El Salvador registra varios sismos en enero de 2026

En las primeras semanas de enero de 2026, El Salvador ha registrado una serie de sismos con magnitudes que oscilan entre 2,6 y 5,0, principalmente frente a la costa y en zonas cercanas a La Libertad, Usulután, La Unión, Sonsonate y Santa Ana.

El evento más fuerte ocurrió el 4 de enero, cuando un sismo de magnitud cinco se localizó frente a la costa de La Unión, a 85 kilómetros al sur de Playa Las Tunas. La mayoría de estos movimientos telúricos no provocaron daños materiales ni alerta de tsunami, según reportes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Entre los sismos destacados, el 10 de enero se registró uno de magnitud 4,1 frente a la costa de La Libertad, a 31 kilómetros al sur de Playa Mizata, con una profundidad de 40,6 kilómetros.

Asimismo, el 6 de enero un temblor de magnitud 4,3 se produjo frente a la costa de Usulután, y el 2 de enero otro de magnitud 4,2 se localizó frente a la Península San Juan del Gozo. Las autoridades mantienen un monitoreo constante y han reiterado la importancia de estar atentos a las recomendaciones oficiales.

El Servicio Geológico Colombiano informó de un sismo de 5,1 en El Salvador - crédito SGC

El terremoto de 2001: impacto y lecciones

El historial sísmico de El Salvador incluye el devastador terremoto de 2001, ocurrido el 13 de enero, con una magnitud de 7,7. El epicentro se localizó frente a la costa de Usulután, a unos 100 kilómetros al sureste de San Salvador y a una profundidad de 60 kilómetros. Ese evento dejó más de 900 víctimas mortales, alrededor de 8.000 personas heridas y provocó la destrucción o daño severo en cerca de 150.000 viviendas.

Además, ocasionó deslizamientos de tierra que sepultaron varias comunidades y afectó gravemente la infraestructura vial y de servicios básicos, marcando un hito en la memoria colectiva del país.

Recomendaciones ante actividad sísmica

Ante la reciente actividad sísmica, las autoridades salvadoreñas recomiendan a la población mantener la calma y seguir medidas de seguridad como preparar un plan familiar de emergencia, identificar zonas seguras en viviendas y lugares de trabajo, y asegurar objetos que puedan caer.

Durante un temblor, es aconsejable protegerse bajo muebles resistentes o junto a columnas, alejarse de ventanas y, si se está en exteriores, evitar postes, árboles y cables eléctricos.

Tras el sismo, se recomienda verificar posibles daños estructurales, utilizar linternas en caso de cortes de energía y comunicarse por mensajes de texto. Las autoridades reiteran la importancia de informarse únicamente a través de fuentes oficiales.