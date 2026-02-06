Autoridades implementarán operativo médico durante los conciertos de Shakira en El Salvador

SEM ha planificado un dispositivo médico durante los conciertos de Shakira en El Salvador REUTERS/Luisa Gonzalez

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) anunció un despliegue de un operativo médico para cubrir los cinco conciertos de Shakira en El Salvador. Este dispositivo trabajará todas las fechas, las cuales tendrá lugar en el estadio Jorge “El Mágico” González de San Salvador.

El interés de las autoridades por fortalecer la seguridad sanitaria en eventos masivos responde al aumento de la asistencia de fanáticos y al impacto social de los grandes espectáculos internacionales en el país centroamericano.

Estos conciertos de la estrella colombiana son considerados entre los más significativos del calendario cultural salvadoreño, por lo que autoridades entidades estatales elevarán sus estándares de prevención y respuesta médica ante el riesgo de aglomeraciones, deshidrataciones u otras eventualidades habituales en reuniones multitudinarias.

Recursos médicos desplegados y objetivos institucionales

En una conferencia de prensa realizada antes del primer concierto de Shakira, programado para el sábado 7 de febrero, el director del SEM, Dr. Carlos Orellana, informó sobre la planificación de un operativo médico.

Orellana detalló que el SEM, como parte del Sistema Integrado de Salud, coordina acciones con diversas entidades para asegurar cobertura médica en todos los eventos masivos.

“Como sistema de emergencias médicas, desplegaremos nuestro equipo de ambulancias todos los días donde haya concierto. Una ambulancia específicamente será para la artista y su staff.

También tendremos tres ambulancias para los asistentes para el momento del concierto, las cuales estarán desplegadas desde una hora antes de la apertura de puertas”, afirmó el funcionario.

El Dr Carlos Orellana, director del SEM, mencionó que buscan garantizar atención oportuna ante cualquier eventualidad durante los conciertos masivos. (Cortesía: Viceministerio de Transporte de El Salvador)

El operativo contempla la presencia de alrededor de quince médicos, quince técnicos en emergencias médicas, dieciséis asistentes en emergencias médicas y cuatro supervisores médicos, exclusivamente para la movilización y atención desde las ambulancias, según explicó Orellana.

Además, se contará con personal del Ministerio de Salud (MINSAL) y el Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD), especialistas, enfermeros y equipos de saneamiento ambiental, distribuidos en puntos estratégicos dentro y fuera del estadio, con el objetivo de cubrir cualquier eventualidad.

Cobertura desde el montaje hasta el final

El despliegue inicia al menos una hora antes de la apertura de puertas, prevista para las cuatro de la tarde (hora local), y se extenderá hasta las once de la noche o la medianoche, según lo requiera el evento.

“Todos los salvadoreños y la población extranjera que ha visitado el país para los conciertos y que los va a visitar pueden tener la certeza que contamos con la capacidad de respuesta idónea y oportuna ante cualquier situación de emergencia en salud”, expresó Orellana.

El SEM mantiene coordinación directa con el resto del personal técnico de otras instituciones para responder a cualquier imprevisto. El Ministerio de Salud, junto a todos los hospitales nacionales y centros de atención del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, permanece en alerta las 24 horas.

El equipo operativo incluye 14 médicos, 14 técnicos en emergencias, 16 asistentes y cuatro supervisores, distribuidos estratégicamente. (Cortesía: Sistema de Emergencias Médicas)

Entre los centros preparados para recibir pacientes se encuentran el Hospital San Camilo, el Hospital San Rafael, el Hospital Nacional de la Mujer y el Hospital Benjamín Bloom.

Orellana también informó que desde el inicio del montaje de la infraestructura del concierto, que comenzó a mediados de enero, una ambulancia ha permanecido en el lugar para atender al personal encargado de las instalaciones. Hasta el momento, las medidas de seguridad han funcionado, sin registrarse incidentes que requirieran atención médica.

“Si alguno de los asistentes presenta algún problema de salud, puede acercarse a nuestro personal y nosotros con todo gusto lo vamos a atender”, remarcó el director del SEM.

Además, recomendó a la población seguir las indicaciones de las autoridades para garantizar un entorno seguro durante los eventos y reiteró que la presencia del sistema de salud estará disponible en todo momento para brindar atención inmediata si es necesario.