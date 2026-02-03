Aumenta migración estudiantil al sector público de El Salvador ante mejoras en el sistema escolar, afirma Ministra de Educación

El gobierno destaca que el nuevo año escolar comienza con una nueva forma de aprender, paquetes escolares completos, escuelas renovadas, tablets, computadoras y maestros que los esperan con entusiasmo. (Foto cortesía Gabriela de Bukele)

El fenómeno del aumento en la matrícula estudiantil del sector público en El Salvador no obedece a una sola causa, sino que responde a una serie de transformaciones institucionales y sociales que, según Karla Trigueros, ministra de Educación, incluyen desde la renovación de infraestructuras hasta un clima de mayor seguridad para docentes y alumnos.

En palabras de Trigueros, “Realmente son muchísimos factores. Uno de esos, sí, es la migración del sector privado al sector público. ¿Por qué? Porque le estamos ofreciendo a nuestros estudiantes esta calidad educativa que lo público tiene que ser igual o mejor que lo privado”, afirmó la funcionaria en una entrevista del estatal Canal 10, la noche de este lunes.

El sector público en El Salvador inauguró este 2 de febrero el año escolar con el comienzo de clases en más de 5,000 escuelas con más de 1.2 millones de estudiantes, según datos oficiales.

El refuerzo del sistema público se traduce en mejoras tangibles reconocidas por las comunidades, como los incentivos económicos, destacó Trigueros.

“El paquete escolar es obviamente una gran ayuda económica que está impactando en los hogares de los salvadoreños, porque si son dos hijos, son dos paquetes; si son tres hijos, son tres paquetes. Entonces, esto también viene a ayudar al bolsillo del salvadoreño”, explicó.

La ministra destacó que la migración hacia lo público no solo responde a cuestiones de costo, sino a una percepción creciente de valor en el sistema educativo.

El estado de las escuelas, según Trigueros, ha sido objeto de intervención deliberada y sostenida, con proyección a gran escala: “Estamos viendo infraestructura renovada, currículo renovado, el paquete escolar… Estudiantes de los alrededores de las escuelas que al ver las escuelas renovadas con esta infraestructura de primer nivel, que es ahí donde vamos caminando, ahí donde vamos avanzando, ahí es donde vamos a llevar las cinco mil escuelas, no importa dónde esté su escuela, esa escuela va a ser renovada, porque ese es el objetivo de nosotros como país”.

La funcionaria remarcó el mandato presidencial: “El señor presidente Nayib Bukele nos ha dado esa orden y es: ‘Vamos a remodelar las escuelas’”.

De acuerdo con el Ministerio de Educación, los estudiantes de nuevo ingreso – provenientes del sector privado- recibieron una tableta (en parvularia y primer grado) o una laptop (en cuarto grado y primer año de bachillerato), según el grado al que accedieron. (Foto cortesía MINEDUCYT)

Las cambios curriculares, impulsados en parte por la primera dama Gabriela de Bukele, completan el cuadro del nuevo sistema educativo, por lo que Trigueros subrayó: “Hablábamos del cambio de currícula de primera infancia, por ejemplo, que el fin de semana la señora primera dama Gabriela de Bukele lo lideró y nosotros como Ministerio de Educación estamos completamente comprometidos para apoyarlo y para seguirlo materializando en las escuelas”.

Según la titular del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT), estos elementos logran que “los padres de familia quieran llegar a nuestras escuelas y nosotros los vamos a recibir con los brazos abiertos”.

El cambio más determinante, a juicio de Trigueros, llega del entorno social. La seguridad ha dejado de ser un obstáculo para el acceso educativo: “En algún momento, dentro de las escuelas habían algunos grupos delictivos que llegaban y reclutaban a los niños dentro de las mismas escuelas. Y aparte de eso, no solamente el alumno, sino que también docentes, directores, estaban amedrentados por estos grupos delictivos que en algunas escuelas estaban y ya no están”, relató la ministra.

Para las familias salvadoreñas, añade, la desaparición de ese riesgo es clave: “Los padres de familia ya tienen esta oportunidad de que los hijos puedan asistir a un centro escolar del sistema público sin ese miedo. ¿Qué le puede pasar a mi hijo dentro? ¿Qué le puede pasar a mi hija dentro del centro escolar?”.

La ministra subrayó el compromiso del Gobierno en la consolidación de estos avances: “Todo ese trabajo que como Gobierno nos ha llevado a este punto, donde hay un punto donde ya no tenemos retorno, no vamos a regresar al pasado, sino que vamos a seguir avanzando. Y para eso estamos haciendo esta inversión en educación como país para que no volvamos nunca”.

Trigueros menciona que las medidas de seguridad que se implementa en el país han permitido que los estudiantes y docentes regresen a las escuelas en un ambiente de paz y de tranquilidad. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Además, la funcionaria enlistó que el gobierno salvadoreño se encamina a contar con una herramienta basada en inteligencia artificial, que será un soporte en el sistema educativo público del país. El programa se está trabajando actualmente con la herramienta Grok de la red social X de Elon Musk.

Colegios privados piden incluir a sus estudiantes en los paquetes

Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador (ACPES), pidió este mes al Gobierno que los programas de entrega de paquetes escolares —que incluyen útiles, uniformes y dispositivos tecnológicos como computadoras y tabletas— beneficien también a estudiantes del sector privado.

En el contexto del ciclo 2026, el Ministerio de Educación comenzó la distribución de más de 1.2 millones de paquetes escolares en centros educativos públicos, incorporando equipamiento tecnológico con el objetivo de reducir la brecha digital.

Hernández justificó la solicitud al destacar que las familias que eligen escuelas privadas aportan impuestos al Estado, por lo que resulta equitativo que sus hijos accedan a los mismos beneficios otorgados a los estudiantes públicos. “La educación es una sola y no debería haber diferencias en el acceso a recursos fundamentales”, declaró el dirigente gremial a los medios de comunicación.