El Salvador está en la etapa 2 del Ciclo Electoral 2025-2027: esto deben saber los votantes

El Tribunal Supremo Electoral ha definido doce etapas clave en el Ciclo Electoral 2025-2027 para garantizar orden, eficiencia y modernización. (Cortesía: Tribunal Supremo Electoral)

Poco más de un año separan a El Salvador de celebrar las próximas elecciones presidenciales, legislativas y municipales. Según lo planificado por el TSE (Tribunal Supremo Electoral), el 28 de febrero de 2027, los salvadoreños irán a las urnas cumpliendo con su derecho y deber como ciudadanos.

El TSE ha informado que el Ciclo Electoral 2025-2027 lo componen un total de 3 fases y los preparativos de la gran fiesta cívica comienzan con la fase pre electoral.

Este Ciclo Electoral se desglosa en doce etapas previo a la celebración de los comicios. Cada una responde al cronograma establecido, el cual abarca desde la planificación inicial y la definición del marco legal, hasta la ejecución de actividades logísticas, la inscripción de candidaturas y la preparación de los centros de votación. El proceso concluye con la jornada electoral, el escrutinio y la oficialización de los resultados.

El tribunal salvadoreño, como institución garante, diseñó este ciclo con el objetivo de asegurar, según ha informado, “orden, eficiencia y modernización” en el desarrollo de los comicios.

¿Qué significa la etapa 2 del ciclo electoral?

Actualmente, los votantes salvadoreños deben conocer que el ente electoral trabaja en la etapa 2 llamada: Planificación Electoral.

Durante la citada segunda etapa, el TSE enfoca sus esfuerzos en cuatro acciones centrales. Desglosados de la siguiente manera:

Plan Estratégico Institucional (PEI): define los objetivos, metas y acciones prioritarias del tribunal a mediano y largo plazo, orientando su gestión y fortaleciendo la institucionalidad democrática.

Calendario Electoral: establece las fechas clave de cada etapa del proceso electoral, desde la convocatoria hasta la publicación de resultados, permitiendo planificar y dar seguimiento a cada actividad.

Plan General de Elecciones (PLAGEL) : detalla las acciones, procedimientos y recursos necesarios para la organización y ejecución de los comicios, abarcando aspectos logísticos, operativos y técnicos.

Presupuesto Especial Extraordinario de Elecciones (PEEE): instrumento financiero fundamental para garantizar la operatividad y la cobertura de cada fase del ciclo.

La Etapa 2 del Ciclo Electoral salvadoreño la componen 4 documentos oficiales. (Cortesía: Tribunal Supremo Electoral)

Próxima etapa y articulación institucional

Mirando hacia adelante, la tercera etapa, identificada como Preparativos Generales, se intensificará la coordinación entre el TSE y las agrupaciones políticas.

En este periodo se procederá a la inscripción oficial de coaliciones, a la actualización de la cartografía electoral y a la realización de pruebas y simulacros logísticos, elementos indispensables para validar la infraestructura y minimizar riesgos en la fase final del proceso.

Además, el TSE revisará y afinará el padrón electoral, supervisará la impresión de papeletas y materiales, y capacitará al personal encargado de las mesas receptoras de votos.

También se fortalecerán los mecanismos de transmisión y divulgación de resultados, así como la implementación de medidas de seguridad para el resguardo de las actas y la integridad del proceso. Todo esto busca garantizar que las elecciones se desarrollen bajo estándares de transparencia, orden y eficiencia.

Fechas clave y plazos en el calendario electoral de El Salvador

Entre las fechas relevantes del calendario electoral salvadoreño se destaca el 27 de febrero como día límite para el cambio de residencia en el Documento Único de Identidad (DUI).

Por su parte, las elecciones internas de los partidos políticos deberán cerrarse el 29 de julio.

Mientras que la convocatoria oficial a elecciones ha sido pautada para el 30 de octubre. Para las candidaturas legislativas, el periodo de inscripción irá del 1 al 19 de noviembre, mientras que quienes aspiran a integrar Consejos Municipales podrán inscribirse desde el 9 hasta el 19 de noviembre.

El Salvador avanza en la segunda etapa del ciclo electoral rumbo a las elecciones generales del 28 de febrero de 2027. (Cortesía: Tribunal Supremo Electoral)

El sufragio desde el exterior también ha sido contemplado en el cronograma. Los salvadoreños fuera del país tendrán la posibilidad de votar de manera remota entre el 30 de enero y el 28 de febrero de 2027 y podrán hacerlo de forma presencial únicamente el 28 de febrero de 2027.

Hasta el momento, el proceso electoral salvadoreño no se contempla la participación de nuevos partidos políticos.