El Salvador

Alux Nahual prepara su regreso con un concierto completo en El Salvador el próximo 14 de marzo

El grupo musical detalló que la próxima cita reunirá a sus miembros originales y marcará el inicio de una etapa con renovadas presentaciones fuera de Guatemala

Guardar
La banda se conformó en
La banda se conformó en Guatemala en 1979, bajo el liderazgo de Álvaro Aguilar. / Sitio web de Alux Nahual

El grupo guatemalteco Alux Nahual anunció su regreso a los escenarios con un concierto completo programado para el próximo 14 de marzo. La presentación, que reunirá a todos los integrantes de la banda, marca el retorno de una de las agrupaciones más influyentes de Centroamérica, según destacó el propio Álvaro Aguilar, miembro del grupo, en declaraciones brindadas esta mañana en el programa Corre Corre, con Diana Verónica y Tony.

Durante una entrevista, Aguilar confirmó que el espectáculo contará con la participación de todos los miembros originales y presentará a la nueva baterista, una joven de 27 años, quien aportará una energía renovada al grupo. “Viene toda la banda, sí, como les decía, antes de que Diana Verónica me tire ese guacal de agua fría. Viene nuestra nueva baterista, que tiene veintisiete años”, señaló el músico guatemalteco.

El concierto se realizará en el marco de la gira de promoción de Alux Nahual, que recientemente ha experimentado una intensa actividad, con presentaciones tanto en Guatemala como en el extranjero. Aguilar destacó que el grupo ha tocado más durante el último año que en épocas anteriores y adelantó que la agenda para este año incluirá una actuación en el emblemático Mercado del Chopo, en Ciudad de México, el 21 de febrero. “Estamos muy contentos con esa invitación. Vamos a ver qué pasa, pero sí abriendo nuevos espacios”, explicó el cantante.

La banda, reconocida por su fusión de géneros y sus letras comprometidas con la realidad centroamericana, mantiene su vigencia tras varias décadas de trayectoria. Según relató Álvaro Aguilar la música de Alux Nahual sigue conectando con las nuevas generaciones, quienes descubren en los conciertos el trasfondo histórico de canciones como “Alto al fuego”, escrita durante el conflicto armado en la región.

“Les cuento un poquito. Miren, gracias a Dios, no les tocó a ustedes vivir esto, pero a nosotros sí. Hubo una guerra en Centroamérica y esta canción fue hecha para que la gente supiera que no queríamos esa guerra”, recordó el artista.

El año anterior, Alux Nahual
El año anterior, Alux Nahual lanzó en México los temas "Con todas tus fuerzas" y "Llora mi estrella"./ Sitio web de Alux Nahual

La cita del 14 de marzo reunirá a seguidores de distintas generaciones. Aguilar recalcó que la agrupación atraviesa una de sus etapas más productivas, con una agenda internacional y una respuesta positiva tanto del público joven como de quienes han acompañado al grupo desde sus inicios.

Para Alux Nahual, el anuncio representa la consolidación de un ciclo de renovación y expansión, manteniendo la esencia que los ha convertido en un referente del rock centroamericano.

El concierto está programado para las 4:00 de la tarde en Atami Escape Resort, un lugar considerado por la banda como “paradisíaco”. Los boletos ya están a la venta en Smart Ticket con costo de $50 y $75.

DATOS DE LA BANDA

Alux Nahual se formó en 1979. Su fundador es Álvaro Aguilar, quien estuvo acompañado por su hermano Plubio, quien toca el bajo, y por su primo Ranferí, encargado de la guitarra eléctrica y acústica. Juntos se presentaban en Café Bar, de la ciudad de Guatemala, donde interpretaban letras de otras bandas de la época como Toto, Kansas y Led Zeppelin, así como temas originales con una base de rock sinfónico y progresivo.

En 1981 la banda se convirtió en un fenómeno en Centroamérica y logró un gran reconocimiento internacional. En 1999 deciden separarse y, eventualmente, se han reunido en diferentes ocasiones para realizar diferentes presentaciones tanto en Guatemala como en El Salvador y Costa Rica, entre otros.

Temas Relacionados

Alux NahualConciertoEl SalvadorGuatemalaBanda

Últimas Noticias

El presidente de FECAICA señaló que el FMI proyecta un crecimiento económico del 4% para El Salvador

El presidente de FECAICA, Jorge Arriaza, subrayó que el Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento económico del 4% para El Salvador, consolidando una tendencia positiva para el sector industrial

El presidente de FECAICA señaló

Las autoridades mantienen circulación controlada por el desarrollo de la Etapa 3 del Tour El Salvador 2026

Las competencias se realizan en diferentes zonas por donde 120 ciclistas procedentes de diferentes países alrededor del mundo puedan demostrar su preparación física y velocidad

Las autoridades mantienen circulación controlada

Tribunal Supremo de Elecciones prohíbe realizar eventos masivos el fin de semana de las elecciones en Costa Rica

Medida busca que cuerpos de emergencia estén concentrados solamente en el proceso electoral para atender cualquier incidente en los centros de votación o en carreteras

Tribunal Supremo de Elecciones prohíbe

Aeropuerto de Tocumen en Panamá inicia pruebas para rehabilitar sus dos pistas de aterrizaje

El aeropuerto adjudicó un contrato por $56.9 millones para recuperar la infraestructura crítica que sostiene el principal hub aéreo de Panamá

Aeropuerto de Tocumen en Panamá

Un hombre es arrestado por presunto homicidio de su pareja en El Salvador

La víctima, una mujer de 47 años, fue hallada sin vida tras un llamado de emergencia realizado por su pareja, quien posteriormente fue capturado como sospechoso del crimen por la policía local

Un hombre es arrestado por

TECNO

Problemas en Xiaomi con los

Problemas en Xiaomi con los pagos usando NFC: qué celulares se afectaron y cómo resolver el fallo

Bill Gates revela los dos retos que tiene la humanidad ante el avance de la IA: impacto en el empleo, uno de ellos

Crearían la primera fábrica de vehículos y sin humanos para 2030: robots serían los trabajadores

El nuevo centro de datos de Elon Musk consume más energía que la ciudad de San Francisco

Adiós a las memorias USB en 2026: qué opciones hay para reemplazar esta forma de almacenamiento

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

El polémico vestido de Nicola

El polémico vestido de Nicola Peltz: estilista revela nuevos detalles y contradice la versión de Brooklyn Beckham

Melissa Gilbert suplica al juez por la libertad de su esposo: “Estoy confiando en usted para que lo proteja por mí”

Hilary Duff volvió a interpretar en vivo “What Dreams Are Made Of” tras más de una década

La postura de David Beckham tras los comentarios de su hijo Brooklyn: “Los niños deben poder equivocarse”

Brendan Fraser habló sobre su esperado regreso a La Momia: “Mis labios están sellados, pero tengo esperanzas”

MUNDO

Por qué Emmanuel Macron debió

Por qué Emmanuel Macron debió usar lentes oscuros durante su discurso en Davos

Wall Street busca sostenerse en medio de nuevas amenazas arancelarias entre Trump y Europa

Trump convocó a una ceremonia en Davos para lanzar el Consejo de Paz, la alternativa de EEUU para resolver conflictos globales

Macron insistió en que la UE debe aplicar represalias comerciales contra quienes le falten el respeto: “No debemos tener dudas”

Cómo es Diego García, la remota isla de 27 km² que provocó el enojo de Trump con el Reino Unido