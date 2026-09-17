Educación

El vicerrector de la UBA cuestionó el Presupuesto 2027: “Las prioridades no están en las universidades y cumplir la ley”

Emiliano Yacobitti planteó que la intención del Poder Ejecutivo es nuevamente eludir los fondos que requiere la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, ratificada por la Justicia

Declaraciones del vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobbiti, sobre la exclusión de la Ley de Financiamiento Universitario en el Presupuesto 2027.
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El conflicto entre el Gobierno y las universidades cumple otra semana de conflicto, y recrudece ante la decisión de Javier Milei de enviar una menor cantidad de recursos requeridos por las casas de estudio. Así lo dejó en claro el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, que cuestionó a la Casa Rosada por los fondos asignados en el Presupuesto 2027.

El Presupuesto lo que consolida son las prioridades del Gobierno, y dentro de esas prioridades no está el sistema público de universidades. Tampoco está cumplir la ley” de Financiamiento Universitario, resumió Yacobitti, tras conocerse las erogaciones previstas para el próximo año.

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En su análisis, la autoridad de la UBA y evaluó que las partidas previstas no incluye la ejecución los fallos judiciales, que ratifican la norma que actualiza los sueldos docentes, no docentes, de investigadores y profesores según la inflación acumulada. “Hoy deja una brecha del 30% por debajo de lo que fue diciembre de 2023”, declaró.

El proyecto de Presupuesto 2027 establece una asignación de 7,3 billones de pesos para las universidades públicas. Sin embargo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) calcula que requiere 11 billones al sumar salarios, becas y las partidas previstas en la norma aprobada por el Congreso. Esos cálculos presentaron los rectores, durante un encuentro ayer al que asistieron diputados y senadores en el anexo de la Cámara baja.

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Los rectores plantean que ese monto debe incorporar la ejecución de la Ley 27.795, refrendada por el Congreso después del veto del presidente Javier Milei, y ratificada por la Corte Suprema, entre otras instancias judiciales.

“En el Presupuesto se consolida que el Gobierno tiene pensado no cumplir la ley, ni siquiera que tenga una prioridad”, insistió. “La gran diferencia que hoy existe entre el presupuesto que solicita el CIN y el que propone el Gobierno es el no cumplimiento de los fallos judiciales en materia salarial, tanto para docentes como no docentes, investigadores, profesores”, afirmó Yacobitti, en declaraciones a radio Mitre.

La gente marcha para exigir más financiación para las universidades públicas y contra las medidas de austeridad propuestas por el presidente Javier Milei en Buenos Aires, Argentina, el martes 23 de abril de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd)
La gente marcha para exigir más financiación para las universidades públicas y contra las medidas de austeridad propuestas por el presidente Javier Milei en Buenos Aires, Argentina, el martes 23 de abril de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd)

El directivo alertó que el deterioro presupuestario afecta tanto a los docentes como a los estudiantes, pero además, quedan cerradas las vías de reclamo y de protesta ante el Poder Ejecutivo. “Esto es muy preocupante, porque no solamente hoy tenés un deterioro en cuanto a las posibilidades que tienen los profesores de ir a dar clase y de los alumnos de asistir por lo que está pasando la pulverización de las becas Progresar, sino que aparte tenés un problema mayor, que es ya no saber dónde ir a reclamar, porque lo que hoy tenemos es una medida cautelar firme”, expuso.

Además, vinculó la reducción de recursos con la continuidad de carreras, la disponibilidad de equipamiento y otros proyectos. En este contexto, afirmó además que la inversión por alumno se redujo 28 por ciento. “Hace 20 años que no teníamos una inversión tan baja. Tenemos que discutir porque acá se juega el futuro de todos”, expresó Yacobitti.

Otro de los puntos refiere a las inversiones. “El plan de obras bajó al 92% y de mantenimiento, eso es para comprar equipamiento que hace falta para estudiar carreras tradicionales y de nuevas tecnologías. La ley de Presupuesto no lo contempla y lo va a poner en una crisis mayor en la que está en el sistema de universidades públicas”, aseguró.

Desde el oficialismo sostienen que el cálculo de las universidades es “injustificado”. Voceros del Gobierno afirman que incorpora la interpretación de los sindicatos sobre los aumentos y una vigencia total de la ley que, según esa posición, no surge de la cautelar judicial, dictada en diciembre por el juez en lo Contencioso Administrativo, Martín Cormick, que ordenó al Ejecutivo cumplir los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario.

"Lo que no podés consolidar es que no vas a cumplir una ley, que la Corte Suprema te ordena que la cumplas", sostuvo Yacobitti
"Lo que no podés consolidar es que no vas a cumplir una ley, que la Corte Suprema te ordena que la cumplas", sostuvo Yacobitti

Para los rectores, el cumplimiento de esa medida se demora por las presentaciones de los abogados del Estado, que impiden el pago de los fondos reclamados. El oficialismo sostiene que la cautelar solo habilitó ajustes en becas y salarios.

Yacobitti cuestionó el alcance institucional de esa disputa. “Lo que no podés consolidar es que no vas a cumplir una ley, que la Corte Suprema te ordena que la cumplas”, afirmó durante la entrevista “La gravedad es que se están rompiendo las herramientas institucionales que tiene una nación para funcionar”, agregó, e instó a la Justicia deberá actuar si una resolución queda firme y el Ejecutivo no la cumple.

En estos meses, las autoridades de la UBA se encuentran en plena discusión por la renovación de la conducción. Consultado por ese tema, Yacobitti no negó la existencia de “un rumor muy fuerte” para convertirse en el rector de la institución. “Sería un orgullo”, dijo. En ese marco, el conflicto con el Poder Ejecutivo sigue sin resolverse. Yacobitti no descartó que desde las universidades se impulse un nuevo paro. “Vamos a hacer lo imposible para que las aulas sigan abiertas y no se interrumpan los calendarios de las clases, porque eso perjudica a los estudiantes”, consideró. Y finalizó: “No nos queda otra que concientizar a la sociedad”.

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