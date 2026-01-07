Educación

Lexia el emprendimiento que ayuda a niños y niñas con dislexia: “La educación puede y debe adaptarse a cada persona”

Un grupo de estudiantes del Colegio Cardenal Copello creó un cuaderno didáctico con una metodología que facilita la lectura para aquellas personas con dislexia. Un aprendizaje que va más allá del aula

“Cambiar historias” es uno de los motores que hizo que un grupo de estudiantes en la ciudad de Buenos Aires decidieran evolucionar un proyecto escolar en una verdadera oportunidad de transformación e inspiración.

La dislexia es una dificultad específica que atraviesa el aprendizaje de la lectoescritura y la comunicación. Si bien puede tener diversos orígenes como motores y neuronales, lo cierto es que no siempre se realiza un diagnóstico precoz y muchas veces puede tener un gran impacto educativo y en la interacción social.

Clasificar sonidos, identificar letras y establecer su orden puede ser una verdadera carrera de obstáculos; en especial para niños y niñas que están iniciando su escolarización y que no cuentan con las herramientas necesarias para decodificar aquello que están intentando aprender.

Ticmas conversó con un grupo de estudiantes del Colegio Cardenal Copello que crearon “Letras Amigas I”, un cuadernillo pedagógico especialmente adaptado para niños con dislexia y que derivó en el emprendimiento estudiantil Lexia; en el marco del programa educativo Aprender a emprender de la organización Junior Achievement Argentina que desde 1991 impulsa proyectos educativos transformadores.

El cuadernillo está pensado para facilitar no solo la lectura sino también la interpretación, la caligrafía y la comprensión general a partir de la adaptación de cuentos clásicos infantiles.

A partir de un intercambio por escrito con Nicolás Debiaggi, Valentino Maidana, Lucas Zuazo, Conrado Dominguez Nasjleti, Bautista Triguero y Bautista Lernes Melfi, Ticmas aprendió sobre este proyecto inspirador que ya fue reconocido internacionalmente y que busca tener un alcance federal como experiencia pedagógica.

¿Cómo surgió el proyecto? Entiendo que hubo una necesidad y al mismo tiempo una oportunidad de compartir la experiencia propia o de un compañero con otros chicos y chicas atravesando la misma problemática escolar y cotidiana

— El proyecto nació cuando nuestra profesora, María Celeste Faranda, nos propuso crear una empresa para aprender cómo se maneja y se organiza. En una lluvia de ideas, uno de nuestros compañeros contó que tenía dislexia y que, cuando repitió primer grado, su papá le adaptaba textos y cuentos cortos para que pudiera leerlos mejor. A partir de esa experiencia personal surgió la idea de crear lo que hoy es Lexia: cuadernillos adaptados y amigables con la dislexia, pensados para ayudar a otros chicos y chicas que atraviesan la misma dificultad.

¿Cómo le explican el proyecto que idearon a un niño o adolescente; a un par?

— A un niño podemos decirle: ¿Viste cuando leés un cuento y a veces las letras parecen moverse, juntarse o te cuesta seguir la línea? A algunas personas les pasa eso todo el tiempo, y no es porque lean mal ni porque no sean inteligentes. Su cerebro aprende de otra manera. Eso se llama dislexia. Lexia hace cuadernillos especiales para que leer sea más fácil, con letras más claras, más espacio y actividades pensadas para ayudar. Así aprender puede ser más tranquilo y divertido.

A un adolecente le contamos que la dislexia es una forma diferente de aprender. No significa que una persona sea menos capaz o menos inteligente, sino que su cerebro procesa la lectura y la escritura de otra manera. Por eso pueden aparecer dificultades para leer textos largos, reconocer palabras rápido, escribir sin errores o concentrarse cuando hay mucha información junta. Lexia nace para responder a eso: hacemos cuadernillos adaptados, con textos más claros, mejor organización, más espacio entre palabras y actividades pensadas especialmente para personas con dislexia. La idea es que estudiar sea más accesible, menos frustrante y que cada uno pueda aprender a su propio ritmo.

¿Y cómo se lo explican a un adulto o a un docente?

— Ante un adulto o docente podemos decir que la dislexia es una dificultad específica del aprendizaje que afecta principalmente los procesos de lectura y escritura, pero no la capacidad intelectual. Las personas con dislexia suelen enfrentarse a barreras cuando trabajan con textos extensos, tipografías poco claras o materiales que no están adaptados a su forma de procesar la información.

Lexia surge a partir de una experiencia real y concreta, con el objetivo de ofrecer cuadernillos pedagógicos adaptados y amigables con la dislexia. Estos materiales priorizan la claridad visual, la organización del contenido y actividades pensadas para favorecer la comprensión lectora y el aprendizaje. Nuestro objetivo es acompañar a estudiantes y también brindar a docentes una herramienta inclusiva que facilite la enseñanza en el aula.

¿Cómo ayudaron sus padres, madres o el colegio y los docentes en el proyecto? ¿Y cómo surgió la alianza con Junior Achievement?

— Desde el inicio, nuestros padres y madres nos acompañaron principalmente desde el apoyo y la confianza, alentándonos a seguir adelante con el proyecto Ese respaldo fue clave para animarnos a emprender y asumir el compromiso que implicaba llevar la idea a la realidad. El colegio y los docentes nos ayudaron mucho a ordenar la idea y a aprender a trabajar en equipo. En especial, María Celeste Faranda, nuestra profesora de Economía, nos acompañó de cerca y nos enseñó cómo transformar una iniciativa educativa en una propuesta concreta y viable, llevándola del aula a la realidad. La alianza con Junior Achievement surgió a partir del programa Aprender a Emprender. A través de esta experiencia, recibimos capacitaciones, mentorías y herramientas prácticas para desarrollar el proyecto como una empresa y a entender cómo funciona el mundo emprendedor.

Además de desarrollar el cuadernillo ¿Cómo es pensar la dislexia en lo digital? ¿Tienen algún proyecto en mente con respecto a eso?

— Nosotros estamos pensando, a futuro, en desarrollar algunos proyectos en formato digital. Creemos que es un camino muy importante para la inclusión, pero hoy nuestro foco está puesto en consolidar bien el cuadernillo en papel. La idea es que, más adelante, lo digital funcione como un complemento y no como un reemplazo.

¿Cuál es la experiencia que valoran, la enseñanza que les dejó haber creado Lexia? ¿Cómo ven el futuro de Lexia?

Vemos un futuro próspero para Lexia. Crear este proyecto nos dejó muchas enseñanzas: desde perder el miedo a hablar en público, participar en ferias y animarnos a mostrar nuestro producto, hasta aprender a analizar el mercado y buscar los mejores precios. Todo ese proceso nos hizo crecer, no solo como emprendimiento, sino también a nivel personal y como equipo.

La experiencia y el aprendizaje que nos dejó crear Lexia fue comprender el enorme impacto que puede tener ofrecer una herramienta verdaderamente pensada para quienes más la necesitan. Lexia nació con el objetivo de acompañar a chicos y chicas que requieren un apoyo diferente para aprender, y hoy vemos cómo este libro les permite aprender a la par de sus compañeros, fortaleciendo su confianza, promoviendo la inclusión y abriendo oportunidades reales. Este camino nos enseñó el valor de la empatía, del trabajo en equipo y de la convicción de que la educación puede y debe adaptarse a cada persona. Aspiramos a seguir creciendo, llegando a todos los rincones de la Argentina y, a largo plazo, expandiéndonos a distintos países del mundo, llevando nuestra propuesta educativa a cada vez más chicos y familias que la necesitan.

