En otro apartado, están algunas provincias grandes, que concentran pocos casos nuevos en sus principales ciudades. En el ministerio de Córdoba, por ejemplo, manifestaron que, en caso habilitarse la posibilidad, estarían dispuestos a permitir la vuelta a las aulas en algunas comunas rurales o ciudades del interior, donde no hubo presencia del virus. En Mendoza prefieren no difundir su plan de regreso porque, dicen, está sujeto a los vaivenes sanitarios, pero sí mencionan que le darán prioridad a los alumnos más vulnerables, aquellos que no acceden a las clases virtuales.