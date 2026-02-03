Honduras, Guatemala y El Salvador ya cuentan con un plan para la reserva Trifinio-Fraternidad

Este espacio forma parte de la zona conocida como Trifinio en El Salvador. /(Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales)

La región fronteriza entre El Salvador, Guatemala y Honduras ya cuenta con un Plan de Gestión aprobado para la Reserva de la Biosfera Trifinio-Fraternidad, estableciendo directrices para la conservación y el desarrollo sostenible en uno de los territorios ambientales más estratégicos de Centroamérica. El documento, avalado por las autoridades de los tres países, se convierte en la principal herramienta para coordinar acciones de protección, manejo de recursos naturales y desarrollo comunitario, según documentos técnicos consultados por Infobae.

La Reserva de la Biosfera Trifinio-Fraternidad alcanza cerca de 313,000 hectáreas y es reconocida internacionalmente por su diversidad ecológica, su papel en la recarga hídrica del río Lempa y su ubicación estratégica en la frontera compartida. De acuerdo con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), el Plan Maestro constituye la guía para la gestión territorial, la protección de ecosistemas y la promoción de actividades productivas compatibles con la conservación. El proceso de elaboración del plan incluyó consultas a comunidades, gobiernos locales y actores regionales, y recibió financiamiento de la cooperación alemana a través del Banco de Desarrollo KfW.

Desde la Secretaría Ejecutiva Trinacional del Plan Trifinio, el secretario ejecutivo y representante de El Salvador, Jorge Urbina, detalló que la implementación de este instrumento permite intervenir de manera coordinada una franja de 7,500 kilómetros cuadrados, abarcando zonas clave en los tres países. “En el caso de El Salvador, nuestro trabajo se concentra en la Reserva de Montecristo, en el área del distrito de Metapán, toda la parte alta de San Ignacio y La Palma; esa área es la parte alta de la cuenca del río Lempa”, explicó Urbina, en declaraciones recogidas por Política Stereo y UNIVONews.

El nuevo plan integra componentes de conservación ambiental, restauración de ecosistemas, gestión del agua y fortalecimiento de la gobernanza local. Entre los proyectos destacados se incluye la creación de un centro de investigación en Metapán para análisis de suelos y mejoramiento agrícola, así como la consolidación de un hotel restaurante escuela en La Palma, Chalatenango, orientado a promover el turismo sostenible y el desarrollo de capacidades en la región.

Bosques nubosos y fuentes de agua en el corazón de la reserva son considerados esenciales para la biodiversidad y el abastecimiento hídrico de la región./ (Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales)

Urbina subrayó que el enfoque trinacional se orienta a proteger las fuentes hídricas compartidas, impulsar el desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de las poblaciones que dependen de los servicios ambientales de la reserva. La agenda común prioriza la seguridad hídrica y la adaptación al cambio climático, con acciones como la restauración forestal, el manejo de suelos y la articulación de esfuerzos entre ministerios, gobiernos locales y organizaciones comunitarias.

El financiamiento para la puesta en marcha del Plan de Gestión incluye una donación de 11 millones de euros del KfW y una contrapartida de más de 3 millones de euros de los tres países. El proyecto prevé inversiones en infraestructura, contratos de compensación por conservación para áreas bajo manejo especial y la actualización de planes de manejo en al menos siete áreas protegidas de la región.

La Reserva de la Biosfera Trifinio-Fraternidad alberga ecosistemas que van desde bosques nubosos y mixtos de pino-encino hasta zonas secas y espinosas, con una alta concentración de especies endémicas y funciones clave para la captación y distribución de agua. El Plan Maestro establece nuevas directrices para la zonificación, la vigilancia ambiental, la promoción de sistemas agroforestales y la integración de corredores biológicos trinacionales.

“Como decimos en El Salvador, trifinio somos todos, porque el agua que se consume en el Gran San Salvador viene de esa región; el río Lempa representa cuatro represas hidroeléctricas, puntos de riego, agua para todos los usos y lo que queremos destacar en esta mañana es que la coordinación de los tres gobiernos nos permite hacer una intervención conjunta de protección estratégica de una reserva vital para los tres países”, afirmó Urbina recientemente ante medios locales.

El documento rector recibió la aprobación de los vicepresidentes de El Salvador, Guatemala y Honduras, y será la base para la gestión territorial hasta 2029. De acuerdo con la Secretaría Ejecutiva del Plan Trifinio, esta hoja de ruta busca fortalecer la integración regional, la resiliencia de las comunidades y la protección de la biodiversidad, en línea con los compromisos asumidos ante organismos internacionales como la UNESCO.