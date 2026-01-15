El Impuesto al Valor Agregado impulsa el aumento de la recaudación fiscal con un crecimiento del 9.0 % en 2025

El rubro de tributarios y contribuciones, que constituye la base de la recaudación, evidenció un crecimiento del 8.2 % respecto al año anterior, situándose en $7,352.4 millones.

Los ingresos corrientes y contribuciones del Gobierno Central experimentaron una variación positiva del 8.2 %, al alcanzar $7,638.4 millones al cierre de noviembre de 2025, según datos reportados por el Portal de Transparencia del Ministerio de Hacienda.

Esta cifra consolida el comportamiento de las principales fuentes fiscales y refleja una tendencia general al alza respecto al ejercicio anterior.

Este avance encuentra su principal explicación en el desempeño del Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuyas entradas sumaron $3,480.8 millones, representando un aumento del 9.0 %. Dentro del IVA, las declaraciones aportaron $1,569.3 millones y las importaciones, $1,911.5 millones, lo que significó incrementos del 6.4 % y el 11.4 % respectivamente.

Impuesto Sobre la Renta al alza

Otra fuente relevante fue el Impuesto sobre la Renta, que ascendió a $3.104,1 millones, con un alza del 6,7 %. La distribución de este impuesto muestra que las declaraciones aportaron $937.0 millones (un 7.9 % más), las retenciones generaron $1,446,6 millones (un 6.0 % más) y los pagos a cuenta sumaron $720.5 millones (6.5 % de incremento).

El comportamiento de los derechos arancelarios a la importación también resultó destacado, al reportar $351.5 millones para un incremento del 14.1 %. En contraste, los Impuestos Selectivos al Consumo se situaron en $221.8 millones, sufriendo una ligera disminución del 3.4 % respecto al ejercicio previo.

Una situación particular afectó al segmento de cervezas, dentro de los impuestos selectivos. De acuerdo con Hacienda, durante 2024 se realizó una reclasificación por un monto de $17.8 millones en este rubro, ya que sumas previamente reportadas bajo “productos alcohólicos” correspondían en realidad a cerveza.

Esta corrección implicó ajustes de $9.9 millones en enero y $7.9 millones en abril. El resultado para la cerveza muestra una recaudación anual de $93.2 millones, con un saldo negativo del 1.4 %.

En el desglose de otros tributos, sobresale el impuesto a la transferencia de bienes raíces por $67.7 millones (24.6 % más), el ad-valorem sobre primas de seguros con $23.7 millones (14.3 % de incremento) y el rubro clasificado como “otros impuestos y gravámenes diversos”, que ascendió a $117.7 millones (16.9 % más que el año anterior).

Por el lado de las contribuciones especiales, destacaron las asignaciones vinculadas al transporte público, que totalizaron $56.3 millones, marcando un aumento del 6.6 % en relación al cierre de noviembre de 2024.

En cuanto a los ingresos no tributarios, el reporte establece que la recaudación fue de $286.0 millones, lo que representa un crecimiento del 10.3 %.

Un apartado importante corresponde a las contribuciones a la seguridad social recaudadas por el Gobierno Central —que compila únicamente el aporte patronal del sector privado— las cuales sumaron $50.3 millones, subiendo un 18.2 % respecto al año pasado.

Por concepto de tasas y derechos se reportaron $54.2 millones, con una variación de 6.9 %. En la categoría de ingresos financieros y otros, el Gobierno Central obtuvo $95.4 millones, aumentando un 9.7 % respecto al año precedente. En materia de transferencias corrientes, la cifra se estableció en $21.8 millones, que supone un 27.9 % más que en 2024.

Recaudado supera lo presupuestado por el Estado

Al examinar la proyección presupuestaria para 2025, el documento señala que las cifras reales al 30 de noviembre muestran una leve diferencia negativa respecto al presupuesto aprobado, aunque dentro de los márgenes manejables para la ejecución anual. La diferencia fue de $21.6 millones, equivalente al 0.3 % menos de lo programado.

Los resultados colocan al IVA e Impuesto sobre la Renta como los motores principales del crecimiento en la recaudación durante 2025, en tanto las fuentes secundarias, como tasas municipales o ingresos por ventas y servicios, representaron montos más estables o con incrementos discretos.