Más de 50 empresarios mexicanos mostraron interés en invertir en El Salvador

Un grupo conformado por más de medio centenar de participantes acudió al encuentro celebrado en la sede diplomática mexicana, donde se discutieron proyectos enfocados en sectores estratégicos para estimular la colaboración y el crecimiento regional (Foto cortesía Embajada mexicana)

Más de 50 empresarios mexicanos participaron en el Primer Encuentro de la Misión Empresarial Iberoamericana realizado en la Embajada de México en El Salvador, con el objetivo de identificar oportunidades de inversión en el país centroamericano.

“El evento contó con las propuestas expositivas empresariales sobre los posibles rubros de inversión en construcción, alimentos, turismo, tecnologías verdes, industria e infotecnologías. Al cónclave asistió la Directora Ejecutiva de la Agencia de Promoción de Inversión y Exportaciones de El Salvador Invest, Samadhy Martínez Cornejo, y su equipo técnico en inversiones, exportaciones e inversión de la diáspora salvadoreña.

En abril de este año se realizará el encuentro del Claustro Iberoamericano juvenil que buscará conectar empresarios y empresarias jóvenes mexicanas y salvadoreñas”, fue el anuncio de la sede consular.

Durante la jornada, se presentaron propuestas de inversión en sectores como construcción, alimentos, turismo, tecnologías verdes, industria e infotecnologías, con la finalidad de impulsar el desarrollo productivo y fomentar la integración económica y comercial mesoamericana.

La funcionaria participó junto a su equipo especializado en inversiones, exportaciones y asuntos vinculados a la diáspora salvadoreña.

La organización del evento estuvo a cargo del Claustro Doctoral Iberoamericano y la Embajada de México en El Salvador.

La cita contó con la presentación de iniciativas para capitalizar intereses comunes en distintos rubros y con la presencia de representantes gubernamentales y sectoriales, quienes apuntan a incrementar los lazos económicos y comerciales entre ambas naciones (Foto cortesía Embajada mexicana)

Mujeres protagonizan comercio

La Embajada de México en El Salvador y la Asociación Red de Mujeres Empresarias acordaron impulsar el crecimiento de las emprendedoras salvadoreñas mediante la coordinación de iniciativas económicas. Durante el encuentro, la representación mexicana reafirmó su disposición a desarrollar actividades de capacitación, espacios de networking y posibles proyectos de cooperación para consolidar los negocios liderados por mujeres.

La Red de Mujeres Empresarias detalló los programas que ofrece, orientados a la formación y creación de redes de contacto que favorecen el avance de dueñas de micro y pequeñas empresas en diversos sectores. La embajada enfatizó la importancia de fortalecer el empoderamiento económico femenino a través de futuras acciones conjuntas.

La inversión mexicana en El Salvador alcanzó entre enero y septiembre de 2025 un nivel histórico de USD3,577.5 millones, según datos publicados por el periódico Milenio. Durante el período 2021-2024, El Salvador captó más de USD12,000 millones provenientes de México, según el Banco Central de Reserva (BCR). Cerca del 35 % se canalizó al sector manufacturero, seguido por el comercio (19 %), los servicios financieros (15 %) y el transporte (10 %).

La Embajada de México en El Salvador sostuvo un encuentro con la Asociación Red de Mujeres Empresarias para fortalecer la participación económica de las salvadoreñas emprendedoras. (Foto cortesía embajada mexicana)

El crecimiento de la inversión, que superó en 2.7 % las cifras del mismo intervalo en 2024 y en 41.7 % los registros de siete años atrás, se vincula a la mejora de la seguridad en el país, la existencia de reglas más claras para las inversiones y un entorno regulatorio favorable para atraer capital, de acuerdo con Milenio. El medio señala que estos factores generaron interés en empresas mexicanas con capacidad de expansión. México se consolida así como uno de los socios de inversión más relevantes para El Salvador.