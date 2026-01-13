El Salvador será sede del Grand Prix de ciclismo: rutas, fechas y cierres viales

- crédito @tourcolombia2.1 / Instagram

El Salvador será sede de una nueva edición del Grand Prix de ciclismo internacional, evento que concentrará a más de 120 atletas de distintas nacionalidades desde el 17 hasta el 30 de enero, recorriendo rutas urbanas y carreteras del Gran San Salvador. Según informó el Viceministerio de Transporte a través de su cuenta oficial de X.

La competencia demandará ajustes en la circulación vehicular en puntos estratégicos de la capital, incluido el perímetro de la plaza Gerardo Barrios y arterias principales como la 5 calle Poniente y la calle Rubén Darío.

El certamen arrancará en la colonia Flor Blanca, donde los ciclistas completarán un trayecto de 69,5 kilómetros que partirá frente al Gimnasio Nacional y abarcará el bulevar Los Héroes y la 25 avenida Sur/Norte.

El recorrido, que comenzará a las 9:00 de la mañana, forma parte de una serie de etapas en las que los organizadores han previsto distintas restricciones vehiculares para facilitar el desarrollo de la competencia y resguardar la seguridad de los participantes. De acuerdo con el VMT, se han establecido rutas alternativas para quienes transiten por las zonas afectadas.

El Grand Prix también abarcará etapas en Cerro Verde, Santa Ana y Metapán

El martes 20 de enero, la Etapa III iniciará frente a Walmart del bulevar Constitución, dirigiéndose hacia la Ruta Nacional 10 en el Cerro Verde y finalizando en el periférico Claudia Lars, con un trayecto total de 84,9 kilómetros.

Al día siguiente, el circuito se trasladará al centro histórico de Santa Ana, donde los ciclistas se enfrentarán a un recorrido de 96 kilómetros que incluye la carretera a Metapán con retorno al punto de partida.

La realización del Grand Prix refuerza la presencia de El Salvador en el calendario internacional del ciclismo. El país ha sido anfitrión de competencias emblemáticas como la Vuelta a El Salvador, creada en 1964 y reconocida en el UCI America Tour, así como el Tour El Salvador y el Grand Prix Presidente.

Estas pruebas han reunido a ciclistas de más de 30 países y posicionado a ciudades como San Salvador, San Miguel y Santa Ana como escenarios recurrentes del ciclismo regional.

La cubana Arlenis Sierra (derecha) y la venezolana Lilibeth Chacón (izquierda) compiten en la carrera de ciclismo de ruta en San Salvador, el viernes 7 de julio de 2023, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe (AP Foto/Arnulfo Franco)

La edición 2026 del Tour, contará con la participación de 120 ciclistas de 12 países. Las autoridades han subrayado el impacto positivo de estos eventos en la promoción del turismo deportivo y la proyección internacional de El Salvador como destino para competencias de alto nivel.

El Viceministerio de Transporte recomendó a la ciudadanía informarse sobre los cambios en la movilidad urbana y atender las recomendaciones oficiales a lo largo de los días de la competencia.