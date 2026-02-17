La economía rusa ha entrado en la zona de muerte

El presidente ruso Vladimir Putin preside una reunión sobre economía en Moscú. La economía rusa creció solo un 1% en 2025 y su déficit presupuestario es el mayor desde la pandemia. (Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS)

A medida que la guerra de Rusia contra Ucrania entra en su quinto año, la economía que la sustenta se ha transformado de tal manera que será difícil, quizás imposible, revertirla sin otra crisis. Los occidentales siguen esperando que la economía rusa colapse. No lo hará. Pero tampoco se recuperará. Ha entrado en lo que los alpinistas llaman la zona de la muerte: la altitud por encima de los 8.000 metros en la que el cuerpo humano se consume más rápido de lo que puede repararse.

La economía rusa está estancada en lo que podría describirse como un equilibrio negativo: se mantiene unida mientras destruye constantemente su propia capacidad futura. Los ingresos por exportaciones están cayendo y la debilidad económica significa que los déficits presupuestarios no pueden cubrirse con ingresos fiscales adicionales. La economía creció solo un 1 % en 2025. Las previsiones para este año son peores.

En los últimos cuatro años, la economía rusa se ha bifurcado en dos sistemas metabólicos distintos. El primero comprende las industrias militares y afines: los órganos vitales que reciben un flujo sanguíneo prioritario. Estos sectores están creciendo, contratando e invirtiendo. Tienen acceso prioritario a la mano de obra, el capital y las importaciones. El segundo sistema contiene todo lo demás: la empresa privada, las pequeñas empresas, las industrias de consumo. Estas son las extremidades que se quedan al margen. El sector manufacturero ruso en su conjunto ha crecido un considerable 18,3 % en los últimos tres años. Pero todo ese crecimiento, y más, proviene del sector militar. La industria manufacturera relacionada con la defensa creció lo suficiente por sí sola como para impulsar un 20 % las cifras generales, lo que significa que la industria civil se ha contraído en el mismo periodo.

Empleados trabajan en la planta automotriz GAZ en Nizhny Novgorod, Rusia. Mientras la industria militar rusa creció un 20%, la industria civil se ha contraído en el mismo periodo. (REUTERS/Maxim Shemetov/Archivo)

La característica más peligrosa de esta nueva estructura es el combustible que consume. La economía rusa funciona ahora con lo que podría denominarse “renta militar”: transferencias presupuestarias a empresas de defensa que generan salarios y actividad económica. Funcionalmente, esto se asemeja a las ganancias extraordinarias del petróleo de la década de 2000. Pero hay una diferencia fundamental. La renta del petróleo procedía de fuera del sistema; los extranjeros pagaban por un activo negociable y el dinero circulaba por la economía con efectos multiplicadores reales. La renta militar es una redistribución interna hacia activos diseñados para la destrucción. El organismo está metabolizando su propio tejido muscular para obtener energía.

No se trata de una recesión cíclica que pueda solucionarse con políticas monetarias o fiscales. Una recesión es como la fatiga: con descanso se recupera uno. La situación de Rusia es como el mal de altura: cuanto más tiempo se permanece allí, peor se pone, independientemente del descanso.

Consideremos las cuentas del descenso del Kremlin. El sector de la defensa de Rusia representa actualmente alrededor del 8 % del PIB. La desmovilización sin caer en una crisis requeriría que se cumplieran simultáneamente cinco condiciones: garantías de seguridad creíbles que satisfagan las percepciones de amenaza del Kremlin (que a su vez determinarán el grado en que reconstruye sus capacidades militares); una desmovilización masiva con programas de reciclaje profesional eficaces; al menos un alivio parcial de las sanciones para el acceso a la tecnología; una revolución en la adquisición de material de defensa que dé prioridad a la eficiencia sobre la absorción presupuestaria; y un ecosistema saludable de pequeñas y medianas empresas capaces de absorber los recursos reasignados e impulsar la innovación. La probabilidad de que las cinco condiciones se den al mismo tiempo es casi nula.

Mientras tanto, el oxígeno fiscal se está agotando. El déficit presupuestario se ha ampliado rápidamente hasta alcanzar los 5,6 billones de rublos (73.000 millones de dólares), o el 2,6 % del PIB, para 2025, el mayor desde la pandemia. Los pagos de intereses de la deuda pública este año superarán el gasto en educación y sanidad juntos.

