inversiones superiores a USD 30 millones para impulsar la educación digital y virtual desde antes de la pandemia. (Foto cortesía redes sociales)

Cada año, más de 10,000 jóvenes presentan exámenes de admisión para ingresar a una de las más de 80 carreras de pregrado y cerca de 90 programas de posgrado. En conjunto, la UES ofrece aproximadamente 150 opciones educativas, cubriendo un espectro académico que incluye ingeniería, ciencias jurídicas, economía, agronomía, ciencias sociales y más.

La enseñanza se distribuye en nueve facultades históricas localizadas en la sede central y tres facultades multidisciplinarias situadas en el interior del país. Esto facilita que estudiantes de distintas regiones puedan acceder a una formación de calidad sin necesidad de desplazarse a grandes distancias.

Vocación educativa y retos tecnológicos

El impulso a la formación digital y tecnológica ha sido uno de los focos estratégicos recientes de la Universidad de El Salvador. Antes de la pandemia por Covid-19 ya se implementaban programas de aprendizaje en línea desde la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, seguidos por las de Jurisprudencia, Ciencias Sociales, Ciencias Económicas y Ciencias Agronómicas. El proceso contó con el apoyo de la cooperación internacional.

La inversión en la transformación digital ha superado los $30 millones, lo que ha permitido que estudiantes y docentes dispongan de herramientas actualizadas para su formación profesional.

El rector de la UES, Juan Rosa Quintanilla, destacó la importancia histórica de la cooperación con Italia.

En los últimos días, la UES reabrió la Academia de Inteligencia Artificial en alianza con la empresa privada, dando un paso adicional en la integración de tecnologías de vanguardia en los procesos formativos. El rector detalló que este esfuerzo contribuye directamente a fortalecer la competencia de los profesores y la preparación de los alumnos frente a los requerimientos del mundo actual.

Historia, legado y misión social

Desde su creación en 1841, casi en paralelo con el Estado salvadoreño, la UES ha sido testigo y protagonista de los cambios sociales y políticos de El Salvador. Sus programas educativos han contribuido al progreso nacional formando generaciones de profesionales comprometidos con el bienestar colectivo.

Desde 1841, la UES ha sido protagonista del desarrollo social salvadoreño y motor de movilidad social mediante acceso a educación de calidad. (Foto cortesía UES)

En palabras del rector Quintanilla, la UES se ha mantenido “abierta para los jóvenes que tienen aspiraciones de formarse como profesionales en las diferentes disciplinas y, por ende, mañana convertirse en hijos e hijas de la minerva”. La institución no solo cumple una función académica, sino que también opera como un motor de movilidad social, una alternativa a la migración motivada por la búsqueda de educación universitaria.

La universidad sostiene una política de conmemoraciones sobrias, adecuándolas al calendario académico y a los aniversarios de fundación de cada una de sus facultades. Estas actividades buscan fortalecer los vínculos con la comunidad educativa reconociendo la labor de quienes han sido parte de su historia.

Descubre la rica historia de la Universidad de El Salvador, desde sus inicios en 1841 hasta su consolidación como un referente educativo en el país. Este video celebra sus 185 años de compromiso con la formación de profesionales, el pensamiento crítico y la transformación social a través de la cultura y el conocimiento.

Durante estos 185 años, la Universidad de El Salvador ha reafirmado su vocación de servicio público, y su esfuerzo se traduce en una oferta educativa robusta, atención a la diversidad regional y adaptación a las necesidades cambiantes de la sociedad y la economía global.