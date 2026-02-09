El Salvador

Más de 50 empresarios mexicanos mostraron interés en invertir en El Salvador

Delegaciones especializadas analizan escenarios inéditos mientras, desde la sede diplomática, se promueven iniciativas para acelerar la integración económica regional y fortalecer vínculos comerciales

Guardar
Un grupo conformado por más
Un grupo conformado por más de medio centenar de participantes acudió al encuentro celebrado en la sede diplomática mexicana, donde se discutieron proyectos enfocados en sectores estratégicos para estimular la colaboración y el crecimiento regional (Foto cortesía Embajada mexicana)

Más de 50 empresarios mexicanos participaron en el Primer Encuentro de la Misión Empresarial Iberoamericana realizado en la Embajada de México en El Salvador, con el objetivo de identificar oportunidades de inversión en el país centroamericano.

“El evento contó con las propuestas expositivas empresariales sobre los posibles rubros de inversión en construcción, alimentos, turismo, tecnologías verdes, industria e infotecnologías. Al cónclave asistió la Directora Ejecutiva de la Agencia de Promoción de Inversión y Exportaciones de El Salvador Invest, Samadhy Martínez Cornejo, y su equipo técnico en inversiones, exportaciones e inversión de la diáspora salvadoreña.

En abril de este año se realizará el encuentro del Claustro Iberoamericano juvenil que buscará conectar empresarios y empresarias jóvenes mexicanas y salvadoreñas”, fue el anuncio de la sede consular.

Durante la jornada, se presentaron propuestas de inversión en sectores como construcción, alimentos, turismo, tecnologías verdes, industria e infotecnologías, con la finalidad de impulsar el desarrollo productivo y fomentar la integración económica y comercial mesoamericana.

La funcionaria participó junto a su equipo especializado en inversiones, exportaciones y asuntos vinculados a la diáspora salvadoreña.

La organización del evento estuvo a cargo del Claustro Doctoral Iberoamericano y la Embajada de México en El Salvador.

La cita contó con la
La cita contó con la presentación de iniciativas para capitalizar intereses comunes en distintos rubros y con la presencia de representantes gubernamentales y sectoriales, quienes apuntan a incrementar los lazos económicos y comerciales entre ambas naciones (Foto cortesía Embajada mexicana)

Mujeres protagonizan comercio

La Embajada de México en El Salvador y la Asociación Red de Mujeres Empresarias acordaron impulsar el crecimiento de las emprendedoras salvadoreñas mediante la coordinación de iniciativas económicas. Durante el encuentro, la representación mexicana reafirmó su disposición a desarrollar actividades de capacitación, espacios de networking y posibles proyectos de cooperación para consolidar los negocios liderados por mujeres.

La Red de Mujeres Empresarias detalló los programas que ofrece, orientados a la formación y creación de redes de contacto que favorecen el avance de dueñas de micro y pequeñas empresas en diversos sectores. La embajada enfatizó la importancia de fortalecer el empoderamiento económico femenino a través de futuras acciones conjuntas.

La inversión mexicana en El Salvador alcanzó entre enero y septiembre de 2025 un nivel histórico de USD3,577.5 millones, según datos publicados por el periódico Milenio. Durante el período 2021-2024, El Salvador captó más de USD12,000 millones provenientes de México, según el Banco Central de Reserva (BCR). Cerca del 35 % se canalizó al sector manufacturero, seguido por el comercio (19 %), los servicios financieros (15 %) y el transporte (10 %).

La Embajada de México en
La Embajada de México en El Salvador sostuvo un encuentro con la Asociación Red de Mujeres Empresarias para fortalecer la participación económica de las salvadoreñas emprendedoras. (Foto cortesía embajada mexicana)

El crecimiento de la inversión, que superó en 2.7 % las cifras del mismo intervalo en 2024 y en 41.7 % los registros de siete años atrás, se vincula a la mejora de la seguridad en el país, la existencia de reglas más claras para las inversiones y un entorno regulatorio favorable para atraer capital, de acuerdo con Milenio. El medio señala que estos factores generaron interés en empresas mexicanas con capacidad de expansión. México se consolida así como uno de los socios de inversión más relevantes para El Salvador.

Temas Relacionados

Empresarios MexicanosEl SalvadorEmbajada de MéxicoClaustro Doctoral IberoamericanoInversión ExtranjeraIntegración Económica Mesoamericana

Últimas Noticias

El acceso a Ultra Platinum A y B será cerrado al iniciar concierto de Shakira en Salvador

La productora Two Shows Producciones informó que una vez iniciado el espectáculo de la artista en El Salvador, únicamente quienes lleguen antes del comienzo podrán ingresar a esas zonas restringidas

El acceso a Ultra Platinum

La corrupción y las deportaciones agravan la situación en Honduras, advierte el cardenal Rodríguez

El prelado enfatiza el impacto económico y social generado por las políticas migratorias y el perjuicio de la corrupción persistente, proponiendo el fortalecimiento de valores como base para un desarrollo sostenible

La corrupción y las deportaciones

Costa Rica lidera el ranking de universidades en Centroamérica

Las casas de estudio del país marcan distancia en calidad según el QS World University Rankings y abren nuevas oportunidades para quienes buscan formación sobresaliente en la región

Costa Rica lidera el ranking

República Dominicana reitera respaldo a esfuerzos multilaterales para frenar violencia en Haití

El Ejecutivo dominicano subraya la relevancia de la colaboración internacional en las acciones contra las bandas armadas y señala que el fortalecimiento del aparato estatal es fundamental para una restauración duradera de la estabilidad haitiana

República Dominicana reitera respaldo a

El panameño Jorge Castelblanco y la ecuatoriana Silvia Ortiz imponen nuevas marcas en Caracas

La exigente ruta en la capital venezolana fue escenario de registros históricos para ambas figuras, quienes destacaron el apoyo del público y los retos físicos que implica la prueba para los competidores

El panameño Jorge Castelblanco y

TECNO

¿Enlace roto o perdido?: esta

¿Enlace roto o perdido?: esta es la solución rápida para volver a acceder

WhatsApp tiene un botón oculto que puede librarte de estafas

Google amplía el alcance de Quick Share y AirDrop en el ecosistema Android

La tecnología de consumo llega al espacio: la NASA permitirá usar celulares en misiones

Reino Unido y Microsoft se alían para frenar los deepfakes en internet

ENTRETENIMIENTO

Kaley Cuoco critica duramente a

Kaley Cuoco critica duramente a Ashley Tisdale por el drama de madres tóxicas: “Simplemente vete”

“No quiero compartir mi dinero ni mi espacio”: Whoopi Goldberg explicó por qué renunció a la vida en pareja

La familia de Kim Kardashian respalda su acercamiento a Lewis Hamilton: “Déjenla ser feliz”

La estatuilla de los Oscar: una historia de apodos y curiosidades

Michael Keaton compartió cómo conoció a Catherine O’Hara una semana después de su muerte

MUNDO

Rusia amenazó con utilizar “todos

Rusia amenazó con utilizar “todos los medios disponibles” ante un eventual conflicto armado con Europa

Persecución en Irán: el régimen detuvo a tres líderes reformistas en nueva ola de arrestos tras las masivas protestas

El socialista António José Seguro es el nuevo presidente electo de Portugal tras ganar en segunda vuelta por amplio margen

Paraguay afirmó que su relación con Israel es “prioritaria” y “estratégica”

Zelensky anunció que en los próximos días comenzará la producción de drones ucranianos en Alemania