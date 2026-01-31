El Salvador

Santa Ana impulsa la mayor renovación deportiva del occidente salvadoreño con el proyecto Pro Deportes 2

El proyecto dará nueva vida al estadio Óscar Alberto Quiteño, que fue inaugurado en 1963, con una inversión millonaria que busca cumplir los exigentes estándares internacionales y modernizar la oferta deportiva para más de medio millón de habitantes

La alianza entre la alcaldía
La alianza entre la alcaldía de Santa Ana Centro, el Indes y el BCIE permitirá la reconstrucción integral del histórico estadio Óscar Alberto Quiteño./(Cortesía Alcaldía de Santa Ana Centro)

La ciudad de Santa Ana se prepara para una de las intervenciones deportivas más ambiciosas de las últimas décadas. El proyecto “Pro Deportes 2, estadio Quiteño” contempla una remodelación integral del histórico estadio santaneco, que busca convertirlo en un espacio de referencia en el occidente del país.

Según informó la administración del alcalde Gustavo Acevedo, el monto de la inversión, aún en definición, rondará los $15 millones y contará con financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

La intervención, que se realizará en alianza con el Instituto Nacional de los Deportes (Indes), responde al objetivo de modernizar un recinto inaugurado en 1963 y que hasta la fecha solo ha recibido mejoras puntuales en su sistema de iluminación, la última de ellas en 2022.

La magnitud del proyecto fue confirmada a Infobae por el edil Acevedo, quien subrayó que la iniciativa “no es una remodelación cosmética, sino una reconstrucción total de la cueva futbolística santaneca”.

De acuerdo con el alcalde santaneco, el Indes y la alcaldía de Santa Ana formalizarán un convenio para coadministrar el estadio Óscar Alberto Quiteño tras su renovación. La municipalidad asumirá una contraparte en la gestión institucional y en tareas de mantenimiento, mientras que el financiamiento principal provendrá del BCIE.

El proceso administrativo avanza en la etapa de firma de documentos y se espera que el proceso de licitación y adjudicación se concrete en junio próximo, según declaró el alcalde.

El plan maestro incluye la ampliación de la capacidad del estadio, que pasará de 13,000 a aproximadamente 21,000 espectadores. Entre las principales obras se destacan la construcción de seis camerinos subterráneos (en reemplazo de los dos existentes), la adecuación de baños bajo norma internacional, un gimnasio, clínica médica, pantalla gigante, parqueo renovado, museo, oficina para la barra y sistema de sonido.

Todo el recinto ha sido diseñado para cumplir los estándares de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF), permitiendo albergar partidos de torneos como la Concachampions, mundiales de categorías menores y encuentros oficiales de la selección nacional.

Las autoridades realizaron una visita
Las autoridades realizaron una visita técnica al recinto deportivo previo a su intervención. /(Cortesía Alcaldía de Santa Ana Centro)

Durante el periodo de trabajos, que se estima en 18 meses, el Club Deportivo FAS jugará como local en los estadios Mágico González o Cuscatlán, explicó el alcalde, quien añadió que la fecha de inauguración del recinto renovado se fijará una vez que concluyan las obras.

El programa de renovación también contempla una lista de reformas estructurales, que incluye la reparación total de vestidores, creación de una oficina profesional para árbitros, renovación completa de la sala de prensa, sustitución de butacas en bancas técnicas, ampliación de servicios sanitarios y modernización del sistema de riego.

Además, se construirá una nueva tribuna con techo actualizado y se instalarán luminarias LED con certificación internacional, requisito indispensable para partidos nocturnos de alcance regional.

El alcalde Gustavo Acevedo ha detallado que la intervención se enmarca en una estrategia de fortalecimiento del patrimonio deportivo local y nacional. “El objetivo no es modificar resultados en la cancha, sino modernizar un activo urbano que sirve tanto al fútbol como a la vida comunitaria de una ciudad de más de medio millón de habitantes”, declaró Acevedo en entrevista con Infobae.

La fase administrativa, que abarca trámites, licitación y diseño, requerirá entre ocho y diez meses antes del inicio de las obras físicas. El proyecto cuenta con el respaldo de entidades nacionales y extranjeras, lo que permite avanzar hacia la consolidación de un estadio con estándares internacionales.

La modernización del estadio Quiteño representa un mensaje de apuesta al futuro del deporte salvadoreño desde el occidente del país. Mientras persisten los desafíos deportivos en el ámbito internacional, Santa Ana apuesta por fortalecer su infraestructura y ofrecer una sede con condiciones óptimas para el fútbol profesional y la actividad comunitaria.

