El Salvador

El vapeo, una puerta de entrada a otras sustancias en adolescentes

El consumo de vapes no solo implica adicción a la nicotina, sino que también expone a los adolescentes a compuestos como el THC y el Spice, incrementando los riesgos para su salud física y mental, advierte especialista

Guardar
Una joven utiliza un cigarrillo
Una joven utiliza un cigarrillo electrónico, generando una densa nube de vapor. El uso de vapeadores ha crecido en los últimos años, especialmente entre adolescentes y adultos jóvenes. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de cigarrillos electrónicos entre jóvenes está facilitando el acceso a sustancias más peligrosas, según advierte la neumóloga pediátrica Rosario Vásquez. Durante una entrevista televisiva, la especialista subrayó que el vapeo no solo expone a los adolescentes a la nicotina, sino que puede abrir el camino hacia el consumo de otras drogas, incluyendo derivados del cannabis y sustancias sintéticas.

La doctora explicó que los dispositivos de vapeo han evolucionado hasta convertirse en herramientas difíciles de detectar dentro de los entornos escolares. Al respecto, indicó: “El vapeo es la puerta para que un adolescente busque encontrar otras sustancias, porque la cantidad de experiencia, de sentirse bien, de recompensa inmediata que el THC que va en el vape les provoca, puede ser que en algún momento ya no les sea suficiente y busquen introducirse en otras sustancias”.

De acuerdo con la especialista, el fenómeno comenzó con la percepción de que el vapeo era una alternativa menos dañina que el tabaco. Sin embargo, las evidencias demuestran que en la práctica, los jóvenes pueden estar expuestos a una variedad de compuestos, entre los que se incluye la nicotina, el THC (principal compuesto psicoactivo de la planta de cannabis) y hasta drogas sintéticas como el Spice. Vásquez alertó que estas sustancias se agregan en ocasiones de manera artesanal, lo que aumenta los riesgos para la salud.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido sobre el crecimiento del uso de cigarrillos electrónicos en adolescentes y el peligro de la normalización de su consumo. Vásquez, en sintonía con estas advertencias, detalló: “En Estados Unidos estaban hablando de una droga que se llama Spice, que ya la estaban poniendo dentro de los vape. Esto yo creo que está pasando con la gente que fabrica artesanalmente los vape”. El Spice, conocido por sus efectos psicoactivos y su potencial de daño neurológico, representa un riesgo adicional cuando se consume sin control ni regulación.

La adicción, sostuvo la neumóloga, se potencia por la presencia de nicotina en la mayoría de los vapes, que según cifras del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, está presente en el 99% de estos dispositivos. “El enganche que los adolescentes tienen para pegarse al vape es la nicotina”, explicó. Pero el problema se agrava con la incorporación de otras sustancias que pueden modificar el comportamiento, la atención y la salud mental de los usuarios.

Los jóvenes pueden presentan problemas
Los jóvenes pueden presentan problemas de salud física y mental debido al consumo de vapes. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la entrevista, la especialista enumeró los síntomas y cambios de conducta que pueden observarse en jóvenes usuarios: cansancio extremo, irritabilidad, aislamiento social, alteraciones en el sueño y bajo rendimiento académico. Estos signos pueden indicar el consumo de nicotina, THC u otras drogas presentes en el líquido de los vapes.

La doctora Vásquez también llamó la atención sobre el diseño de los dispositivos, que pueden simular objetos cotidianos y facilitar su uso clandestino. “Son memorias. Son prácticamente memorias. Tienen un puerto para ser recargado en las computadoras o en cualquier cosa que sea recargable por puerto USB”, señaló. Esta característica complica la vigilancia y control por parte de padres y educadores, quienes muchas veces desconocen la presencia de estos productos en manos de los adolescentes.

Sobre la relación entre el uso de vapes y el inicio en otras sustancias, Vásquez enfatizó que el acceso temprano favorece la búsqueda de nuevas experiencias químicas. “Te abre la puerta a otras sustancias”, insistió. Este fenómeno, advirtió, se observa principalmente en contextos donde la regulación es insuficiente y el acceso a estos productos resulta sencillo para menores de edad.

