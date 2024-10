Los amigos, las maestras y el recreo: qué les gusta (y qué no) a los alumnos argentinos de primaria

La Secretaría de Educación presentó los resultados de una encuesta muestral a estudiantes de 6° grado de todo el país. Las respuestas se dividen en tres apartados: “Lo que me gusta”, “Lo que cambiaría” y “Mis sentimientos”.

Los compañeros y amigos, las maestras, el recreo y el aprendizaje son los aspectos de la escuela que más valoran los alumnos argentinos de primaria, según los resultados de la encuesta “La voz de los estudiantes”, realizada por la Secretaría de Educación de la Nación.

A la hora de responder qué cambiarían de la escuela, la mayoría de los chicos se refirió a la infraestructura: el estado de los baños y el patio aparece como el principal motivo de queja. Infobae consultó a algunos alumnos para conocer sus opiniones de primera mano.

“La voz de los estudiantes” es una encuesta muestral a estudiantes de 6° grado de 1.996 escuelas primarias de todo el país, que busca relevar qué piensan sobre su experiencia escolar. La encuesta se hizo en mayo de 2023 y sus resultados fueron publicados por la Subsecretaría de Información y Evaluación Educativa, que depende de la Secretaría de Educación. Los datos se dividen en tres apartados: “Lo que me gusta”, “Lo que cambiaría” y “Mis sentimientos”. Este último se enfoca en cómo se sienten los chicos con respecto al comienzo de la secundaria.

¿Qué es lo que más les gusta a los alumnos argentinos de primaria sobre su experiencia escolar? La nube de palabras sintetiza las respuestas más repetidas. Fuente: Encuesta "La voz de los estudiantes" (Secretaría de Educación)

Los resultados no se presentan como porcentajes sino por medio de nubes de palabras. Cuando los chicos responden sobre lo que más les gusta de la escuela, las palabras más mencionadas son “compañeros” y “amigos”. Luego mencionan a sus maestras y, un poco más atrás, el recreo. También quedan entre las más mencionadas “jugar” y “aprender”: en la combinación de esos dos verbos parece sintetizarse lo que los alumnos más valoran de la escuela primaria.

Cuando tienen que responder sobre lo que cambiarían de la escuela, los chicos mencionan en mayor medida cuestiones relacionadas con la infraestructura y el mobiliario. La mayoría de las opiniones se refieren al estado de los baños y a las condiciones del patio.

También el clima escolar y los vínculos son motivo de quejas por parte de los alumnos. En esta dimensión, muchas respuestas aluden al deseo de cambiar a sus compañeros, una mención seguida cerca por el “bullying”. Luego aparece también el deseo de cambiar a las maestras. Entre los temas más repetidos figuran los horarios y el recreo: varios alumnos indican, por ejemplo, que les gustaría tener recreos más largos.

¿Qué le cambiarían los chicos a la escuela primaria? La nube de palabras sintetiza las respuestas más repetidas. Fuente: Encuesta "La voz de los estudiantes" (Secretaría de Educación)

En el último apartado del informe, los chicos contestan sobre sus sentimientos frente al comienzo inminente de la siguiente etapa: la escuela secundaria. Más de la mitad de las respuestas (58%) aluden a sentimientos positivos, mientras que casi 3 de cada 10 (28,7%) expresan sentimientos “negativos” como la tristeza, sobre todo por tener que separarse de sus compañeros y amigos.

Para complementar los resultados de la encuesta, Infobae consultó a algunos alumnos de primaria de la Ciudad de Buenos Aires. Ellos asisten a la Escuela N° 7 de Villa Devoto, conocida por su comunidad como “La Banderita”, y al Instituto de los Ángeles Custodios, la escuela de Recoleta que depende del Patronato de la Infancia, organización que desde hace más de 130 años ofrece oportunidades a niños de sectores vulnerables.

¿Qué es lo que más les gusta a estos chicos y chicas de su experiencia escolar? “Pasar tiempo con mis amigos en el recreo y las enseñanzas de las maestras”, dice Celeste, de 7° grado del Instituto Ángeles Custodios. “Los recreos, los tiempos libres y compartir con los compañeros”, complementa Camila, de 6°. Sofía y Débora, del mismo grado, mencionan “la manera en la que enseñan las maestras”.

Martina responde: “Chismear con mis amigas y dibujar en las horas libres”. Para Ciro, en cambio, lo mejor es jugar al fútbol en el recreo. Mientras que Pía, de 7° grado, valora: “Cuando pasa una situación grave, las maestras se toman el tiempo de hacernos reflexionar”.

“Lo que más me gusta es hablar con mis amigos y reírme”, dice Bianca, de 7° grado de la Escuela La Banderita. Por su parte, Jano y Rocco destacan “cómo nos tratan las maestras”. Lisandro nombra a “los profesores y las amistades”. Joaquín disfruta de “jugar a la pelota en ronda”.

Los alumnos del Instituto de los Ángeles Custodios, que depende del Patronato de la Infancia, describieron lo que más les gusta y lo que cambiarían de la escuela.

¿Y lo que menos les gusta? Varios alumnos de La Banderita quisieran que el patio fuera más grande para poder correr. Ema, por su parte, se queja de “las pruebas y las tareas”. A Danilo no le gusta Inglés, pero sí Música (“Me encanta tocar el piano”). Catalina y Tiziano mencionan la comida del comedor. Lisandro elige Matemática, pero aclara: “Todo bien con la profe, es solo que no me gusta la materia”.

En el Instituto Ángeles Custodios, Camila responde: “No me gusta cuando las maestras están distraídas y los chicos se agarran a las piñas y después le echan la culpa a uno que no tuvo nada que ver”. Sofía cuestiona “el bullying y la gente que habla mal de los otros”. Evocando alguna experiencia previa, Dana confiesa: “No me gusta cuando te caés al piso y hay astillas”.

En las respuestas de los chicos van apareciendo anécdotas (“No me gusta cuando llueve porque una vez me caí en el patio”), referencias a sus materias preferidas (“Me gusta Educación Física porque podemos correr y jugar”) y a sus docentes (“Me gusta cómo nos trata Caro”, “la clase de la seño Dani”). De sus voces surge, como en la encuesta nacional, la importancia crucial que tienen para ellos sus compañeros y sus maestras. Cuando deben contestar qué modificarían en su escuela, son varios los que, después de pensar un rato, aseguran: “No cambiaría nada”.