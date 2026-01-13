El Salvador

El Salvador registra varios sismos en enero de 2026

Las instituciones encargadas del monitoreo han reportado que los temblores más notables ocurrieron frente a las costas, recomendando a la ciudadanía seguir protocolos de prevención para reducir posibles riesgos ante futuros eventos

En las primeras semanas de enero de 2026, El Salvador ha registrado una serie de sismos con magnitudes que oscilan entre 2,6 y 5,0, principalmente frente a la costa y en zonas cercanas a La Libertad, Usulután, La Unión, Sonsonate y Santa Ana.

El evento más fuerte ocurrió el 4 de enero, cuando un sismo de magnitud cinco se localizó frente a la costa de La Unión, a 85 kilómetros al sur de Playa Las Tunas. La mayoría de estos movimientos telúricos no provocaron daños materiales ni alerta de tsunami, según reportes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Entre los sismos destacados, el 10 de enero se registró uno de magnitud 4,1 frente a la costa de La Libertad, a 31 kilómetros al sur de Playa Mizata, con una profundidad de 40,6 kilómetros.

Asimismo, el 6 de enero un temblor de magnitud 4,3 se produjo frente a la costa de Usulután, y el 2 de enero otro de magnitud 4,2 se localizó frente a la Península San Juan del Gozo. Las autoridades mantienen un monitoreo constante y han reiterado la importancia de estar atentos a las recomendaciones oficiales.

El Servicio Geológico Colombiano informó
El Servicio Geológico Colombiano informó de un sismo de 5,1 en El Salvador - crédito SGC

El terremoto de 2001: impacto y lecciones

El historial sísmico de El Salvador incluye el devastador terremoto de 2001, ocurrido el 13 de enero, con una magnitud de 7,7. El epicentro se localizó frente a la costa de Usulután, a unos 100 kilómetros al sureste de San Salvador y a una profundidad de 60 kilómetros. Ese evento dejó más de 900 víctimas mortales, alrededor de 8.000 personas heridas y provocó la destrucción o daño severo en cerca de 150.000 viviendas.

Además, ocasionó deslizamientos de tierra que sepultaron varias comunidades y afectó gravemente la infraestructura vial y de servicios básicos, marcando un hito en la memoria colectiva del país.

Recomendaciones ante actividad sísmica

Ante la reciente actividad sísmica, las autoridades salvadoreñas recomiendan a la población mantener la calma y seguir medidas de seguridad como preparar un plan familiar de emergencia, identificar zonas seguras en viviendas y lugares de trabajo, y asegurar objetos que puedan caer.

Durante un temblor, es aconsejable protegerse bajo muebles resistentes o junto a columnas, alejarse de ventanas y, si se está en exteriores, evitar postes, árboles y cables eléctricos.

Tras el sismo, se recomienda verificar posibles daños estructurales, utilizar linternas en caso de cortes de energía y comunicarse por mensajes de texto. Las autoridades reiteran la importancia de informarse únicamente a través de fuentes oficiales.

