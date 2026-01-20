Alux Nahual prepara su regreso con un concierto completo en El Salvador el próximo 14 de marzo

La banda se conformó en Guatemala en 1979, bajo el liderazgo de Álvaro Aguilar. / Sitio web de Alux Nahual

El grupo guatemalteco Alux Nahual anunció su regreso a los escenarios con un concierto completo programado para el próximo 14 de marzo. La presentación, que reunirá a todos los integrantes de la banda, marca el retorno de una de las agrupaciones más influyentes de Centroamérica, según destacó el propio Álvaro Aguilar, miembro del grupo, en declaraciones brindadas esta mañana en el programa Corre Corre, con Diana Verónica y Tony.

Durante una entrevista, Aguilar confirmó que el espectáculo contará con la participación de todos los miembros originales y presentará a la nueva baterista, una joven de 27 años, quien aportará una energía renovada al grupo. “Viene toda la banda, sí, como les decía, antes de que Diana Verónica me tire ese guacal de agua fría. Viene nuestra nueva baterista, que tiene veintisiete años”, señaló el músico guatemalteco.

El concierto se realizará en el marco de la gira de promoción de Alux Nahual, que recientemente ha experimentado una intensa actividad, con presentaciones tanto en Guatemala como en el extranjero. Aguilar destacó que el grupo ha tocado más durante el último año que en épocas anteriores y adelantó que la agenda para este año incluirá una actuación en el emblemático Mercado del Chopo, en Ciudad de México, el 21 de febrero. “Estamos muy contentos con esa invitación. Vamos a ver qué pasa, pero sí abriendo nuevos espacios”, explicó el cantante.

La banda, reconocida por su fusión de géneros y sus letras comprometidas con la realidad centroamericana, mantiene su vigencia tras varias décadas de trayectoria. Según relató Álvaro Aguilar la música de Alux Nahual sigue conectando con las nuevas generaciones, quienes descubren en los conciertos el trasfondo histórico de canciones como “Alto al fuego”, escrita durante el conflicto armado en la región.

“Les cuento un poquito. Miren, gracias a Dios, no les tocó a ustedes vivir esto, pero a nosotros sí. Hubo una guerra en Centroamérica y esta canción fue hecha para que la gente supiera que no queríamos esa guerra”, recordó el artista.

El año anterior, Alux Nahual lanzó en México los temas "Con todas tus fuerzas" y "Llora mi estrella"./ Sitio web de Alux Nahual

La cita del 14 de marzo reunirá a seguidores de distintas generaciones. Aguilar recalcó que la agrupación atraviesa una de sus etapas más productivas, con una agenda internacional y una respuesta positiva tanto del público joven como de quienes han acompañado al grupo desde sus inicios.

Para Alux Nahual, el anuncio representa la consolidación de un ciclo de renovación y expansión, manteniendo la esencia que los ha convertido en un referente del rock centroamericano.

El concierto está programado para las 4:00 de la tarde en Atami Escape Resort, un lugar considerado por la banda como “paradisíaco”. Los boletos ya están a la venta en Smart Ticket con costo de $50 y $75.

DATOS DE LA BANDA

Alux Nahual se formó en 1979. Su fundador es Álvaro Aguilar, quien estuvo acompañado por su hermano Plubio, quien toca el bajo, y por su primo Ranferí, encargado de la guitarra eléctrica y acústica. Juntos se presentaban en Café Bar, de la ciudad de Guatemala, donde interpretaban letras de otras bandas de la época como Toto, Kansas y Led Zeppelin, así como temas originales con una base de rock sinfónico y progresivo.

En 1981 la banda se convirtió en un fenómeno en Centroamérica y logró un gran reconocimiento internacional. En 1999 deciden separarse y, eventualmente, se han reunido en diferentes ocasiones para realizar diferentes presentaciones tanto en Guatemala como en El Salvador y Costa Rica, entre otros.