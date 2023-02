Calendario escolar 2023: solo seis provincias prevén 190 días de clase

La semana que viene vuelven las clases en todo el país (Telam)

En menos de una semana, los alumnos de todo el país ya habrán regresado a las aulas para desandar el ciclo lectivo 2023. Sin embargo, como sucede cada año, no todos los estudiantes tendrán la misma cantidad de días de clase. De hecho, solo seis provincias contemplan un calendario escolar con 190 días de clase.

La Ciudad de Buenos Aires (con 192 días), la provincia de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Misiones y Neuquén (todas con 190 días cada una) son las únicas jurisdicciones que cumplen con el acuerdo firmado en el Consejo Federal de Educación (CFE) de alcanzar los 190 días con el objetivo de recuperar aprendizajes que quedaron pendientes por los dos años de pandemia e interrupción de la presencialidad.

Los datos surgen de un nuevo informe del Observatorio de Argentinos por la Educación, con autoría de Gustavo Zorzoli (educador y exrector del Colegio Nacional Buenos Aires), Martín Nistal y Eugenia Orlicki (del Observatorio). El informe releva los días de clase programados oficialmente por los ministerios provinciales, no su cumplimiento efectivo. Eso puede variar de acuerdo a paros docentes, inclemencias climáticas, fallas de infraestructura, entre otros motivos.

Las cifras del informe surgen de contabilizar la cantidad de días de clase previstos de acuerdo al inicio y cierre del ciclo lectivo en cada provincia. Del total se restaron los feriados nacionales y provinciales, el receso invernal y, en un segundo escenario, las jornadas pedagógicas (excepto cuando se aclara que las clases se desarrollan normalmente).

En el informe se observa que 18 provincias no llegarán a los 190 días comprometidos en el CFE. Incluso una de ellas -Jujuy- no cumplirá ni siquiera con el mínimo de 180 días de clase si se les descuentan las jornadas de capacitación docente. Ese piso es obligatorio obligatorio por ley desde 2003, aunque hasta hace solo unos años la regla era que gran parte del país no lo alcance.

Justamente la buena noticia es que el promedio de días de clase viene subiendo año a año. En 2023, los chicos de primaria tendrán un promedio de 185 días de clase a nivel nacional. En 2022, el promedio había sido 184 días, mientras que en 2021 fueron 180 y en 2020 fueron 178 (por debajo de lo establecido por la ley). De todos modos, también en ese punto hay una mejora: en 2022 habían sido tres las provincias que no alcanzaban el piso de 180 días de clase; habían sido diez en 2021 y catorce en 2020.

“Al analizar la evolución de los calendarios escolares en los últimos años, se observa un creciente cumplimiento de la ley 25.864, que establece un piso de 180 días de clase efectivos, y también un intento de alcanzar los 190 días acordados recientemente por el CFE. Sin embargo, los feriados nacionales, provinciales e incluso municipales, las jornadas institucionales, los problemas de infraestructura y los paros docentes -muchas veces no contabilizados y difíciles de determinar en el acceso público de esa información- atentan contra el cumplimiento efectivo de este propósito”, planteó Zorzoli, coautor del informe.

A eso hay que agregarle la política de una hora extra de clase en las escuelas primarias públicas que impulsa el Gobierno desde el año pasado. Según supo Infobae, hasta ahora, en el 67% de los establecimientos del país habrá un mínimo de 5 horas por días de clase, ya sea jornada extendida o jornada completa. Esa hora equivale a un 25% más de tiempo dentro del aula que, en general, se destinará a fortalecer aprendizajes de lengua y matemática.

“La extensión del tiempo escolar juega a favor de multiplicar las oportunidades de aprendizaje, y que los chicos y jóvenes (sobre todo los de mayor vulnerabilidad) tengan mayor contención dentro de las instituciones escolares. Pero de ninguna manera es garantía de mayor aprendizaje o mejora en la trayectoria escolar. Por lo tanto, debe ser tiempo enriquecido por la calidad y la propuesta educativa. Más de lo mismo no tiene ningún sentido”, afirma Flavio Buccino, docente y especialista en gestión educativa.

