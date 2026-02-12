República Dominicána

El turismo en República Dominicana marca récord con más de 1.2 millones de visitantes en enero

Las estadísticas oficiales del Ministerio de Turismo señalan que la nación caribeña alcanzó un máximo histórico impulsado por el aumento de llegadas tanto aéreas como marítimas en este inicio de 2026

Guardar
República Dominicana registra más de
República Dominicana registra más de 1,2 millones de turistas en enero de 2026, marcando un máximo histórico para el sector turismo. 01/02/2023 Vista aérea de Larimar City & Resort ECONOMIA LATINOAMÉRICA REPÚBLICA DOMINICANA CLERHP

En enero de 2026, República Dominicana alcanzó un nuevo máximo histórico al recibir más de 1.2 millones de turistas en solo un mes, según datos presentados por el Ministerio de Turismo. Un total de 1,219,606 visitantes arribó al país durante este periodo, cifra que supera los registros de los dos años anteriores y consolida el vigoroso ascenso del sector turístico en la nación caribeña.

El récord alcanzado este año encuentra su explicación en los trabajos realizados tras el período pospandemia, cuando el turismo dominicano experimentó una recuperación gradual tras el drástico descenso de 2020.

Durante la pandemia, el país vio cómo sus cifras se reducían a mínimos históricos, situación que revirtió progresivamente con la reapertura de fronteras y el restablecimiento de conexiones internacionales.

Desde entonces, la afluencia de visitantes mantuvo una tendencia ascendente: en 2024 se contabilizaron 1,067,733 visitantes, en 2025 la cifra aumentó a 1,155,484 y el salto en 2026 representa un crecimiento acumulado que ya triplica los registros de la época más crítica.

El Ministerio de Turismo reporta
El Ministerio de Turismo reporta un crecimiento acumulado del turismo que triplica los registros de la época posterior a la pandemia de 2021. Foto cortesía Ministerio de Turismo

Impulso aéreo y marítimo: divisiones y tendencias

El ministro de Turismo David Collado detalló que 825,847 turistas arribaron por vía aérea. De este segmento, el flujo de extranjeros experimentó un avance del 9.1% mientras que la llegada de dominicanos repatriados o residentes en el exterior aumentó un 6.3% respecto al año previo.

El Aeropuerto Internacional de Punta Cana reafirmó su liderazgo como principal puerta de entrada, recibiendo el 63% de los turistas internacionales. Este dato supone un incremento del 10% en comparación con enero de 2025. Los aeropuertos de Las Américas 18%, del Cibao 9% y Puerto Plata 6% completaron el cuadro principal de rutas aéreas al país.

Cada noche de hospitalización en
Cada noche de hospitalización en la UCI tiene un precio aproximado de 10.000 USD es decir más de 36 millones de pesos colombianos - crédito costacruceros.es

En paralelo, el turismo de cruceros marcó otro hito con la llegada de 393,759 pasajeros. Este sector logró un incremento del 8.7% sobre el mismo periodo del año anterior y catapultó a República Dominicana al tercer lugar regional dentro del Caribe en recepción de cruceristas, de acuerdo con Collado.

En el ámbito portuario, las terminales de Puerto Plata destacaron como epicentro de actividad marítima: Taino Bay recibió 147,000 cruceristas y Amber Cove 111,110, captando el 65% del tráfico de cruceros del país en enero.

El ministro David Collado destaca
El ministro David Collado destaca que el turismo dominicano genera empleo, aporta al PIB y dinamiza sectores clave de la economía nacional. Foto cortesía Ministerio de Turismo

Impacto económico y visión institucional

Durante la exposición de resultados realizada en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Collado subrayó el peso económico de este desempeño: “Las cifras validadas junto a la academia confirman algo clave: el turismo no solo crece en llegadas, también genera empleo, aporta al PIB y dinamiza sectores completos de la economía. Cuando los números se analizan a fondo, el impacto es claro y medible”.

