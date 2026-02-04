El Salvador experimenta descenso sostenido en homicidios durante la última década, indica medidor internacional

Vista panorámica del Centro Histórico de San Salvador, epicentro de inversiones y proyectos de revitalización urbana que transforman el corazón del AMSS. (Cortesía: El Centro Histórico SV)

El Salvador ha registrado un descenso sostenido en el número de homicidios anuales durante los últimos años, según una publicación difundida por Nayib Bukele, que retuiteó cifras comparativas presentadas por BlackMaps. El total de homicidios reportados en 2025 se ubica en 82 casos, la cifra más baja del registro histórico compartido.

En 2023 se contabilizaron 154 homicidios, mientras que en 2022 el número fue de 496. Hace una década, los datos refieren a 3,921 casos en 2014, y en 2015 el país contabilizó 6,656 muertes violentas. El máximo de las últimas tres décadas corresponde a 1995, con 7,977 homicidios.

A partir de 2019, cuando se reportaron 2,398 homicidios, la tendencia descendente se acentuó de manera marcada. Previamente, entre 2011 y 2018, las cifras oscilaron entre los 2,513 y los 6,656 homicidios anuales.

La información citada proviene de DatosMacro y registros oficiales del Gobierno de El Salvador.

En enero, el presidente Bukele afirmó que el 90 % de los homicidios registrados en El Salvador en 2025 está vinculado a violencia doméstica o a peleas entre amigos relacionadas con el alcohol.

La explicación del mandatario se produjo luego de que las autoridades informaran una reducción en el número de homicidios, con 82 casos reportados en todo 2025, lo que representa 32 menos que en 2024 y equivale a una caída del 28 %: “No se puede poner un policía en cada hogar”, afirmó.

Rendición 2025

El gobierno salvadoreño difundió su informe anual de seguridad el pasado 5 de enero, resaltando una disminución histórica en la cantidad de homicidios durante 2025 y ubicando al país, según sus funcionarios, como el más seguro del hemisferio occidental.

Las autoridades aseguran que este descenso no solo marca un cambio en comparación con 2024, sino que también representa la primera vez en la historia reciente que El Salvador cierra el año con una cifra de homicidios en dos dígitos, consolidando así los resultados de una política de seguridad intensificada desde la aplicación del régimen de excepción.

En la comparecencia oficial, Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad Pública y Justicia, subrayó que todos los 82 homicidios registrados en el país durante 2025 ya han sido resueltos, lo que contrasta con la situación de 2019, cuando, según el funcionario, la impunidad en este delito superaba el 97%.

Villatoro expuso: “De aquel país de 2019 que recibimos con 97% de impunidad en homicidio… los gobiernos anteriores solo podían en cada 100 homicidios hacer justicia en tres por cada 100 homicidios”. Esta afirmación pone en perspectiva el cambio que presumen las actuales autoridades respecto a la administración anterior. En el último año, el país acumuló 1,102 días sin homicidios, de los cuales 988 corresponden al período en que ha estado vigente el régimen de excepción desde 2022, según Villatoro.

Además, el funcionario enfatizó la evolución de la cifra anual de homicidios: en 2019, El Salvador superaba el millar; en 2024, la cifra bajó a 114; y en 2025, por primera vez, se ubicó en tan solo 82 asesinatos intencionales. La tasa nacional de homicidios también mostró una disminución relevante. Para el cierre de 2025, la estadística fue de 1,3 homicidios por cada 100,000 habitantes, frente al 1.9 reportado el año anterior.

Las autoridades no brindaron información sobre la clasificación de estos casos, por lo que se desconoce cuántos corresponden a feminicidios. La omisión de este dato mantiene una zona de opacidad respecto a la violencia de género. En su evaluación, Villatoro también señaló una baja considerable en otros delitos al comparar los datos con los obtenidos en 2024. El hurto mostró una reducción del 60.41% —con 1,997 casos reportados—; el robo alcanzó 206 incidentes; y los delitos de lesiones sumaron 884 casos, lo que implica una disminución del 48%.