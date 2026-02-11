La Línea 2C del Metro de Santo Domingo inaugura operaciones el 24 de febrero

La incorporación de medio millón de nuevos usuarios al sistema masivo y la reducción de gases contaminantes destacan entre los beneficios ambientales y sociales de la obra. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)

La Línea 2C del Metro de Santo Domingo abrirá sus puertas al público el próximo 24 de febrero, en una apuesta del Gobierno dominicano por modernizar el transporte masivo y mejorar la movilidad de miles de ciudadanos.

El presidente Luis Abinader anunció que durante el periodo inicial, el uso de esta nueva extensión será gratuito hasta la llegada de la Semana Santa, medida que busca incentivar a la población a familiarizarse con el sistema y a facilitar el acceso en la etapa de puesta en marcha.

Esta nueva infraestructura, cuyo impacto directo alcanzará a más de un millón de personas, plantea una transformación en la conectividad del Gran Santo Domingo. La obra conecta el kilómetro 9 de la autopista Duarte con el municipio de Los Alcarrizos, en un recorrido de 7.3 kilómetros con cinco estaciones nombradas en honor a figuras de la cultura y el deporte dominicano: Pedro Martínez (kilómetro 9 y medio), Franklin Mieses Burgos (autopista Duarte esquina avenida Monumental), 27 de Febrero (kilómetro 13), Freddy Gatón Arce (kilómetro 14) y Pablo Adón Guzmán (entrada de Los Alcarrizos).

La inversión total del proyecto supera los 500 millones de dólares, financiada por la Agencia Francesa de Desarrollo y el respaldo del Estado dominicano. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)

Según la información difundida por la Presidencia de la República, el proyecto permitirá reducir los tiempos de traslado y aliviará la congestión vehicular en una de las rutas más transitadas de la capital.

Entre las obras complementarias se destaca una vía marginal de 6.5 kilómetros y tres carriles, que funcionará paralela a la autopista Duarte y convertirá ese tramo en un expreso entre Los Alcarrizos y el kilómetro 9, añadiendo un túnel de 940 metros para conectar la estación María Montez con Enriquillo de Herrera. Las adecuaciones viales permitirán que la estación María Montez deje de ser terminal y funcione como estación de cruce, lo que, según destacó el presidente, representará una disminución en la congestión de usuarios durante las horas pico y un acceso más ágil hacia el centro de la ciudad.

La construcción de esta extensión comenzó en febrero de 2022 y se posiciona, desde el punto de vista de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), como una de las inversiones más relevantes en transporte público del país. El director de la Opret, Rafael Santos Pérez, afirmó: “Cada peso invertido se ha administrado con responsabilidad, garantizando la calidad y seguridad”. El costo global ronda los USD 500 millones (aproximadamente RD$30 mil millones), integrando tanto la obra ferroviaria como la marginal, y obteniendo financiamiento de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), junto al respaldo del Estado.

El Metro de Santo Domingo permitirá reducir hasta en dos horas el tiempo de traslado diario y disminuirá en 60% el tiempo de viaje para los usuarios de Los Alcarrizos. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)

El proyecto contempla un ahorro sustancial en los tiempos de movilidad, con estimaciones de reducción del traslado diario de hasta dos horas para quienes se desplazan desde Los Alcarrizos. Se prevé también una disminución del 60% en el tiempo de viaje, lo que beneficiará de forma directa a más de 770,000 usuarios anualmente y a más de 14 comunidades.

Otros beneficios destacados por el Gobierno incluyen la incorporación de alrededor de medio millón de nuevos usuarios al sistema público masivo, la reducción de gases de efecto invernadero y la revalorización inmobiliaria en la zona de influencia del Metro, junto con el aumento de la seguridad vial y una mejora significativa en el aspecto urbano de la entrada principal a Santo Domingo.

La Línea 2C del Metro de Santo Domingo abrirá al público el 24 de febrero como parte de la modernización del transporte masivo en República Dominicana. (Cortesía Presidencia de la República Dominicana)

Además, la política de movilidad prevé trasladar el flujo de pasajeros y vehículos, como “conchos” y “voladoras”, hacia el Metro, contribuyendo a una renovación integral del corredor y permitiendo una circulación más rápida y segura sobre la Autopista Duarte. El impacto de la obra involucra no solo a los usuarios directos, sino que apunta a mejorar el flujo vehicular general de la ciudad y a dinamizar la actividad económica local.

Durante el anuncio y supervisión del proyecto junto al presidente Abinader, estuvieron presentes funcionarios clave como el director de la Opret, Rafael Santos Pérez, el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, el ministro sin cartera Deligne Ascensión, el director general de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, así como los alcaldes de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña, y de Los Alcarrizos, Junior Santos.