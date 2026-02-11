El Salvador subió en el ranking de complejidad económica y apunta a un crecimiento sostenido, según Harvard

El Salvador avanza 14 posiciones en el índice de complejidad económica de Harvard, ubicándose en el puesto 59 a nivel mundial. Foto cortesía Secretaría de Presidencia

El Salvador ha registrado un avance relevante en el ranking de complejidad económica, según el último informe del Growth Lab de la Universidad de Harvard.

El país ocupa el puesto 59 a nivel mundial de un total de 100 países y se proyecta que subirá 14 posiciones en los próximos años, con un crecimiento anual del 1.48 % en su índice de Complejidad Económica, datos publicados el pasado 10 de febrero.

El concepto de complejidad económica mide la diversidad y sofisticación de las capacidades productivas de una nación, evaluando el tipo de bienes que exporta.

Según el Growth Lab y su Atlas de Complejidad Económica, los países con industrias más variadas y avanzadas tienden a registrar un crecimiento más rápido y sostenido. Esta métrica, conocida como ICE, ayuda a definir cuáles economías están mejor posicionadas para el desarrollo en los próximos años, especialmente frente a tensiones comerciales y desafíos globales.

El país registra un crecimiento anual proyectado de 1,48 % en su ICE, respaldando perspectivas positivas para su desarrollo económico futuro. EFE/Rodrigo Sura

En el contexto centroamericano, El Salvador ha logrado ascender en el ranking gracias a la diversificación y complejidad creciente de su matriz exportadora.

A pesar de que la industria textil y de confección continúa liderando las ventas al exterior, con mercancías como camisetas de punto, suéteres, azúcar de caña, artículos plásticos para envase y condensadores electrónicos, el informe destaca un fortalecimiento de capacidades productivas que trasciende sectores tradicionales. Estados Unidos permanece como el principal destino de exportación salvadoreña.

Comparación regional y tendencias globales

A nivel regional, El Salvador ha superado a varios de sus vecinos en mejora de posiciones, aunque no en ritmo porcentual de crecimiento.

Guatemala, por ejemplo, aparece en el puesto 77 del ranking y subirá siete lugares, con una proyección de crecimiento del ICE del 2.77 %. Costa Rica, en la posición 61 avanzará un solo puesto, con un crecimiento estimado del 2.11 %. México, que parte de la posición 27 aumentará tres lugares y sumará un crecimiento proyectado del 2.48 %.

En contraste, Panamá descenderá 17 posiciones (desde el puesto 60), aunque su ICE aumentará un 2.51 %.

El Fondo Monetario Internacional prevé una expansión de la economía salvadoreña del 4 % para 2025, gracias al aumento de remesas e inversión. EFE/ Javier Aparicio

A escala global, el informe señala a Vietnam y China como los líderes del futuro crecimiento económico. El director del Growth Lab, Ricardo Hausmann, subrayó que “Vietnam y China siguen siendo más complejos de lo previsto para su nivel de ingresos, por lo que seguirán liderando el crecimiento global en la próxima década”. Añadió que “los países que han diversificado su producción en sectores más complejos conducirán el crecimiento global”.

Este enfoque respalda la idea de que el avance de El Salvador en complejidad económica podría traducirse en incrementos sostenidos para su Producto Interno Bruto, consolidando su posición en un mercado internacional cada vez más competitivo y tecnificado.

El Banco Mundial y la CEPAL proyectan para El Salvador un crecimiento en 2025 de 3,5 %, superior al promedio regional del 2,4 %. EFE/Rodrigo Sura

Proyecciones y respaldo de organismos multilaterales

El optimismo del informe de Harvard encuentra eco en previsiones de otras entidades multilaterales. El Fondo Monetario Internacional (FMI) identificó que la economía salvadoreña experimentará una expansión cercana al 4% para fines de 2025, impulsada por el aumento de remesas, el fortalecimiento de la confianza empresarial y la inversión en construcción y manufactura.

De manera similar, el Banco Mundial ajustó sus estimaciones de crecimiento para El Salvador, situando la proyección en 3.5 % para 2025 y 3% en 2026, según su más reciente informe de Perspectivas Económicas Globales.

Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) difundió una estimación del 3.5 % para 2025, citando el dinamismo del consumo interno, el mayor flujo de remesas y la inversión en infraestructura como motores clave.

Esta cifra coloca al país por arriba del promedio regional, previsto en 2.4 %, y marca una aceleración significativa respecto al aumento del 2.6 % registrado en 2024.