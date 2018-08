"Nosotros no decimos que los institutos sean malos, sino que están pensados para una pedagogía obsoleta. En la modificación de los planes de estudios de los últimos años casi no tuvimos injerencia y en este tiempo no recibimos un proyecto alternativo de su parte. Cuando los profesorados sean evaluados, no se van a poder negar a abrir sus puertas y brindar toda la información porque son públicos", dijeron a Infobae fuentes del gobierno porteño.