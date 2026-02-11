República Dominicána

La Línea 2C del Metro de Santo Domingo inaugura operaciones el 24 de febrero

El nuevo tramo abarca cinco estaciones entre el kilómetro 9 de la autopista Duarte y Los Alcarrizos, con traslado gratuito hasta Semana Santa, y apunta a disminuir el tráfico y los tiempos de viaje en la capital dominicana

Guardar
La incorporación de medio millón
La incorporación de medio millón de nuevos usuarios al sistema masivo y la reducción de gases contaminantes destacan entre los beneficios ambientales y sociales de la obra. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)

La Línea 2C del Metro de Santo Domingo abrirá sus puertas al público el próximo 24 de febrero, en una apuesta del Gobierno dominicano por modernizar el transporte masivo y mejorar la movilidad de miles de ciudadanos.

El presidente Luis Abinader anunció que durante el periodo inicial, el uso de esta nueva extensión será gratuito hasta la llegada de la Semana Santa, medida que busca incentivar a la población a familiarizarse con el sistema y a facilitar el acceso en la etapa de puesta en marcha.

Esta nueva infraestructura, cuyo impacto directo alcanzará a más de un millón de personas, plantea una transformación en la conectividad del Gran Santo Domingo. La obra conecta el kilómetro 9 de la autopista Duarte con el municipio de Los Alcarrizos, en un recorrido de 7.3 kilómetros con cinco estaciones nombradas en honor a figuras de la cultura y el deporte dominicano: Pedro Martínez (kilómetro 9 y medio), Franklin Mieses Burgos (autopista Duarte esquina avenida Monumental), 27 de Febrero (kilómetro 13), Freddy Gatón Arce (kilómetro 14) y Pablo Adón Guzmán (entrada de Los Alcarrizos).

La inversión total del proyecto
La inversión total del proyecto supera los 500 millones de dólares, financiada por la Agencia Francesa de Desarrollo y el respaldo del Estado dominicano. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)

Según la información difundida por la Presidencia de la República, el proyecto permitirá reducir los tiempos de traslado y aliviará la congestión vehicular en una de las rutas más transitadas de la capital.

Entre las obras complementarias se destaca una vía marginal de 6.5 kilómetros y tres carriles, que funcionará paralela a la autopista Duarte y convertirá ese tramo en un expreso entre Los Alcarrizos y el kilómetro 9, añadiendo un túnel de 940 metros para conectar la estación María Montez con Enriquillo de Herrera. Las adecuaciones viales permitirán que la estación María Montez deje de ser terminal y funcione como estación de cruce, lo que, según destacó el presidente, representará una disminución en la congestión de usuarios durante las horas pico y un acceso más ágil hacia el centro de la ciudad.

La construcción de esta extensión comenzó en febrero de 2022 y se posiciona, desde el punto de vista de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), como una de las inversiones más relevantes en transporte público del país. El director de la Opret, Rafael Santos Pérez, afirmó: “Cada peso invertido se ha administrado con responsabilidad, garantizando la calidad y seguridad”. El costo global ronda los USD 500 millones (aproximadamente RD$30 mil millones), integrando tanto la obra ferroviaria como la marginal, y obteniendo financiamiento de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), junto al respaldo del Estado.

El Metro de Santo Domingo
El Metro de Santo Domingo permitirá reducir hasta en dos horas el tiempo de traslado diario y disminuirá en 60% el tiempo de viaje para los usuarios de Los Alcarrizos. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)

El proyecto contempla un ahorro sustancial en los tiempos de movilidad, con estimaciones de reducción del traslado diario de hasta dos horas para quienes se desplazan desde Los Alcarrizos. Se prevé también una disminución del 60% en el tiempo de viaje, lo que beneficiará de forma directa a más de 770,000 usuarios anualmente y a más de 14 comunidades.

Otros beneficios destacados por el Gobierno incluyen la incorporación de alrededor de medio millón de nuevos usuarios al sistema público masivo, la reducción de gases de efecto invernadero y la revalorización inmobiliaria en la zona de influencia del Metro, junto con el aumento de la seguridad vial y una mejora significativa en el aspecto urbano de la entrada principal a Santo Domingo.