La especialista remarcó que el acompañamiento familiar y la educación son fundamentales para prevenir la escalada en el consumo de sustancias. Subrayó la importancia de la información clara y precisa, así como la observación de cambios de conducta y actitudes en los adolescentes. “Si tú amas a tu hijo, lo observas, pero también lo reprendes”, recomendó durante su diálogo, al referirse a la necesidad de comunicación y límites en el hogar.

El fenómeno del vapeo como puerta de entrada a otras drogas plantea un desafío para las políticas de salud pública y para la labor preventiva de familias y escuelas. Organismos como la OMS y el CDC continúan advirtiendo sobre los riesgos del consumo de cigarrillos electrónicos y sus implicaciones en el desarrollo de adicciones en edades tempranas.

Temas Relacionados

VapeoConsumo de vapesSustancias peligrosasSalud físicaSalud mentalDrogasAdicciones

Últimas Noticias

Las recaudaciones estatales alcanzan crecimiento interanual impulsado por el sector minero en República Dominicana

Un avance significativo en los ingresos fiscales dominicanos durante 2025 se atribuye al desempeño de la minería, cuya contribución superó los registros pasados debido al aumento en los precios internacionales y mejoras en la eficiencia operativa

Las recaudaciones estatales alcanzan crecimiento

El gobierno de Guatemala reporta avances tras instaurar estado de sitio contra el crimen organizado

Los resultados presentados incluyen la incautación de grandes cantidades de drogas y armas, así como la aprehensión de individuos vinculados con distintas agrupaciones criminales, producto de estrategias coordinadas entre distintas dependencias

El gobierno de Guatemala reporta

Pacientes hospitalizados en centros médicos en Costa Rica contarán con permiso para asistir a votar el próximo domingo

Asegurado deben contar con la aprobación del médico para retirarse del hospital, caso contrario, el paciente podría solicitar un salida exigida

Pacientes hospitalizados en centros médicos

¿Quién es el nuevo presidente de Honduras, Nasry Asfura?

Proyectos para modernizar la nación y fortalecer relaciones con potencias extranjeras marcan la agenda del nuevo líder. Además se ha declarado aliado de Estados Unidos

¿Quién es el nuevo presidente

El Gobierno de Panamá toma distancia de un segundo viaje de diputados a Taiwán

El Ejecutivo reiteró que la política exterior es una atribución exclusiva del presidente y reafirmó el compromiso del país con la política de “una sola China”, en medio de una nueva misión legislativa a la isla

El Gobierno de Panamá toma

TECNO

Si usas estas extensiones de

Si usas estas extensiones de Google Chrome, podrías estar expuesto a malware

Nunca pongas el aire acondicionado a esta temperatura: así se dispara la factura de energía

Cómo crear videos a partir de fotos con Google Fotos gratis y desde el celular

Desactiva esta función del televisor si quieres tener la mejor calidad de imagen

Nintendo confirma el regreso de Virtual Boy: fecha, cómo conseguirla y más para Switch 2

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

Celebridades compartieron su experiencia en

Celebridades compartieron su experiencia en la tormenta invernal que azota los Estados Unidos

Netflix paga 500 mil dólares a Alex Honnold por escalar el Taipei 101 y MrBeast responde con polémica en redes

Chloé Zhao compartió su mayor inquietud: “He tenido miedo a la muerte toda mi vida”

Natasha Lyonne habló de su recaída tras casi una década de sobriedad: “La recuperación es un proceso de por vida”

Chris Pratt aseguró que el despido de Marvel Studios a James Gunn fue “un error” y contó cómo peleó por su regreso

MUNDO

Casas suspendidas sobre el vacío:

Casas suspendidas sobre el vacío: el impactante deslizamiento que devora un pueblo en Sicilia

Rusia ofrece bonificaciones en efectivo, libera prisioneros y atrae a extranjeros para reponer sus tropas en Ucrania

Así es la lucha de los ingenieros ucranianos por devolver la electricidad a los hogares en medio del frío y los ataques rusos

Ascienden a más de 6.100 los muertos por las masivas protestas contra el régimen de Irán

La UE manifestó su respaldo al proyecto de Francia de prohibir las redes sociales a menores de 15 años