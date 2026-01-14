El Salvador

La cadena Super Selectos confirma la aplicación de la Ley de Quincena 25 para sus empleados en El Salvador

La reconocida cadena de supermercados salvadoreña, pionera en la implementación, enfatiza los beneficios previstos por la reciente regulación en materia de gestión monetaria para sus colaboradores

Foto cortesía en la red
Foto cortesía en la red social X de Super Selectos

La cadena de supermercados Super Selectos anunció la adopción de la Ley de Quincena 25 en El Salvador, formalizando que sus empleados recibirán el salario en dos fechas fijas cada mes, el 10 y el 25, a partir de enero de 2026.

La empresa comunicó la decisión a través de la red social X, detallando que el ajuste responderá a la nueva normativa que será aprobada por la Asamblea Legislativa, que exige el pago fraccionado de sueldos en el país. Según la compañía, miles de trabajadores en todo el territorio nacional serán beneficiados con esta medida, que busca mejorar la organización financiera y la liquidez de los empleados.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, presentó públicamente la propuesta de la Ley de Quincena 25 el 13 de enero, argumentando que la iniciativa pretende otorgar un ingreso complementario equivalente al 50% del salario mensual a quienes perciben hasta 1.500 dólares mensuales en los sectores público y privado.

El mandatario explicó que el pago adicional se realizará entre el 15 y el 25 de enero de cada año, permanecerá exento de descuentos fiscales y de seguridad social, y será inembargable. “Enero suele ser un mes complicado para muchas familias debido a los gastos de diciembre. Esta medida busca aliviar esa carga y dinamizar la economía nacional”, afirmó Bukele durante el anuncio a través de una publicación que realizó en su red social de X.

El Salvador's President Nayib Bukele
El Salvador's President Nayib Bukele participates in a groundbreaking ceremony for the construction of Sky City, a logistics and aviation hub, at the Monsenor Oscar Arnulfo Romero International Airport in San Luis Talpa, El Salvador, December 16, 2025. REUTERS/Jose Cabezas

El Gobierno aplicará la ley de manera inmediata para empleados públicos desde enero de 2026. En el sector privado, la implementación será gradual. Durante el primer año, las empresas podrán aplicar el pago extra de forma voluntaria, accediendo a un incentivo fiscal que les permite deducir el 100% del monto del impuesto sobre la renta. La obligatoriedad para el sector privado iniciará en 2027.

Algunas instituciones empresariales y sindicales han expresado su respaldo a la Ley

Organizaciones empresariales y sindicatos expresaron respaldo a la Ley de Quincena 25, sosteniendo que facilita la planificación financiera de los trabajadores. Super Selectos reiteró su compromiso con el bienestar laboral y afirmó: “Este cambio permitirá a nuestros equipos contar con mayor liquidez y organización en sus finanzas personales”.

Durante una conferencia de prensa, que realizó esta mañana el ministro de Trabajo, Rolando Castro, afirmó que la población beneficiada por la Ley de Quincena 25 se acercará al millón de trabajadores. Explicó que el empleo formal en El Salvador superó hace varios meses el millón de personas, sumando tanto empleados del sector público como del sector privado.

La Ley de Quincena 25 entrará en vigor al ser aprobada por la Asamblea Legislativa y posteriormente publicada en el Diario Oficial, y es de cumplimiento obligatorio para todas las empresas que operan en El Salvador.

El impacto de la normativa será monitoreado tanto por las autoridades como por el sector privado, que anticipa ajustes paulatinos en su estructura de pagos y manejo fiscal en el transcurso de 2026.