La Línea 2C del Metro
La Línea 2C del Metro de Santo Domingo abrirá al público el 24 de febrero como parte de la modernización del transporte masivo en República Dominicana. (Cortesía Presidencia de la República Dominicana)

Además, la política de movilidad prevé trasladar el flujo de pasajeros y vehículos, como “conchos” y “voladoras”, hacia el Metro, contribuyendo a una renovación integral del corredor y permitiendo una circulación más rápida y segura sobre la Autopista Duarte. El impacto de la obra involucra no solo a los usuarios directos, sino que apunta a mejorar el flujo vehicular general de la ciudad y a dinamizar la actividad económica local.

Durante el anuncio y supervisión del proyecto junto al presidente Abinader, estuvieron presentes funcionarios clave como el director de la Opret, Rafael Santos Pérez, el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, el ministro sin cartera Deligne Ascensión, el director general de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, así como los alcaldes de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña, y de Los Alcarrizos, Junior Santos.

Temas Relacionados

Línea 2C Metro Santo DomingoGran Santo DomingoOficina para el Reordenamiento del TransportePresidencia República DominicanaTransporte PúblicoObra de Infraestructura

Últimas Noticias

Primer conteo biométrico en cárceles de Guatemala arroja una cifra de 23,837 privados de libertad

La reciente creación de una base de datos biométrica centralizada en Guatemala redefine los mecanismos de registro y vigilancia en las cárceles, marcando un giro relevante en la gestión y la seguridad penitenciaria del país

Primer conteo biométrico en cárceles

Costa Rica frena envío de disidente nicaragüense solicitado por Ortega

La resolución judicial ofrece una pausa en la persecución de voces críticas, mientras continúan los complejos procesos legales por delitos presuntamente cometidos en suelo costarricense

Costa Rica frena envío de

Ciudad francesa honra a la salvadoreña Consuelo Suncín con sala infantil inspirada en El Principito

La ciudad de Ormesson-sur-Marne inauguró una sala de juegos dedicada a Consuelo Suncín de Saint-Exupéry, artista y escritora salvadoreña que inspiró el personaje de la rosa en la obra “El Principito”

Ciudad francesa honra a la

Embajada de EE.UU. en El Salvador: “programar una cita para la entrevista a través del FIFA PASS no garantiza la emisión de la visa”

Quienes adquieren entradas oficiales para la Copa Mundial pueden agendar entrevistas prioritarias para visa estadounidense mediante el FIFA PASS, aunque la aprobación no está asegurada y todos deben pasar estrictas verificaciones de seguridad y elegibilidad

Embajada de EE.UU. en El

Ministro de Finanzas de Honduras: “El objetivo es que haya disminución en los aranceles” en las negociaciones con Estados Unidos

El titular de la cartera económica hondureña participa en foros internacionales buscando incentivos para el sector productivo.

Ministro de Finanzas de Honduras:

TECNO

Así son los perros robot

Así son los perros robot que apoyarán en la seguridad durante el Mundial 2026

La música generada por IA ya suena en las competencias de los Juegos Olímpicos de Invierno

Cómo la protección de datos se ha vuelto el gran reto e la ciberseguridad en la era de la IA

La frase que se le atribuye a Stephen Hawking y revela quiénes tienen las mentes más fuertes y ruidosas

Google ahora permite a los usuarios eliminar datos privados de sí mismos en los resultados de búsqueda

ENTRETENIMIENTO

Juliana Aiden habló sobre la

Juliana Aiden habló sobre la posibilidad de volver a ‘La Ley y el Orden’

Steven Spielberg reflexiona sobre su fascinación por la vida en otros planetas: “No es una posibilidad, sino una garantía”

Eva Mendes revela quién es el único coprotagonista de Ryan Gosling del que “ha estado celosa”

“No hay nada como la crudeza y la emotividad”: el día que Robert Plant hizo un llamado a preservar la esencia del rock

Rosalía revela lo más decepcionante que le ha hecho un hombre

MUNDO

Mediante donaciones y programas fiscales,

Mediante donaciones y programas fiscales, instituciones culturales británicas reciben arte y piezas culturales emblemáticas

Tensión entre Estados Unidos e Irán: Washington refuerza la preparación militar en su base en Qatar

Zelensky reestructurará la defensa aérea de Ucrania tras nuevos ataques rusos

Los asaltos paramilitares a furgones blindados se multiplican en el sur de Italia y exponen el poder mafioso

Siria se unió a la coalición internacional contra el Estado Islámico y asumió el control de los campos y detenidos vinculados al grupo extremista