El vapeo, una puerta de entrada a otras sustancias en adolescentes

Una joven utiliza un cigarrillo electrónico, generando una densa nube de vapor. El uso de vapeadores ha crecido en los últimos años, especialmente entre adolescentes y adultos jóvenes. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de cigarrillos electrónicos entre jóvenes está facilitando el acceso a sustancias más peligrosas, según advierte la neumóloga pediátrica Rosario Vásquez. Durante una entrevista televisiva, la especialista subrayó que el vapeo no solo expone a los adolescentes a la nicotina, sino que puede abrir el camino hacia el consumo de otras drogas, incluyendo derivados del cannabis y sustancias sintéticas.

La doctora explicó que los dispositivos de vapeo han evolucionado hasta convertirse en herramientas difíciles de detectar dentro de los entornos escolares. Al respecto, indicó: “El vapeo es la puerta para que un adolescente busque encontrar otras sustancias, porque la cantidad de experiencia, de sentirse bien, de recompensa inmediata que el THC que va en el vape les provoca, puede ser que en algún momento ya no les sea suficiente y busquen introducirse en otras sustancias”.

De acuerdo con la especialista, el fenómeno comenzó con la percepción de que el vapeo era una alternativa menos dañina que el tabaco. Sin embargo, las evidencias demuestran que en la práctica, los jóvenes pueden estar expuestos a una variedad de compuestos, entre los que se incluye la nicotina, el THC (principal compuesto psicoactivo de la planta de cannabis) y hasta drogas sintéticas como el Spice. Vásquez alertó que estas sustancias se agregan en ocasiones de manera artesanal, lo que aumenta los riesgos para la salud.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido sobre el crecimiento del uso de cigarrillos electrónicos en adolescentes y el peligro de la normalización de su consumo. Vásquez, en sintonía con estas advertencias, detalló: “En Estados Unidos estaban hablando de una droga que se llama Spice, que ya la estaban poniendo dentro de los vape. Esto yo creo que está pasando con la gente que fabrica artesanalmente los vape”. El Spice, conocido por sus efectos psicoactivos y su potencial de daño neurológico, representa un riesgo adicional cuando se consume sin control ni regulación.

La adicción, sostuvo la neumóloga, se potencia por la presencia de nicotina en la mayoría de los vapes, que según cifras del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, está presente en el 99% de estos dispositivos. “El enganche que los adolescentes tienen para pegarse al vape es la nicotina”, explicó. Pero el problema se agrava con la incorporación de otras sustancias que pueden modificar el comportamiento, la atención y la salud mental de los usuarios.

Los jóvenes pueden presentan problemas de salud física y mental debido al consumo de vapes. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la entrevista, la especialista enumeró los síntomas y cambios de conducta que pueden observarse en jóvenes usuarios: cansancio extremo, irritabilidad, aislamiento social, alteraciones en el sueño y bajo rendimiento académico. Estos signos pueden indicar el consumo de nicotina, THC u otras drogas presentes en el líquido de los vapes.

La doctora Vásquez también llamó la atención sobre el diseño de los dispositivos, que pueden simular objetos cotidianos y facilitar su uso clandestino. “Son memorias. Son prácticamente memorias. Tienen un puerto para ser recargado en las computadoras o en cualquier cosa que sea recargable por puerto USB”, señaló. Esta característica complica la vigilancia y control por parte de padres y educadores, quienes muchas veces desconocen la presencia de estos productos en manos de los adolescentes.

Sobre la relación entre el uso de vapes y el inicio en otras sustancias, Vásquez enfatizó que el acceso temprano favorece la búsqueda de nuevas experiencias químicas. “Te abre la puerta a otras sustancias”, insistió. Este fenómeno, advirtió, se observa principalmente en contextos donde la regulación es insuficiente y el acceso a estos productos resulta sencillo para menores de edad.

La especialista remarcó que el acompañamiento familiar y la educación son fundamentales para prevenir la escalada en el consumo de sustancias. Subrayó la importancia de la información clara y precisa, así como la observación de cambios de conducta y actitudes en los adolescentes. “Si tú amas a tu hijo, lo observas, pero también lo reprendes”, recomendó durante su diálogo, al referirse a la necesidad de comunicación y límites en el hogar.

El fenómeno del vapeo como puerta de entrada a otras drogas plantea un desafío para las políticas de salud pública y para la labor preventiva de familias y escuelas. Organismos como la OMS y el CDC continúan advirtiendo sobre los riesgos del consumo de cigarrillos electrónicos y sus implicaciones en el desarrollo de adicciones en edades tempranas.