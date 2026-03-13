The economist

Cómo las guerras añaden horas a tus vuelos

Nuestro análisis muestra qué rutas se están haciendo más largas

Una pantalla muestra algunos vuelos
Una pantalla muestra algunos vuelos cancelados en el aeropuerto de Frankfurt, Alemania, el 12 de marzo de 2026 (REUTERS/Heiko Becker)

En tiempos normales,los cielos de Oriente Medio están repletos de aviones de pasajeros. En los últimos diez días, han sido reemplazados por misiles y drones. Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, y las represalias de Irán contra sus vecinos, han causado un caos en los viajes. Los visitantes del Golfo y los pasajeros que transitan por los concurridos aeropuertos de la región se han quedado varados. Nuestro análisis de los datos de seguimiento de vuelos muestra la magnitud de la interrupción.

En marzo del año pasado, en un período típico de 48 horas, más de 3.700 aviones de pasajeros sobrevolaron el Golfo Pérsico. Más de la mitad se dirigían o salían de Dubai, Emiratos Árabes Unidos, o de Doha, la capital de Catar. El 3 y el 4 de marzo de este año, solo 47 vuelos cruzaron la misma franja de cielo.

Los vuelos con origen y destino en los centros de transporte del Golfo se mantienen muy por debajo de los niveles normales. En enero, el aeropuerto de Dubai se alzó con el título de aeropuerto con mayor tráfico del mundo. El 28 de febrero, suspendió los vuelos después de que Emiratos Árabes Unidos cerrara parcialmente su espacio aéreo y el aeropuerto sufriera daños menores en un ataque con drones. Los datos más recientes, del 11 de marzo, muestran alrededor de 220 salidas desde Dubai, aproximadamente un tercio de la cifra habitual y la mitad de las programadas. Ese mismo día, solo 16 vuelos salieron de Doha, el 5% del promedio.

La aviación mundial ya se ha visto afectada por otra guerra. La invasión rusa de Ucrania en 2022 obligó a las aerolíneas occidentales a desviar sus servicios para evitar su espacio aéreo. En enero de 2022, alrededor del 15% de los vuelos internacionales de pasajeros sobrevolaron Rusia, Ucrania, Irán o el Golfo Pérsico. En marzo de este año, solo el 1% lo hizo.

En rutas como Londres-Tokio, esto ha añadido casi dos horas a los vuelos. El espacio aéreo del Golfo es mucho más pequeño que los vastos cielos rusos, pero la mayor parte del tráfico aéreo este-oeste se concentra ahora en un estrecho corredor sobre Azerbaiyán. Algunas aerolíneas, como Air India, están realizando vuelos circulares al sur del Golfo de Londres a Delhi, añadiendo unos 50 minutos a sus trayectos. Los cielos transitables del mundo se están reduciendo.

© 2026, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.

Temas Relacionados

Guerra en Medio OrienteMedio OrienteThe EconomistIsraelEstados UnidosIránÚltimas noticias América