Sobre la magnitud del crecimiento, el ministro enfatizó: “¡Los números son los números! Más de 1.2 millones de visitantes en enero. Un arranque de año contundente que marca el ritmo de lo que viene y deja claro que el turismo de la República Dominicana sigue avanzando con hechos”.

Collado también destacó el récord en turismo internacional alcanzado este mes: “Nunca la República Dominicana en un mes de enero había llegado a superar los 600,000 extranjeros”, durante una presentación abierta a los medios.

Temas Relacionados

Turismo República DominicanaRepública DominicanaMinisterio de TurismoDavid ColladoAeropuerto Internacional de Punta CanaTurismo de Cruceros

Últimas Noticias

Congreso Nacional en Honduras aprueba en primer debate reforma que quita facultades administrativas a la presidenta del poder judicial

La reforma, impulsada por el diputado liberal Francis Cabrera, establece que decisiones como nombramientos, traslados y rotaciones de jueces deberán ser aprobadas por mayoría, mientras se define la creación del Consejo de la Judicatura

Congreso Nacional en Honduras aprueba

Seis de cada diez restaurantes en Costa Rica incumplen con la información de precios mínima necesaria para el consumidor

Inspecciones realizadas por el MEIC en comercios del Gran Área Metropolitana evidenciaron deficiencias en la presentación de costos

Seis de cada diez restaurantes

Magistrados del Poder Judicial y del TSE deberán rendir cuentas cada año tras aprobación de nueva ley en Costa Rica

Proyecto 24,943 fue votado a favor por 38 diputados de la Asamblea Legislativa durante el plenario de este jueves

Magistrados del Poder Judicial y

Periodistas centroamericanos ven en Costa Rica un ejemplo tras la eliminación de penas de prisión por calumnia e injuria

La Red Centroamericana de Periodistas celebró la decisión unánime de la Asamblea Legislativa de Costa Rica de eliminar las penas de prisión para periodistas en casos de calumnia e injuria, calificando la medida como un avance histórico en la protección de la libertad de expresión en la región

Periodistas centroamericanos ven en Costa

El sector industrial dominicano registra señal de recuperación en enero de 2026

La industria manufacturera experimentó una mejoría durante el primer mes de 2026, apoyada principalmente en mayores niveles de ventas, producción y empleo, según informes de la gremial de industriales

El sector industrial dominicano registra

TECNO

Cómo es la nueva IA

Cómo es la nueva IA de Google que resuelve problemas científicos

Desarrollan sensor que les da a los robots una visión de 180 grados y olfato artificial

Cómo Google apuesta todo para dominar la infraestructura de la inteligencia artificial

Los usuarios de YouTube Music ahora podrán usar IA para generar listas de reproducción

Un año de Amazon Prime: estas son las cifras de comercio electrónico en Colombia

ENTRETENIMIENTO

La nueva adaptación que revive

La nueva adaptación que revive el escándalo de Cumbres Borrascosas

La esencia de Skeletor regresa fiel y extrema al cine en Masters del Universo

Daniel Radcliffe habló de su carrera: “No necesito que la gente borre a Harry Potter de su memoria para poder disfrutar del presente”

Steven Spielberg apoya a la familia de James Van del Beek tras su muerte con una gran suma de dinero: el personaje de Dawson era fan de su cine

Top 10 K-dramas y shows de Netflix en Corea del Sur hoy: ranking de los más populares para ver este fin de semana

MUNDO

Japón afirmó que existen “diferencias”

Japón afirmó que existen “diferencias” con Estados Unidos sobre un millonario acuerdo de inversión

Estados Unidos y Taiwán firmaron un acuerdo para reducir aranceles y aumentar la inversión bilateral

Suecia enviará cazas para patrullar el espacio aéreo de Groenlandia como parte de la misión de la OTAN en el Ártico

El Partido Nacionalista de Bangladesh se adjudicó una victoria electoral “aplastante” y Tarique Rahman se perfila como primer ministro

Rivalidad peninsular, armas nucleares y la heredera: lo que hay que saber sobre el próximo congreso del partido de Corea del Norte