Noche crítica por incendios en el norte y centro de San Salvador deja destrucción en viviendas y vehículos

(Foto cortesía en la red social X de Cuerpo de Bomberos)

Una serie de incendios registrados durante la noche en el norte de San Salvador y la capital dejó estructuras calcinadas, vehículos dañados y alertó a las autoridades, mientras el director de Bomberos advierte sobre un incremento del 49% en emergencias por fuego en lo que va de enero.

Dos siniestros simultáneos pusieron a prueba la capacidad de respuesta del Cuerpo de Bomberos de El Salvador entre la noche y madrugada de este día. El primero se originó en un cañal del kilómetro 33 ½ de la carretera Troncal del Norte, en las inmediaciones de Aguilares, al norte de San Salvador.

A través de un video que circuló en redes sociales se puede observar como las llamas se propagaron rápidamente a cuatro estructuras de lámina y madera y alcanzaron a tres vehículos estacionados cerca de la vía, obligando a una intervención de emergencia para evitar daños mayores.

El fuego amenazó el tendido eléctrico, lo que generó preocupación entre los residentes y autoridades locales ante el riesgo de colapso en la infraestructura de energía.

De acuerdo con información del personal de Bomberos realizó labores de enfriamiento para proteger el entorno y controlar el avance del incendio, mientras vecinos y automovilistas observaron cómo las llamas consumían parte del sector.

Imágenes captadas desde un vehículo en movimiento muestran la magnitud de un devastador incendio nocturno. Las llamas iluminan el cielo mientras consumen varias estructuras, creando una escena de caos y destrucción.

En un incidente paralelo, Bomberos reportó otro incendio en la avenida El Boquerón, en la residencial Cumbres de la Escalón, en el área metropolitana de San Salvador. El organismo detalló que el equipo ejecutó maniobras de ataque directo para evitar la propagación del fuego en una vivienda y salvaguardar propiedades vecinas. Por fortuna, no se registraron víctimas personales, aunque los daños materiales son considerables.

Balance de incendios en enero: más de 470 emergencias y fuerte aumento respecto a 2025

Baltazar Solano, director del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, presentó un balance sobre la situación de incendios en el país durante enero. Entre el 1 y el 22 de este mes se reportaron 470 incendios, lo que representa un incremento del 49% en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 315 casos.

El funcionario detalló que la mayoría de los incidentes se originó por acciones humanas, como la quema de basura, fogatas no controladas y el lanzamiento de colillas de cigarro encendidas.

Según el desglose brindado por la institución, los incendios en maleza seca sumaron 311 casos, lo que equivale a un aumento del 76% respecto a 2025. Los incendios forestales llegaron a 12, el doble que el año anterior. Las emergencias estructurales ascendieron a 82, mientras que los siniestros en basureros y vehículos registraron 46 y 19 casos, respectivamente.

Un incendio afectó una vivienda en colonia San Antonio, Soyapango, mientras que en San Salvador un automóvil fue destruido por el fuego. Foto cortesía Bomberos

Solano explicó que las condiciones climáticas, con vientos fuertes y temperaturas elevadas, han favorecido la propagación del fuego en distintas zonas del país. Ante esta situación, las autoridades reiteraron el llamado a la población para evitar la quema agrícola y a reportar cualquier emergencia al número 913.

El director del Cuerpo de Bomberos también recordó que la institución dispone de 18 estaciones y 30 unidades distribuidas a nivel nacional, pero recalcó la importancia de la prevención y la colaboración ciudadana para disminuir el riesgo de incendios en el territorio.