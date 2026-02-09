Conciertos de Shakira desatan una ola de más de 60 mil turistas en El Salvador, el primer fin de semana

Shakira con uno de sus looks de la noche (EFE)

El impacto turístico de los conciertos de Shakira en El Salvador alcanzó cifras récord en la capital y zonas aledañas. El director ejecutivo de la Cámara Salvadoreña de Turismo (CASATUR), Ricardo Granillo, señaló que más de 60 mil turistas centroamericanos llegaron durante el sábado 7 y el domingo 8 de febrero, fechas en que se celebraron los primeros dos conciertos de la artista en el estadio Mágico González, lo que generó una ocupación total en hoteles y una fuerte actividad en restaurantes de San Salvador.

De acuerdo con Granillo, durante ese fin de semana el mayor flujo procedió de Guatemala, con 44,000 visitantes, seguido por Honduras con 13,000 y Costa Rica con 4,000 turistas.

Además, subrayó: “El 100% de los visitantes por el concierto aprovecharon para hacer turismo, de todos los hoteles salían buses para todos lados” y precisó que los recorridos incluyeron el Centro Histórico, museos y playas como las de La Libertad.

Según Granillo, incluso se ofrecieron visitas guiadas hasta las tres de la madrugada en lugares como BINAES y el Centro Histórico de la ciudad.

El evento significó para la capital una inyección económica sin precedentes. Los primeros dos conciertos fueron parte de una residencia exclusiva de Shakira para Centroamérica en San Salvador, con una vasta coordinación entre agencias de turismo y autoridades gubernamentales.

El directivo de CASATUR expresó: “Eso fue iniciativa del gobierno aprovechó de traer un ícono mundial para decir ‘aquí se puede hacer’, cinco conciertos y todos llenos”, estas declaraciones fueron emitidas en una entrevista de radio transmitida por la emisora 105.3

Varios turistas cruzan la frontera de El Salvador con motivo de la residencia centroamericana de Shakira, evento que impulsa la llegada de miles de turistas al país (Foto cortesía de Que chivo aquí).

Granillo valoró que la organización entre los sectores público y privado permitió que los conciertos se desarrollaran de manera ordenada, sin congestión vial, incidentes en los principales accesos terrestres ni en el interior de la zona del evento.

Insistió en que, aunque no todo es perfecto, el país “está en condiciones para atender ese caudal de turistas”. Detalló que a raíz del concierto de Shakira, la ocupación hotelera en la ciudad alcanzó el 100% y las reservaciones en restaurantes también llegaron a su máximo.

En cuanto al saldo económico, Granillo destacó que el derrame económico previsto por los cinco conciertos de la residencia asciende a $55 millones, sumando los ingresos de hoteles y restaurantes.

Estos resultados se suman al buen momento del sector turismo a inicios de año. Granillo subrayó “ese derrame económico es importante para nosotros” y manifestó que la experiencia de los conciertos de Shakira muestra la capacidad de El Salvador para coordinar eventos internacionales de alta demanda.

Los conciertos de Shakira en El Salvador atrajeron a más de 61 mil turistas centroamericanos a San Salvador, rebasando expectativas del sector turismo. Foto cortesía Radio 105.3 FM

Cifras históricas en turismo

Durante enero, El Salvador recibió 413,000 visitantes, lo que representa un incremento del 17% respecto al año pasado, cifra ya considerada histórica, y equivale al 101% del volumen registrado en 2019.

Sobre la procedencia de los turistas, Granillo explicó que el 38% llegó de Guatemala, seguido por viajeros de Estados Unidos, Honduras y un 14% del resto del mundo, entre los que destacó la creciente presencia de europeos, algo inédito hasta ahora.

El auge turístico reciente no solo se atribuye a los eventos musicales de gran escala, sino también a la proyección internacional que ha dado el surf y otros atractivos. Granillo afirmó: “El surf nos ha incluido en el mapa”. Añadió que ya no solo se trata del turista extranjero; también la población local se ha sumado a la tendencia de visitar los distintos destinos del país.

El ejecutivo de CASATUR señaló: “Es una dinámica de trabajo que venimos coordinando desde hace un par de años, ese trabajo en equipo se ha dinamizado y ha estado funcionando muy bien” al referirse a la colaboración entre el sector gubernamental y el sector privado.