Las exportaciones textiles salvadoreñas mantienen importancia regional pese a reducción de empleos

Datos de principal gremial textil del país revelan que Estados Unidos permanece como el mayor mercado y que la integración centroamericana sigue siendo clave, mientras la industria observa una lenta recuperación en los puestos laborales directos

El monto acumulado de exportaciones textiles hasta octubre de al año pasado ascendió a $1,682 millones, equivalentes al 30% del total de las exportaciones del país, según Camtex.

La proyección de una caída de entre 3 y 4% en la generación de divisas por exportaciones textiles al cierre de 2025 marcó una señal de alerta para el sector en El Salvador, que, a pesar de estas cifras, prevé una recuperación durante el primer semestre de 2026 y un crecimiento moderado del 2 al 3% , según la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zona Francas (Camtex) en su informe de finales de 2025.

Al analizar las cifras publicadas por Camtex, el monto acumulado de exportaciones textiles hasta octubre de al año pasado ascendió a $1,682 millones, equivalentes al 30% del total de las exportaciones del país.

Esta cifra implicó una disminución acumulada de más de $300 millones en exportaciones al cierre de 2025 respecto al año anterior, reflejando una tendencia negativa que, según la directora ejecutiva de Camtex, Patricia Figueroa, ha sido menos pronunciada en comparación con la caída registrada previamente.

Figueroa manifestó que, a pesar de la contracción entre 2022 y 2025, el sector sostiene una posición competitiva dentro de la región.

La directora ejecutiva de Camtex detalló en su informe a finales de diciembre de 2025, que la industria textil salvadoreña mantiene una fuerte integración regional y una diversificación en su portafolio de productos.

El sector espera una recuperación para el primer semestre de 2026.

Entre los artículos que han impulsado la exportación figuran los calcetines y blusas de fibra sintética, así como suéteres y pullovers de algodón, que en conjunto representan más del 60% del total exportado.

Estados Unidos el principal socio comercial

En cuanto a los destinos de las exportaciones, Estados Unidos permanece como el mayor mercado para la industria salvadoreña, con un 65% del total.

Camtex destacó que El Salvador se consolidó como el undécimo proveedor de prendas de vestir para ese país.

El mercado centroamericano ocupó el segundo lugar, absorbiendo el 27% de las exportaciones textiles, lo que evidencia la importancia de la integración regional dentro de la cadena productiva.

En particular, El Salvador resalta en la exportación de ropa interior y camisetas de algodón, productos que refuerzan el posicionamiento del país en el marco de la región CAFTA.

El sector, no obstante, ha experimentado en los últimos cuatro años una reducción de entre 10,000 y 12,000 empleos formales directos, consecuencia de ajustes en las cadenas de suministro y decisiones corporativas a escala global.

En la actualidad, la industria genera alrededor de 63,000 empleos formales directos y supera los 120.000 empleos indirectos asociados, sumando actividades vinculadas a servicios, logística y plásticos.

Según los directivos de Camtex, el impacto laboral ha sido contenido respecto de otros países vecinos y anticipan una recuperación gradual del empleo en los próximos meses conforme entren en operación nuevas inversiones en el sector.

Las camisetas de algodón son uno de los principales productos de esta industria.

Uno de los principales factores de competitividad identificados por la gremial es la sostenibilidad y la trazabilidad en la fabricación. Según afirmó la directora ejecutiva de Camtex, la industria se distingue por su compromiso con estándares internacionales de responsabilidad social, medio ambiente y manejo hídrico; parámetros que adquieren creciente valor entre las marcas internacionales.

En el panorama de la competencia internacional, China mantiene el liderazgo como proveedor del mercado estadounidense, aunque en los últimos años su participación ha disminuido como resultado de las tensiones comerciales.

Esto último está siendo visto como una oportunidad para los países de la región que podrán aprovechar estos mercados.

