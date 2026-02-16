El Salvador

Universidad de El Salvador celebra 185 años de historia y compromiso con la comunidad educativa

El aniversario incluye nuevos proyectos tecnológicos, ampliación de cupos y la reapertura de la academia de inteligencia artificial, en un contexto de transformación académica que apunta a la acreditación y mejora continua del servicio público

Guardar
La Universidad de El Salvador
La Universidad de El Salvador celebra 185 años como la única universidad pública, reafirmando su rol en la educación superior y la contención de la migración juvenil. (Foto cortesía redes sociales)

La Universidad de El Salvador (UES) cumple 185 años consolidándose como la primera universidad pública del país y reafirmando su papel fundamental en ofrecer educación superior, nacio frenar la migración juvenil en busca de oportunidades académicas en el extranjero.

Desde su fundación en 1841, no solo ha sido un pilar en la formación de profesionales, sino que también ha asumido el reto de responder a los desafíos sociales y tecnológicos del siglo XXI.

El rector de la UES, Juan Rosa Quintanilla, remarcó el legado y la transformación de la institución en una ceremonia central este 16 de febrero, a la que asistieron autoridades universitarias y representantes de la comunidad educativa.

“Celebramos 185 años de existencia de esta universidad, que durante su historia, ha sido protagonista en la formación de hombres y mujeres que han contribuido al desarrollo del país, por supuesto han garantizado que el mismo avance por el camino del desarrollo”, expresó el funcionario.

La UES prioriza la formación
La UES prioriza la formación tecnológica, con inversiones superiores a USD 30 millones para impulsar la educación digital y virtual desde antes de la pandemia. (Foto cortesía redes sociales)

Cada año, más de 10,000 jóvenes presentan exámenes de admisión para ingresar a una de las más de 80 carreras de pregrado y cerca de 90 programas de posgrado. En conjunto, la UES ofrece aproximadamente 150 opciones educativas, cubriendo un espectro académico que incluye ingeniería, ciencias jurídicas, economía, agronomía, ciencias sociales y más.

La enseñanza se distribuye en nueve facultades históricas localizadas en la sede central y tres facultades multidisciplinarias situadas en el interior del país. Esto facilita que estudiantes de distintas regiones puedan acceder a una formación de calidad sin necesidad de desplazarse a grandes distancias.

Vocación educativa y retos tecnológicos

El impulso a la formación digital y tecnológica ha sido uno de los focos estratégicos recientes de la Universidad de El Salvador. Antes de la pandemia por Covid-19 ya se implementaban programas de aprendizaje en línea desde la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, seguidos por las de Jurisprudencia, Ciencias Sociales, Ciencias Económicas y Ciencias Agronómicas. El proceso contó con el apoyo de la cooperación internacional.

La inversión en la transformación digital ha superado los $30 millones, lo que ha permitido que estudiantes y docentes dispongan de herramientas actualizadas para su formación profesional.

El rector de la UES,
El rector de la UES, Juan Rosa Quintanilla, destacó la importancia histórica de la cooperación con Italia.

En los últimos días, la UES reabrió la Academia de Inteligencia Artificial en alianza con la empresa privada, dando un paso adicional en la integración de tecnologías de vanguardia en los procesos formativos. El rector detalló que este esfuerzo contribuye directamente a fortalecer la competencia de los profesores y la preparación de los alumnos frente a los requerimientos del mundo actual.

Historia, legado y misión social

Desde su creación en 1841, casi en paralelo con el Estado salvadoreño, la UES ha sido testigo y protagonista de los cambios sociales y políticos de El Salvador. Sus programas educativos han contribuido al progreso nacional formando generaciones de profesionales comprometidos con el bienestar colectivo.

Desde 1841, la UES ha
Desde 1841, la UES ha sido protagonista del desarrollo social salvadoreño y motor de movilidad social mediante acceso a educación de calidad. (Foto cortesía UES)

En palabras del rector Quintanilla, la UES se ha mantenido “abierta para los jóvenes que tienen aspiraciones de formarse como profesionales en las diferentes disciplinas y, por ende, mañana convertirse en hijos e hijas de la minerva”. La institución no solo cumple una función académica, sino que también opera como un motor de movilidad social, una alternativa a la migración motivada por la búsqueda de educación universitaria.

