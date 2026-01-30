Luto en el sistema judicial salvadoreño: fallece la jueza Doris Luz Rivas Galindo

El legado de Doris Luz Rivas Galindo marca un antes y un después en la lucha por los derechos de las mujeres en El Salvador. (@CorteSupremaSV)

El fallecimiento de Doris Luz Rivas Galindo representa la partida de una figura central en la defensa de los derechos de las mujeres y en la transformación de la justicia salvadoreña. Reconocida por su trabajo pionero en la Jurisdicción Especializada para una vida libre de violencia para las mujeres, su legado perdurará en la sociedad y el ámbito judicial de El Salvador. La Universidad de El Salvador informó sobre su muerte, destacando su papel como docente e impulsora de cambios fundamentales en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales.

En sus últimos años, Rivas Galindo participó activamente en iniciativas regionales de transparencia y combate a la corrupción.

Tomó parte en el Primer Seminario de los Puntos Focales del Programa EL PAccTO en Costa Rica en 2017, donde se abordó el cumplimiento de convenciones internacionales y la coordinación entre sociedad civil, empresas y organismos.

También asistió a la XVIII Conferencia Internacional Anticorrupción en Panamá en 2016, dedicada al desarrollo de redes para la promoción de la justicia y la equidad.

La Jurisdicción Especializada para una vida libre de violencia para las mujeres fue uno de los principales logros de Rivas Galindo en el sistema judicial. (@CorteSupremaSV)

Trayectoria de más de tres décadas

Rivas Galindo se desempeñó como jueza primero de menores desde 1995 y como magistrada suplente de la Cámara de Menores de la Primera Sección del Centro entre 2003 y 2012. Su experiencia abarcó colaboraciones con el órgano Judicial, Unicef y el Consejo Nacional de la Judicatura.

Obtuvo una Maestría Judicial y cursó múltiples diplomados en derecho penal juvenil y justicia restaurativa, profundizando en la especialización de temáticas vinculadas a la protección de la niñez y la juventud.

En el ámbito académico, impartió clases en diversas instituciones, entre ellas la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y la Universidad Nueva San Salvador. Fue profesora universitaria desde 1985 y directora de seminarios de graduación enfocados en derecho de menores y derechos humanos. En cuanto a su actividad profesional, ocupó cargos de responsabilidad en el Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, la Confederación de Asociaciones Cooperativas de El Salvador y el Socorro Jurídico de la Universidad de El Salvador.

La docente universitaria lideró la formación de profesionales en derechos de la niñez y juventud en instituciones académicas de prestigio nacional. (@UESoficial)

Rivas Galindo fue autora de importantes textos, entre ellos el ensayo “Justicia Penal de Menores” en 1998, documentos sobre legislación ambiental para Centroamérica en 1990 y estudios sobre debido proceso y derechos humanos. Su voz destacó en numerosos seminarios nacionales e internacionales, donde expuso sobre los desafíos de la justicia penal juvenil, la reducción de la violencia y la protección de las mujeres frente al feminicidio.

Formó parte del Centro para la Defensa del Consumidor y fue socia activa de la Asociación de Mujeres Juezas de El Salvador. Su liderazgo en el Foro de Jueces Democráticos e Independientes le permitió ocupar cargos directivos durante varios períodos, promoviendo la independencia judicial y la equidad de género.

A lo largo de su vida, recibió múltiples distinciones, como el reconocimiento por su nombramiento como jueza de menores y premios por su participación en congresos nacionales e internacionales sobre derechos humanos, derecho cooperativo y justicia para la niñez.

Entre sus participaciones recientes figuraron ponencias sobre feminicidio y derechos humanos en foros de alto nivel en Panamá, Chile y otros países de la región.

Doris Luz Rivas Galindo falleció a los 69 años de edad, dejando tras de sí una vasta obra en la docencia, la judicatura y el activismo social y jurídico.