En la misma línea, Bruno Interlandi, chief marketing officer de la plataforma Wormhole, indicó: "No creo que sea inteligente prescindir de las universidades sino más bien asociarse con ellas estratégicamente, aportando cada organización su know how específico, para crear una propuesta conjunta. Vemos más una colaboración que una competición". Por ejemplo, en 2018 comenzarán a coproducir con una universidad bonaerense cursos de negocios con el sello de esa institución.