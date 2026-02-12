El turismo en República Dominicana marca récord con más de 1.2 millones de visitantes en enero

República Dominicana registra más de 1,2 millones de turistas en enero de 2026, marcando un máximo histórico para el sector turismo. 01/02/2023 Vista aérea de Larimar City & Resort ECONOMIA LATINOAMÉRICA REPÚBLICA DOMINICANA CLERHP

En enero de 2026, República Dominicana alcanzó un nuevo máximo histórico al recibir más de 1.2 millones de turistas en solo un mes, según datos presentados por el Ministerio de Turismo. Un total de 1,219,606 visitantes arribó al país durante este periodo, cifra que supera los registros de los dos años anteriores y consolida el vigoroso ascenso del sector turístico en la nación caribeña.

El récord alcanzado este año encuentra su explicación en los trabajos realizados tras el período pospandemia, cuando el turismo dominicano experimentó una recuperación gradual tras el drástico descenso de 2020.

Durante la pandemia, el país vio cómo sus cifras se reducían a mínimos históricos, situación que revirtió progresivamente con la reapertura de fronteras y el restablecimiento de conexiones internacionales.

Desde entonces, la afluencia de visitantes mantuvo una tendencia ascendente: en 2024 se contabilizaron 1,067,733 visitantes, en 2025 la cifra aumentó a 1,155,484 y el salto en 2026 representa un crecimiento acumulado que ya triplica los registros de la época más crítica.

El Ministerio de Turismo reporta un crecimiento acumulado del turismo que triplica los registros de la época posterior a la pandemia de 2021. Foto cortesía Ministerio de Turismo

Impulso aéreo y marítimo: divisiones y tendencias

El ministro de Turismo David Collado detalló que 825,847 turistas arribaron por vía aérea. De este segmento, el flujo de extranjeros experimentó un avance del 9.1% mientras que la llegada de dominicanos repatriados o residentes en el exterior aumentó un 6.3% respecto al año previo.

El Aeropuerto Internacional de Punta Cana reafirmó su liderazgo como principal puerta de entrada, recibiendo el 63% de los turistas internacionales. Este dato supone un incremento del 10% en comparación con enero de 2025. Los aeropuertos de Las Américas 18%, del Cibao 9% y Puerto Plata 6% completaron el cuadro principal de rutas aéreas al país.

En paralelo, el turismo de cruceros marcó otro hito con la llegada de 393,759 pasajeros. Este sector logró un incremento del 8.7% sobre el mismo periodo del año anterior y catapultó a República Dominicana al tercer lugar regional dentro del Caribe en recepción de cruceristas, de acuerdo con Collado.

En el ámbito portuario, las terminales de Puerto Plata destacaron como epicentro de actividad marítima: Taino Bay recibió 147,000 cruceristas y Amber Cove 111,110, captando el 65% del tráfico de cruceros del país en enero.

El ministro David Collado destaca que el turismo dominicano genera empleo, aporta al PIB y dinamiza sectores clave de la economía nacional. Foto cortesía Ministerio de Turismo

Impacto económico y visión institucional

Durante la exposición de resultados realizada en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Collado subrayó el peso económico de este desempeño: “Las cifras validadas junto a la academia confirman algo clave: el turismo no solo crece en llegadas, también genera empleo, aporta al PIB y dinamiza sectores completos de la economía. Cuando los números se analizan a fondo, el impacto es claro y medible”.

Sobre la magnitud del crecimiento, el ministro enfatizó: “¡Los números son los números! Más de 1.2 millones de visitantes en enero. Un arranque de año contundente que marca el ritmo de lo que viene y deja claro que el turismo de la República Dominicana sigue avanzando con hechos”.

Collado también destacó el récord en turismo internacional alcanzado este mes: “Nunca la República Dominicana en un mes de enero había llegado a superar los 600,000 extranjeros”, durante una presentación abierta a los medios.