El juego se presenta como uno de los ejes y ya no tanto la tecnología. “Más que pizarrones interactivos, creemos que la escuela precisaría interactividad humana. El problema no es solo la desactualización de la escuela en lo que refiere a tecnología: hay problemas de disciplina en los salones de clase porque el progreso del que habla la escuela y todo el sistema educativo no se registra en la vida”, explican.