El Salvador

Noche crítica por incendios en el norte y centro de San Salvador deja destrucción en viviendas y vehículos

Dos incendios provocaron daños en al menos cuatro viviendas, tres vehículos y la infraestructura eléctrica. Las autoridades reportaron un aumento significativo en las emergencias atendidas este mes y reiteraron el llamado a evitar quemas no controladas

Guardar
(Foto cortesía en la red
(Foto cortesía en la red social X de Cuerpo de Bomberos)

Una serie de incendios registrados durante la noche en el norte de San Salvador y la capital dejó estructuras calcinadas, vehículos dañados y alertó a las autoridades, mientras el director de Bomberos advierte sobre un incremento del 49% en emergencias por fuego en lo que va de enero.

Dos siniestros simultáneos pusieron a prueba la capacidad de respuesta del Cuerpo de Bomberos de El Salvador entre la noche y madrugada de este día. El primero se originó en un cañal del kilómetro 33 ½ de la carretera Troncal del Norte, en las inmediaciones de Aguilares, al norte de San Salvador.

A través de un video que circuló en redes sociales se puede observar como las llamas se propagaron rápidamente a cuatro estructuras de lámina y madera y alcanzaron a tres vehículos estacionados cerca de la vía, obligando a una intervención de emergencia para evitar daños mayores.

El fuego amenazó el tendido eléctrico, lo que generó preocupación entre los residentes y autoridades locales ante el riesgo de colapso en la infraestructura de energía.

De acuerdo con información del personal de Bomberos realizó labores de enfriamiento para proteger el entorno y controlar el avance del incendio, mientras vecinos y automovilistas observaron cómo las llamas consumían parte del sector.

Imágenes captadas desde un vehículo en movimiento muestran la magnitud de un devastador incendio nocturno. Las llamas iluminan el cielo mientras consumen varias estructuras, creando una escena de caos y destrucción.

En un incidente paralelo, Bomberos reportó otro incendio en la avenida El Boquerón, en la residencial Cumbres de la Escalón, en el área metropolitana de San Salvador. El organismo detalló que el equipo ejecutó maniobras de ataque directo para evitar la propagación del fuego en una vivienda y salvaguardar propiedades vecinas. Por fortuna, no se registraron víctimas personales, aunque los daños materiales son considerables.

Balance de incendios en enero: más de 470 emergencias y fuerte aumento respecto a 2025

Baltazar Solano, director del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, presentó un balance sobre la situación de incendios en el país durante enero. Entre el 1 y el 22 de este mes se reportaron 470 incendios, lo que representa un incremento del 49% en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 315 casos.

El funcionario detalló que la mayoría de los incidentes se originó por acciones humanas, como la quema de basura, fogatas no controladas y el lanzamiento de colillas de cigarro encendidas.

Según el desglose brindado por la institución, los incendios en maleza seca sumaron 311 casos, lo que equivale a un aumento del 76% respecto a 2025. Los incendios forestales llegaron a 12, el doble que el año anterior. Las emergencias estructurales ascendieron a 82, mientras que los siniestros en basureros y vehículos registraron 46 y 19 casos, respectivamente.

Un incendio afectó una vivienda
Un incendio afectó una vivienda en colonia San Antonio, Soyapango, mientras que en San Salvador un automóvil fue destruido por el fuego. Foto cortesía Bomberos

Solano explicó que las condiciones climáticas, con vientos fuertes y temperaturas elevadas, han favorecido la propagación del fuego en distintas zonas del país. Ante esta situación, las autoridades reiteraron el llamado a la población para evitar la quema agrícola y a reportar cualquier emergencia al número 913.

El director del Cuerpo de Bomberos también recordó que la institución dispone de 18 estaciones y 30 unidades distribuidas a nivel nacional, pero recalcó la importancia de la prevención y la colaboración ciudadana para disminuir el riesgo de incendios en el territorio.

Temas Relacionados

IncendiosSan SalvadorAguilaresCuerpo de Bomberos

Últimas Noticias

Ingenio Boca de Nigua: reconstrucción de un emblema patrimonial y sus ecos en la cultura y la identidad de República Dominicana

El proceso restaurador, sostenido por criterios de autenticidad histórica, impulsa el debate sobre el papel de los monumentos como catalizadores de reflexión colectiva y revitalización de tradiciones en el país

Ingenio Boca de Nigua: reconstrucción

Más de un millón de salvadoreños viven con diabetes mellitus y 800 mil enfrentan trastornos metabólicos

Datos recientes revelan que la prevalencia crece en todos los grupos etarios, impulsada por la obesidad, la genética y el consumo de azúcares refinadas, según explicaron especialistas de Asadi

Más de un millón de

El 26.4% de los hogares salvadoreños depende de remesas, con envíos mensuales promedio de $424.7 por remitente

Más de una cuarta parte de los hogares en El Salvador reporta recibir remesas como principal ingreso, al tiempo que la mayoría de remitentes destina el 13.3% de sus ingresos mensuales a apoyo familiar transnacional, según una encuesta del BCR

El 26.4% de los hogares

Congresistas Bernie Moreno y John Moolenaar respaldan políticas de Bukele en seguridad en El Salvador

Las delegaciones, compuestas por miembros del Congreso, abordaron temas referentes a la seguridad ciudadana y a la libertad financiera, informó la embajada estadounidense en el país

Congresistas Bernie Moreno y John

Congreso nacional de Honduras elige junta directiva en propiedad con 86 votos a favor

Tras una jornada marcada por negociaciones prolongadas, el Congreso Nacional de Honduras eligió este viernes su junta directiva en propiedad, luego de alcanzar un consenso entre cinco bancadas políticas que reunió el respaldo de 86 diputados

Congreso nacional de Honduras elige

TECNO

El papa León XIV instó

El papa León XIV instó a la comunidad internacional a “guiar” la revolución digital en pleno auge de la inteligencia artificial

Criptomonedas: cuál es la cotización de ethereum este 24 de enero

Bitcoin: cuál es su precio este día

Exempleado de Jeff Bezos fundó startup que enviará cenizas de 1.000 personas al espacio

Cómo crear un meme de ti mismo usando una función de Google Fotos

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

La historia detrás de la

La historia detrás de la única estrella del Paseo de la Fama de Hollywood que no se puede pisar

Quién es Steven Adler, uno de los fundadores de Guns N’ Roses que fue expulsado de la banda y terminó en un reality sobre adicciones

Lo que pocos conocen sobre “Rata de dos patas”: a quién iba dirigida realmente la icónica canción

La historia detrás de BTS: así fue cómo se eligieron a los siete integrantes que hicieron historia en la industria musical

Rebeca Loos, exniñera de los Beckham, respalda a Brooklyn: “Ha sido muy valiente y sabe que pueden ir a por él”

MUNDO

El papa León XIV instó

El papa León XIV instó a la comunidad internacional a “guiar” la revolución digital en pleno auge de la inteligencia artificial

El régimen de Irán amenazó con “una guerra total” ante cualquier ataque de EEUU: “Responderemos de la manera más dura”

El régimen chino abrió una investigación contra el general de más alto rango de Xi Jinping

Murió un nene australiano de 12 años que fue mordido por un tiburón en el puerto de Sídney

Ucrania, Rusia y EEUU reanudan sus negociaciones sobre el acuerdo de paz tras un primer encuentro en Abu Dabi