FGR inicia audiencia única abierta contra 163 pandilleros salvadoreños

La Fiscalía General de la República de El Salvador solicita cargos por homicidio agravado, extorsión y tráfico de drogas contra 163 presuntos miembros de la Mara Salvatrucha. Foto cortesía FGR

La Fiscalía General de la República (FGR), este martes dió inicio a la audiencia única abierta contra más de 160 presuntos pandilleros de la Mara Salvatrucha, los cuales fueron capturados por las autoridades en el marco del Régimen de Excepción, en el departamento de La Libertad.

Las autoridades fiscales señalaron que cuentan con “suficientes evidencias para demostrar que, estos sujetos cometieron diversos crímenes, entre estos homicidios agravados, extorsiones, tráfico de drogas, entre otros” en diferentes sectores del territorio salvadoreño.

De forma inmediata las autoridades no han brindado un listado con los nombres de los 163 sujetos, entre hombres y mujeres, que se encuentran en audiencia de forma virtual.

La audiencia se realiza bajo el Régimen de Excepción y el marco de la Ley Contra el Crimen Organizado, que permite procesos judiciales masivos contra pandillas en El Salvador. Foto cortesía FGR

Los procesados son acusados por los delitos de:

Organizaciones terroristas

Agrupaciones ilícitas

Posesión y tenencia de drogas

Tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego

Actualmente la legislación del país otorga condenas de 10 a 15 años de prisión por el delito de organizaciones terroristas entre los que se encuentran organizadores, jefes, dirigentes o cabecillas de la estructura. El resto de delitos mencionados tiene un margen de sanción similar.

Las autoridades detallaron que todos los acusados pertenecen a la clica “Teclas Locos Salvatruchos” y operaban en el departamento de La Libertad, con rangos de homeboys, colaboradores, observaciones y otros.

La Ley Contra el Crimen Organizado, aprobada en 2007 y reformada en 2018, la fiscalía puede procesar de forma masiva a todos los detenidos por de la estructura criminal en un solo expediente.

Con esta modalidad también permite juzgar a los pandilleros por su pertenencia a la organización, agilizando las condenas, cabe destacar que las autoridades pueden mantener el proceso abierto para sumar futuros procesos de la misma clica.

La audiencia se desarrolla ante el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador.

Simultáneamente, se desarrolla en Chalatenango un juicio contra otros 58 supuestos pandilleros de la clica 'Hollywood del Programa Hollywood'. Foto cortesía FGR

58 pandilleros capturados en Chalatenango

El pasado 22 de enero las autoridades informaron sobre la instalación de una audiencia similar contra otros 58 sujetos acusados de pertenecer a la Mara Salvatrucha, todos fueron capturados bajo el régimen de excepción en el departamento de Chalatenango, según informaron las autoridades a través de sus canales oficiales.

De acuerdo a las investigaciones, los capturados tenían rangos de homeboys, paros y colaboradores, integran la clica “Hollywood del Programa Hollywood”.

Dicha audiencia fue desarrollada ante el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador y se prevé que este juicio finalice dentro de una semana.