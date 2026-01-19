El Salvador

Las micro y pequeñas empresas de El Salvador sostienen al 85% de la población, según CONAMYPE

Estudios realizados por CONAPYME demuestran que más de dos tercios de la micro y pequeña empresa nacieron por necesidad ante las limitaciones en el acceso a trabajos formales

La apertura al financiamiento y la capacitación son desafíos centrales para la profesionalización del sector MYPE en El Salvador. Foto cortesía Mercados de San Salvador

El sector de la micro y pequeña empresa en El Salvador ha sostenido al 85 % de la población del país, según datos de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAPYME), consolidándose como actor principal en el desarrollo de la economía local.

Así lo confirmó Paul Steiner, presidente de CONAMYPE, durante una entrevista matutina, en la que destacó el impacto de estas empresas en la estructura productiva nacional.

“Tenemos que reconocer que no existe una economía nacional; la economía nacional es la suma de todas las economías locales. Las mypes dan de comer al 85% de la población; por eso, para lograr resultados a nivel macro hay que tejer desde lo micro, y ese micro es la micro y pequeña empresa del país”, señaló el presidente de CONAMYPE.

La importancia del sector de las mypes en El Salvador responde, en gran medida, al fenómeno estructural del empleo y al acceso desigual a oportunidades laborales.

De acuerdo con estudios recientes mencionados por Steiner y elaborados por CONAMYPE, más de dos tercios de las micro y pequeñas empresas en el país "nacieron por necesidad y no por elección", motivadas por la ausencia de empleos formales adecuados destacó a través de Diálogo 21.

Este contexto ha configurado un tejido empresarial atomizado y fuertemente ligado a las realidades económicas locales. El surgimiento de iniciativas como la Sociedad por Acciones Simplificadas ha buscado precisamente facilitar a este sector un marco jurídico y operativo más eficiente.

Más de un millón de micro y pequeñas empresas funcionan en El Salvador, frente a solo 990 grandes empresas registradas en el país. Foto cortesía Mercados en San Salvador

El papel de las mypes y el financiamiento

En El Salvador existen más de un millón de micro y pequeñas empresas, frente a solo 990 empresas grandes. Steiner ejemplificó este contraste al señalar que las tiendas de barrio representan un mercado estimado en 5,000 millones de dólares al año a nivel nacional, aun cuando operan bajo restricciones continuas como quiebres de inventario y falta de acceso a créditos de capital de trabajo.

Según el presidente de CONAMYPE, mejorar el financiamiento podría reducir estas limitaciones y duplicar las ventas tanto para los pequeños comercios como para los distribuidores.

Uno de los avances recientes más relevantes en 2025 ha sido la mayor apertura al financiamiento para las mypes, especialmente en comercios ubicados dentro de zonas residenciales.

A este factor se suma la insuficiente formación educativa, ya que una gran parte de los salvadoreños involucrados en la pequeña empresa sólo cuenta con educación básica y en algunos casos inconclusa; para Steiner, esto refuerza la necesidad de invertir en capacitación y servicios adaptados.

En el marco jurídico, la creación y promoción de la Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS) ha facilitado a los emprendedores separar sus finanzas personales de las del negocio, un paso fundamental según la visión de CONAMYPE. Esta herramienta busca profesionalizar la gestión empresarial y reducir riesgos.

El 66% de las micro y pequeñas empresas en El Salvador surgieron por necesidad ante la falta de empleos formales. Foto cortesía Mercados de San Salvador

Artesanía y turismo: oportunidades de crecimiento

El dinamismo del turismo está incrementando la demanda de productos y servicios en sectores tradicionales como la artesanía. Según Steiner, la demanda ya supera la oferta, impulsando la expansión de talleres y el registro de artesanos.

En este sentido, el Centro de Desarrollo Artesanal Interactivo (Cedart), ubicado en el centro histórico de San Salvador, ha servido como plataforma de exhibición y comercialización de la artesanía salvadoreña.

Desde 2019, CONAMYPE emprendió un proceso de transformación institucional a nivel nacional, y actualmente la entidad se reconoce en Latinoamérica como la principal consultora para el sector de micro y pequeña empresa.

Steiner sostuvo que la institución cuenta con “casi 300 personas a escala nacional atendiendo a las mipymes tanto de manera presencial como en el aula virtual”, y que miden el impacto de su labor “con incrementos anuales en ventas y en empleos creados”.

