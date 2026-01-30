Luto en el sistema judicial salvadoreño: fallece la jueza Doris Luz Rivas Galindo

El fallecimiento de Doris Luz Rivas Galindo representa la partida de una figura central en la defensa de los derechos de las mujeres y en la transformación de la justicia salvadoreña. Reconocida por su trabajo pionero en la Jurisdicción Especializada para una vida libre de violencia para las mujeres, su legado perdurará en la sociedad y el ámbito judicial de El Salvador. La Universidad de El Salvador informó sobre su muerte, destacando su papel como docente e impulsora de cambios fundamentales en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales.
En sus últimos años, Rivas Galindo participó activamente en iniciativas regionales de transparencia y combate a la corrupción.
Tomó parte en el Primer Seminario de los Puntos Focales del Programa EL PAccTO en Costa Rica en 2017, donde se abordó el cumplimiento de convenciones internacionales y la coordinación entre sociedad civil, empresas y organismos.
También asistió a la XVIII Conferencia Internacional Anticorrupción en Panamá en 2016, dedicada al desarrollo de redes para la promoción de la justicia y la equidad.
Trayectoria de más de tres décadas
Rivas Galindo se desempeñó como jueza primero de menores desde 1995 y como magistrada suplente de la Cámara de Menores de la Primera Sección del Centro entre 2003 y 2012. Su experiencia abarcó colaboraciones con el órgano Judicial, Unicef y el Consejo Nacional de la Judicatura.
Obtuvo una Maestría Judicial y cursó múltiples diplomados en derecho penal juvenil y justicia restaurativa, profundizando en la especialización de temáticas vinculadas a la protección de la niñez y la juventud.
En el ámbito académico, impartió clases en diversas instituciones, entre ellas la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y la Universidad Nueva San Salvador. Fue profesora universitaria desde 1985 y directora de seminarios de graduación enfocados en derecho de menores y derechos humanos. En cuanto a su actividad profesional, ocupó cargos de responsabilidad en el Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, la Confederación de Asociaciones Cooperativas de El Salvador y el Socorro Jurídico de la Universidad de El Salvador.
Rivas Galindo fue autora de importantes textos, entre ellos el ensayo “Justicia Penal de Menores” en 1998, documentos sobre legislación ambiental para Centroamérica en 1990 y estudios sobre debido proceso y derechos humanos. Su voz destacó en numerosos seminarios nacionales e internacionales, donde expuso sobre los desafíos de la justicia penal juvenil, la reducción de la violencia y la protección de las mujeres frente al feminicidio.
Formó parte del Centro para la Defensa del Consumidor y fue socia activa de la Asociación de Mujeres Juezas de El Salvador. Su liderazgo en el Foro de Jueces Democráticos e Independientes le permitió ocupar cargos directivos durante varios períodos, promoviendo la independencia judicial y la equidad de género.
A lo largo de su vida, recibió múltiples distinciones, como el reconocimiento por su nombramiento como jueza de menores y premios por su participación en congresos nacionales e internacionales sobre derechos humanos, derecho cooperativo y justicia para la niñez.
Entre sus participaciones recientes figuraron ponencias sobre feminicidio y derechos humanos en foros de alto nivel en Panamá, Chile y otros países de la región.
Doris Luz Rivas Galindo falleció a los 69 años de edad, dejando tras de sí una vasta obra en la docencia, la judicatura y el activismo social y jurídico.