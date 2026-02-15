El Salvador: vientos nortes ingresarán al país y provocarán bajas temperaturas

Una masa de aire seco domina El Salvador, generando cielos despejados y ausencia total de lluvias en el territorio nacional. Foto cortesía Medio Ambiente

Una masa de aire seco domina el territorio de El Salvador, generando cielos despejados y ausencia de lluvias en todo el país, mientras se aproxima un evento de vientos nortes que, según el Ministerio de Medio Ambiente, provocará ráfagas que podrían alcanzar entre 30 y 50 kilómetros por hora en zonas altas y montañosas, junto a un descenso térmico significativo en regiones elevadas.

El meteorólogo Amides Figueroa, portavoz del Ministerio de Medio Ambiente, detalló que actualmente una alta presión inducida por el paso de un frente frío en el norte del golfo de México impulsará vientos nortes en el territorio salvadoreño a partir de la madrugada.

De acuerdo al último informe especial emitido el domingo al mediodía, las ráfagas más intensas se sentirán, sobre todo, en el occidente y áreas montañosas, donde se espera que las velocidades de viento oscilen entre 30 y 50 kilómetros por hora. A nivel nacional, el viento mantendrá promedios de 10 a 25 kilómetros por hora durante las próximas jornadas.

Autoridades recomiendan abrigarse y protegerse, cubriendo boca y nariz, para prevenir enfermedades respiratorias ante las bajas temperaturas y vientos fuertes./ (Ministerio de Turismo de El Salvador)

Según Amides Figueroa, predominan condiciones secas sobre El Salvador, lo que explica la escasa nubosidad y la continuidad de jornadas sin precipitaciones en todo el país. Indicó que “el cielo permanecerá poco nublado, con tendencia a despejarse completamente durante la noche”, permitiendo que la radiación absorbida durante el día escape sin dificultad por la ausencia de nubes, lo que favorecerá un ambiente “fresco, sobre todo en horas de la madrugada”.

Los registros recientes muestran que en La Libertad las ráfagas han alcanzado los 29.4 kilómetros por hora. Se prevé que la intensidad del viento aumente con el ingreso del evento de vientos nortes.

El descenso de temperatura se hará notar principalmente en zonas altas y montañosas, donde los termómetros rondarán entre 4 y 14 grados Celsius durante las madrugadas. Para los valles interiores, en ciudades como San Salvador, San Miguel y Santa Ana, se esperan temperaturas mínimas entre 18 y 22 grados Celsius, mientras que sobre la franja costera fluctuarán entre 20 y 25 grados Celsius. En áreas como El Pital, el frío será aún más perceptible, recomendándose abrigarse adecuadamente frente a estas condiciones inusuales.

La alta presión por un frente frío en el golfo de México impulsará vientos nortes desde la madrugada en El Salvador, intensificándose en zonas montañosas. Foto cortesía MARN

Medidas de prevención sanitaria y de seguridad

Ante la presencia de vientos nortes y bajas temperaturas, el Ministerio de Medio Ambiente y Protección Civil recomiendan adoptar diversas medidas para proteger la salud y la seguridad de la población. Instan a abrigarse con ropa gruesa, bufandas, gorros y guantes, especialmente durante la noche y la madrugada. También sugieren cubrir boca y nariz al salir para prevenir enfermedades respiratorias y consumir alimentos ricos en vitaminas A y C, como frutas y verduras, además de bebidas calientes.

Recomendaciones para actividades al aire libre y navegación

Debido al incremento de la velocidad del viento, las autoridades exhortan a la población a evitar actividades al aire libre durante los picos de vientos fuertes y a no realizar quemas agrícolas, ya que estas prácticas se encuentran prohibidas bajo alerta por las condiciones meteorológicas.

Los pescadores y quienes operan embarcaciones pequeñas deben evaluar cuidadosamente las condiciones antes de salir al mar, dada la peligrosidad que representan estas ráfagas para la navegación.

El Ministerio de Medio Ambiente subraya la importancia de mantenerse informados a través de los reportes oficiales actualizados sobre las condiciones meteorológicas, así como de las alertas y recomendaciones de Protección Civil.