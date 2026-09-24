Un nuevo informe alerta sobre “el deterioro del aprendizaje y la caída en el desempeño cognitivo” de los estudiantes

Una generación en alerta: el deterioro del aprendizaje y del desempeño cognitivo en estudiantes argentinos (Freepik)

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El Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad del Instituto de Ciencias para la Familia y la Escuela de Educación de la Universidad Austral presentaron el informe: “Una generación en alerta: el deterioro del aprendizaje y del desempeño cognitivo en estudiantes argentinos”. La solución educativa TICMAS comparte algunas de las cifras destacadas del informe.

Se trata de un documento que cruza informes nacionales e internacionales con investigación propia con ánimos de establecer puntos problemáticos que permitan apuntalar un diagnóstico sobre el presente educativo argentino.

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“La investigación, realizada sobre 849 estudiantes de entre 8 y 15 años, encontró que entre 2013 y 2023 el desempeño en habilidades verbales cayó un 8,4%. El estudio también reveló una brecha de 26,8 puntos de coeficiente intelectual total entre estudiantes de escuelas públicas y privadas evaluados en 2023.”, destacan desde Universidad Austral. El informe fue elaborado por las doctoras Rocío González, Victoria Bein, Cecilia Adrogué, Florencia Daura, Gabriela Krumm y Vanessa Arán Filippetti.

Una tabla detalla los puntajes y la evolución de trece países de América Latina en las pruebas PISA de ciencias, lectura y matemática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados de PISA 2025

De acuerdo con los datos de PISA 2025, la Argentina se ubicó en el puesto 75 en Matemática, 62 en Lectura y 71 en Ciencias entre 91 países evaluados, y en el octavo lugar entre 13 países de la región.

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En Matemática, el puntaje promedio bajó de 378 puntos en 2022 a 367 en 2025, el valor más bajo de la serie que comienza en 2006. El 75,8% de los estudiantes quedó en el nivel 1 o menor, lo que significa que casi 8 de cada 10 estudiantes no alcanzan los niveles mínimos de desempeño. A eso se suma que apenas el 0,4% llegó a los niveles 5 y 6, lo que según el informe “la ausencia casi total de desempeños de excelencia en el país”.

En Lectura, el promedio pasó de 399 a 389 puntos entre 2022 y 2025, y el 59,6% de los alumnos se ubicó en el nivel 1 o menor. Una proporción que es mayor con respecto a la de Perú, Colombia, Brasil, México, Costa Rica, Uruguay y Chile. En Ciencias, el puntaje bajó de 399 a 393, con un 59,3% de estudiantes en el nivel 1 o menor.

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Brechas por nivel socioeconómico y tipo de escuela

En PISA 2025, los estudiantes del cuartil socioeconómico más alto obtuvieron entre 76 y 82 puntos más que los del cuartil más bajo en las tres áreas. En Matemática, el promedio fue de 342 puntos en el cuartil más bajo y de 421 en el más alto. Por tipo de gestión, los alumnos de escuelas privadas superaron a los de estatales por 60 puntos en Lectura, 57 en Matemática y 61 en Ciencias.

Y al comparar estas cifras con las pruebas Aprender 2025 se observa un mismo gradiente. En Lengua, el 51,1% de los estudiantes de nivel socioeconómico alto alcanzó el nivel Avanzado, contra el 20,4% en el nivel bajo. En Matemática, el 28% de los alumnos de nivel bajo quedó por debajo del nivel básico, frente al 10,3% en el nivel alto.

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Por sector, en Lengua alrededor de 7 de cada 10 estudiantes de escuelas estatales alcanzan al menos el nivel Satisfactorio, mientras que en las privadas la cifra supera el 90%. En Matemática, cerca de la mitad de los alumnos del sector estatal no llega al nivel satisfactorio.

El informe incorpora también el Indicador de Desigualdad de Aprendizajes, creado en 2024 por Eugenia Orlicki y Cecilia Adrogué, que compara la proporción de alumnos que alcanzan aprendizajes mínimos entre los estudiantes más y menos vulnerables. En Matemática, esa proporción cayó en ambos extremos entre 2016 y 2024 donde se pasó del 54% al 28% entre los menos vulnerables y del 13% al 5% entre los más vulnerables.

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En Matemática, el 76% de los estudiantes argentinos no alcanzó el nivel básico de desempeño (nivel 2). En Lectura y Ciencias, la proporción fue cercana al 60%. En el otro extremo, apenas el 1% llegó a los niveles más altos (5 y 6) en Lectura y Ciencias, y en Matemática la proporción fue prácticamente nula.

Argentina y el estancamiento intelectual

La segunda parte del informe de Universidad Austral aborda las habilidades intelectuales donde se destaca que a nivel mundial, los puntajes en tests de inteligencia aumentaron durante décadas alrededor de tres puntos de CI cada diez años, fenómeno conocido como “efecto Flynn”.

Sin embargo ese aumento se desaceleró e incluso se estancó, y cita un estudio con adultos argentinos de 19 a 30 años (Rossi Casé et al., 2018) que mostró un amesetamiento de los puntajes durante casi dos décadas. Para indagar qué ocurre entre los más jóvenes, las investigadoras de Universidad Austral evaluaron con el test breve de inteligencia K-BIT a 849 estudiantes de escuelas privadas de entre 8 y 15 años, divididos en tres cohortes independientes: 2013, 2019 y 2023.

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A igual edad, los estudiantes evaluados en 2023 obtuvieron en promedio 3,6 puntos menos de CI Total que los de 2013. El cambio se concentra principalmente en las habilidades verbales, mientras que las no verbales muestran una estabilidad relativa donde entre las causas de destaca el impacto de la tecnología en términos de uso de dispositivos que distraen en los aprendizajes.

Según PISA 2025, los estudiantes que reportan distracción digital obtienen en promedio 11 puntos menos en Ciencias que quienes no la reportan, incluso después de considerar el perfil socioeconómico de alumnos y escuelas.

En 2023, el equipo también comparó a 89 estudiantes de escuelas públicas y 184 de privadas de la provincia de Buenos Aires, de entre 10 y 12 años. Con medias ajustadas por edad, la diferencia a favor de las privadas fue de 25,89 puntos en CI verbal, 22,17 en no verbal y 26,79 en CI total. Las autoras advierten que estos resultados no permiten atribuir causalidad al tipo de gestión escolar, ya que deben considerarse múltiples condiciones sociales, económicas, familiares y educativas no incorporadas en los modelos.

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Por último, las autoras destacan en las conclusiones que “no alcanza con preguntarnos cuánto aprenden los estudiantes, sino también bajo qué condiciones aprenden y qué capacidades requieren para sostener esos aprendizajes.El deterioro observado en los aprendizajes de materias troncales y en las habilidades cognitivas no se limita a la caída de puntajes: refleja una fragilidad en capacidades necesarias para aprender. Estas capacidades son tanto de orden cognitivo, como el razonamiento abstracto; de dominio específico, como la comprensión lectora; ejecutivas, como la autorregulación; y motivacionales, como el Grit. Todas ellas se desarrollan o se erosionan en caso de no ser estimuladas por el entorno.”