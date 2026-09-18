Carlos Osorio: “Lo que importa no es lo que la gente sabe, es lo que la gente es capaz de hacer con eso que sabe”

Carlos Osorio, director del Master in Business Innovation de UdeSA

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Carlos Osorio posee un doctorado en Tecnología, Management y Políticas de la División de Sistemas del MIT; y también tiene un momento en su vida que marcó su forma de enseñar. TICMAS estuvo en el encuentro realizado por la Universidad de San Andrés (UdeSA) “pensado para líderes y organizaciones que buscan hacer de la innovación una capacidad concreta y sostenible, integrada a su forma de gestionar y crear valor.”

¿Se puede enseñar a innovar? ¿Es una capacidad o se trata solo de un método que se aprende y se aplica? Las preguntas pueden ser tramposas, pero Carlos Osorio tiene amplia experiencia con gobiernos, empresas, universidades y laboratorios de ideas y no duda en ser tajante a la hora de entender que a innovar se aprende.

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“Es como Ratatouille”

“Uno va conociendo gente que te lleva a distintos lugares. Caí en el MIT en un momento y me di cuenta que había un lugar, en el Media Lab, donde no había salas de clase y la gente inventaba cosas una vez y otra vez y otra vez y otra vez y yo me dije necesito saber cómo se hace esto”, recuerda Osorio.

Y bromea- aunque no tanto- “es como Ratatouille. Decía, todos pueden cocinar, todos pueden innovar. Y es lo más simple. Entonces, me puse a estudiar. Llevo 21 años con la misma pregunta, más o menos, de cómo innovar mejor y más rápido. Y más que una capacidad, es una habilidad que se compone de, al menos, 15 competencias distintas.”

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Osorio explicó que se trata de una tríada: “una manera especial de pensar, en parte, una manera especial de actuar y en parte, una manera especial de lograr resultados. Y yo sigo haciendo experimentos en distintas partes del mundo para ver qué hace que la gente lo haga mejor o no. Y resulta que hay gente que con el mismo método a veces genera un súper éxito o un mega fracaso.”

El sesgo

“En investigación hay una variable que se llama el sesgo por la variable omitida. El sesgo por aquellas cosas que tú todavía no conoces que forman parte de la respuesta”, subraya Osorio.

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Y destaca: “Empezaba a encontrar respuestas que decían esto es mejor. Pero siempre había una parte que no se podía explicar ni por el método, ni por la gente, ni por la capacidad que tenía, ni por el entrenamiento. Y era ¿qué otra cosa falta? Entonces, a lo largo de los años, he estado respondiendo a distintas partes de la pregunta. Generé un proceso para instalar capacidad de innovación que ganó un premio en el año 2015 como el mejor del mundo. Ahí me fui a MIT como profesor invitado y generé una versión para formar profesores en el MIT respecto a esto. Luego vino la pandemia. De ahí vino un cáncer. Entonces, tuve que rebajar la vida. Y decidí venirme a la Argentina después del cáncer como una manera de decir, necesito cambiar estilo de vida.”

"Yo era un ingeniero, era cuadrado, cuadrado, mega cuadrado. Y al final, me doy cuenta que el gran secreto está en cómo uno maneja lo socioemocional, lo cognitivo emocional. En el fondo, ahí está gran parte de lo que uno hace”, dice Osorio

Lo socioemocional y la evaluación

“Yo era un ingeniero, era cuadrado, cuadrado, mega cuadrado. Y al final, me doy cuenta que el gran secreto está en cómo uno maneja lo socioemocional, lo cognitivo emocional. En el fondo, ahí está gran parte de lo que uno hace”, plantea.

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Y destaca que “hace 15 años que no tomo un examen. En las materias que estábamos haciendo en la Universidad de San Andrés en innovación no hay pruebas, no hay examen, no hay parciales. Hay avances en torno a cómo tú vas resolviendo problemas.”

“Lo que importa no es lo que la gente sabe, es lo que la gente es capaz de hacer con eso que sabe. Y mucho de eso tiene un rol súper importante en ¿qué tan motivado, o no, estoy yo para resolver ese problema?”, reflexiona y señala que lo emocional juega un rol clave en el proceso de innovación ya que “eso afecta la manera en que nosotros entendemos, la manera en que nos paramos frente al mundo.”

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Innovar en Argentina más allá de “lo atamos con alambre”

“Creé la primera maestría de innovación en Latinoamérica en el año 2007 en Chile. Creé una de las primeras en Europa y también en el año 2010 en Houston. Esta es la tercera en UdeSA”, señala Osorio que vuelve a poner el foco en que eligió venir a la Argentina luego de su enfermedad para buscar un cambio.

Y explica: “¿Por qué acá en la Argentina? Primero, porque hay un tema personal, con lo que pasa en la Argentina, con cómo ustedes son acá. Las capacidades para hacer innovación en la Argentina son altísimas, pero lo hacen con un alambrito. ¿Qué pasaría si tuvieran un método para hacer? Si tuvieran el método que se usa en Estados Unidos, en MIT, etcétera, y la gente tuviera acceso abierto a ese método.”

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“La Argentina es el único país en el mundo que está entre los top 10 en casi todos los deportes de equipo. Cuando uno controla por ingreso per cápita, hace que ustedes sean una anomalía. No tiene sentido. ¿Por qué? ¿Qué hace que un país de 45 millones con ingreso per cápita, que se ha mantenido más o menos estable en los últimos 40 años, siga ganando, sea de los top 10? Y que sea hegemónico, en polo; un deporte mega caro y de élite. Tiene que ver en parte con cosas que pasan acá desde el barrio”, plantea.

Y suma: “Ustedes vienen de una cultura, que vienen de gran parte del país, de gente que tuvo que cruzar un océano para buscar algo. Hay algo en la Argentina que hace que ustedes tengan una capacidad de amoldarse, aparte del tema político, distinto al resto. Y que tengan busquillas. Pero si a eso tú le metes método, no los para nadie.”

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“Si nosotros tenemos la posibilidad, en América Latina, de generar un hub que transforme la creación de valor, de resolver problemas de alta complejidad en nuestra región, es desde acá. A mí me ha tocado ser profe en distintas partes, y nunca he encontrado lo que he encontrado aquí en términos de capital humano, que además, ama al país. Algunos se van, la mayor parte de la gente que podría irse, se queda”, celebra Osorio.

La IA es ¿enemiga de la innovación?

“Estamos haciendo investigación viendo que la inteligencia artificial para algunas cosas, en innovación, sirve. Sí. Pero para las cosas que la gente más la usa, no. Y eso está generando no solamente una baja en el coeficiente vector de la persona, sino una baja en la creatividad promedio. Y para la mayor parte de las cosas que se están usando con IA , nos estamos disparando no en el pie, sino en el estómago.”, asegura.

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Y explica: “la capacidad de la IA para crear, en comparación con un humano competente, equivale como a la de una persona que está a medio camino en el secundario. Ese es el nivel de creatividad que la IA tiene. ¿Por qué muestra cosas que son resultados tan power? Porque tiene una base de datos que es atómica.”

“La IA ahora es como el amigo chanta. Todos tenemos un amigo chanta que siempre tiene respuesta para todo y te la vende re bien”, asegura Carlos Osorio que promete en la propuesta educativa del Master de Innovación de UdeSA aprender un método para innovar sino potenciar esa chispa y ese factor humano que puede aprenderse y sorprender; incluso en tiempo de la IA.