Accidentes viales en El Salvador dejan dos muertos y una joven herida

La información oficial indica que los hechos ocurrieron en diferentes puntos del país, involucrando a un motociclista, un peatón y una menor lesionada dentro de una vivienda impactada por un autobús

Accidentes de tránsito dejan múltiples
Accidentes de tránsito dejan múltiples lesionados y algunos fallecidos a diario en El Salvador (Foto cortesía PNC)

Tres accidentes de tránsito en distintas zonas de El Salvador dejaron como saldo dos personas fallecidas y una joven lesionada, según informó la Policía Nacional Civil la mañana de este viernes.

De acuerdo con la comunicación oficial de la Policía Nacional Civil (PNC), el primer incidente se registró sobre el Paseo General Escalón y 75 avenida Sur, en el sector de Fuentes Beethoven, del distrito de San Salvador.

En este punto, un motociclista perdió la vida tras impactar con la parte trasera de un autobús de la ruta 52 que se encontraba detenido por el semáforo. Las autoridades iniciaron indagaciones para esclarecer los detalles del accidente. Personal policial orientó el flujo vehicular en un carril mientras se desarrollaban las diligencias.

En una segunda tragedia, un peatón falleció atropellado en el kilómetro 98 de la carretera Litoral, sentido de Sonsonate hacia la frontera La Hachadura, jurisdicción de Jujutla, municipio de Ahuachapán Sur. Según la PNC, la causa preliminar del accidente habría sido la distracción del conductor, quien fue detenido bajo cargos de homicidio culposo. El paso por la zona se restableció horas después del incidente.

Un motociclista impactó contra un
Un motociclista impactó contra un autobús que transita por la colonia Escalón en la capital salvadoreña (Foto cortesía PNC)

El tercer hecho se reportó en el cantón San Francisco Abajo, distrito de San Pedro Perulapán en el municipio de Cuscatlán Norte. Un bus de la ruta 635 presentó fallas en los frenos y se estrelló contra una vivienda. Una joven de 17 años, que se encontraba dentro de la casa, sufrió lesiones de gravedad y fue trasladada a un centro hospitalario. Las autoridades de tránsito evaluaban la escena para definir el procedimiento correspondiente, según la PNC.

La Policía Nacional Civil reiteró que los equipos de tránsito permanecen en las zonas afectadas para determinar las causas exactas de cada hecho y brindar asistencia en la regulación vehicular.

Regulación vial

Según el Observatorio de Seguridad Vial de El Salvador los motociclistas son los más afectados en accidentes viales. Para ello, a partir del 29 de diciembre de 2025, inició la medida del uso obligatorio de cascos certificados para motociclistas y acompañantes en El Salvador.

Esta medida, establecida tras la reforma de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, responde a la necesidad de reducir el alto porcentaje de lesiones y muertes asociadas a accidentes de motocicleta, según información gubernamental.

Para los infractores, la ley tipifica como falta muy grave no utilizar un casco certificado y establece una multa de $150, conforme lo estipulan los artículos 116 y 117.

En el año, entre el 1 de enero y el 24 de diciembre de 2025, El Salvador registró 4.427 accidentes de motocicleta, con 4.180 lesionados y 484 fallecidos, según datos del Observatorio Nacional de Siniestralidad Vial. El portal también reveló que el 40 % de las muertes en accidentes de tránsito corresponde a conductores de motocicleta. Además, se estima que aproximadamente 184,000 motociclistas circulan en el país sin licencia de conducir.

De acuerdo con las autoridades locales, llevar un casco certificado incrementa la probabilidad de sobrevivir entre 50 % y 60 %, y reduce el riesgo de lesiones graves en un 70 %. Con la reforma, además de la obligatoriedad para motociclistas, se estableció la exigencia de sillas de retención infantil en vehículos a partir de la misma fecha.

Una joven de 17 años
Una joven de 17 años que se encontraba al interior de la casa en la que impactó el bus resultó con lesiones graves y fue trasladada al hospital. (Cortesía PNC).

El Viceministerio de Transporte (VMT) señala que el uso del casco certificado forma parte de una estrategia integral que incluye campañas de concientización, mejora de la infraestructura y refuerzo de los controles de tránsito. Esta política considera la promoción del uso de equipo adicional como guantes y prendas reflectantes.

La normativa impone que el casco cumpla certificaciones técnicas internacionales reconocidas, tales como DOT, avalada por el Departamento de Transporte de Estados Unidos; ECE, de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa; Snell, de Estados Unidos; la norma colombiana NTC 4533, y SHARP, del Reino Unido. La ley exige que la marcación de la certificación se ubique de forma visible sobre la parte posterior del casco.