La universidad sostiene una política de conmemoraciones sobrias, adecuándolas al calendario académico y a los aniversarios de fundación de cada una de sus facultades. Estas actividades buscan fortalecer los vínculos con la comunidad educativa reconociendo la labor de quienes han sido parte de su historia.

Descubre la rica historia de la Universidad de El Salvador, desde sus inicios en 1841 hasta su consolidación como un referente educativo en el país. Este video celebra sus 185 años de compromiso con la formación de profesionales, el pensamiento crítico y la transformación social a través de la cultura y el conocimiento.

Durante estos 185 años, la Universidad de El Salvador ha reafirmado su vocación de servicio público, y su esfuerzo se traduce en una oferta educativa robusta, atención a la diversidad regional y adaptación a las necesidades cambiantes de la sociedad y la economía global.

Temas Relacionados

Universidad de El SalvadorEl SalvadorJuan Rosa QuintanillaHuaweiTransformación Digital EducativaAcreditación Universitaria

Últimas Noticias

Empresa eléctrica de Costa Rica inaugura su primer parque eólico y promete beneficiar a 65,000 hogares

Con una inversión cercana a los $56 millones, la nueva planta eólica fortalece la seguridad energética de Costa Rica, diversifica su matriz eléctrica y abre la puerta a tarifas más competitivas para miles de abonados

Empresa eléctrica de Costa Rica

La economía de El Salvador desacelerará su crecimiento en 2026 tras el auge de las remesas en 2025

Las proyecciones del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Francisco de Gavidia sitúan el avance del Producto Interno Bruto entre 2.1 % y 2.5 %, tras un año excepcional impulsado por remesas extraordinarias

La economía de El Salvador

Panamá continuaría en la lista negra tributaria europea tras revisión de febrero

El ministro de economía panameño estima que el país podría salir del listado entre fines de este año y comienzos del próximo.

Panamá continuaría en la lista

Autoridades guatemaltecas capturan a presuntos miembros de red de tráfico y lavado de activos en el occidente del país

Un operativo coordinado entre autoridades permitió ubicar a un grupo que habría movido grandes sumas de dinero sospechoso a través de agentes bancarios en Huehuetenango, según información oficial difundida durante las investigaciones en curso

Autoridades guatemaltecas capturan a presuntos

Diagnósticos de cáncer aumentaron un 30% en cinco años en Costa Rica

Reporte de la Universidad Hispanoamericana resalta que los tumores de mama y próstata se mantienen como los responsables más frecuentes de atención hospitalaria durante 2024 y 2025

Diagnósticos de cáncer aumentaron un

TECNO

¿Colapso en discos duros?: toda

¿Colapso en discos duros?: toda la producción de 2026 ya está vendida según el mayor fabricante

El sistema de pagos digitales Bre-B transforma las transacciones en Colombia

Falla en aspiradoras ROMO expone miles de hogares: acceden a cámaras y mapas internos

HONOR Magic8 Lite bajo la lupa: review de su resistencia, batería y funciones reales

De SpaceX a la Luna: los exingenieros de Elon Musk que quieren usar agua como combustible espacial

ENTRETENIMIENTO

Desde Adam Sandler hasta Viola

Desde Adam Sandler hasta Viola Davis, Hollywod llora la muerte de Robert Duvall

La razón por la que Robert Duvall juró nunca trabajar con Steven Spielberg

A sus 12 años, North West da el salto al mundo empresarial con su propia marca de moda y joyería

Murió Robert Duvall, ganador del Oscar y estrella de ‘Apocalipsis Ahora’

El apoyo de Marc Anthony a Bad Bunny por el Super Bowl 2026: “La música latina sigue rompiendo barreras”

MUNDO

Organismos denuncian la muerte del

Organismos denuncian la muerte del influencer Ali Rahbar tras ser detenido en las protestas en Irán

Ucrania recuperó más de 200 kilómetros cuadrados de terreno tras una serie de contraataques en el sureste del frente

El Vaticano triplica el acceso a la terraza de San Pedro y amplió los servicios para sus 20 millones de visitantes anuales

El asesinato a golpes de un activista de ultraderecha sacude a la política francesa a semanas de las elecciones

El régimen de Irán inició maniobras militares en el estrecho de Ormuz en la antesala de las negociaciones con Estados Unidos