Los precios del petróleo están aumentando la presión. Con el crudo Urals, el principal tipo de crudo de Rusia, cotizando ahora con un descuento del 25-30 % respecto al Brent, los ingresos por exportaciones de Rusia se encaminan hacia su nivel más bajo desde 2020. Los ingresos presupuestarios del petróleo y el gas se redujeron a la mitad en enero, en términos interanuales, hasta situarse justo por debajo de los 400.000 millones de rublos.

Una bomba de extracción de petróleo en Almetyevsk, república de Tartaristán, Rusia. El crudo Urals cotiza con un descuento de entre 25% y 30% respecto al Brent, llevando los ingresos energéticos rusos a su nivel más bajo desde 2020. (REUTERS/Stringer/Archivo)

Pero la debilidad de los precios de la energía no es principalmente una cuestión rusa. Refleja la desaceleración deflacionaria de China, el estancamiento de Europa y las guerras comerciales de Estados Unidos. La escasez de oxígeno a gran altitud es una condición global. Rusia sufre de manera desproporcionada, pero también lo hacen otros Estados petroleros.

Este contexto global crea una estructura de incentivos perversa. La teoría económica estándar sugiere que el deterioro de las condiciones debería empujar al Kremlin a negociar el fin de la guerra. Un actor racional que se enfrenta a unos costos cada vez mayores busca una salida. Pero Vladimir Putin no solo está pendiente de su propio medidor de oxígeno. También está pendiente de los demás escaladores.

Lo que ve Putin es lo siguiente: Europa luchando contra su propia crisis estructural, políticamente fragmentada e incapaz de ponerse de acuerdo en cuestiones estratégicas, incluida Rusia; Ucrania agotada y dependiente del apoyo occidental, que vacila con cada ciclo electoral; una economía global en la que muchos se quedan sin aliento, anticipando una crisis provocada por la elevada deuda y la militarización del comercio. Si tus competidores también se están debilitando, y si crees que puedes tolerar el dolor más tiempo que ellos, el cálculo cambia. La presión económica que debería impulsar el compromiso refuerza, en cambio, la lógica de la persistencia.

Hay una capa aún más profunda. Entre las élites rusas, no solo en el Kremlin, existe la convicción casi universal de que, independientemente de cómo termine esta guerra, el objetivo final de Occidente es la contención estratégica permanente de Rusia, y no solo como castigo por Ucrania, sino para frenar para siempre el potencial de desarrollo de Rusia. Esta creencia se ha vuelto difícil de desmentir. Los responsables políticos occidentales discuten abiertamente planes para contener a Rusia. Cuatro años de confrontación han creado una dependencia del camino recorrido por ambas partes.

Un cliente entrega billetes de rublo a un vendedor en un mercado de San Petersburgo, Rusia. Los ingresos presupuestarios del petróleo y el gas rusos se redujeron a la mitad en enero respecto al año anterior. (REUTERS/Anton Vaganov/Archivo)

Si ambas partes esperan una confrontación permanente, actúan en consecuencia, y la confrontación se convierte en el único resultado estable. La preferencia revelada de Rusia —continuar la guerra a pesar de los crecientes costos— es racional bajo estas expectativas. Tiene sentido seguir luchando y esperar que algo cambie: que la coalición occidental se fracture, que Ucrania se agote, que las prioridades de Donald Trump cambien.

Probablemente, Rusia pueda seguir librando la guerra en un futuro previsible. Pero ningún alpinista puede sobrevivir indefinidamente en la zona de la muerte, y no todos los que intentan el descenso sobreviven. Para el Kremlin, evitar el deterioro económico requiere, como mínimo, poner fin a la guerra. Eso por sí solo no garantiza la recuperación. Pero cada año adicional a esta altitud aumenta el riesgo sistémico: de crisis fiscal, de colapso institucional, de daños tan graves que ninguna política de posguerra podrá repararlos. La pregunta que deben hacerse los responsables políticos occidentales es qué tipo de Rusia surgirá cuando finalmente comience el descenso, y si alguien tiene un plan para lo que vendrá después.

Alexandra Prokopenko es investigadora del Carnegie Russia Eurasia Centre y autora de “From Sovereigns to Servants: How the War Against Ukraine Reshaped Russia’s Elite” (De soberanos a servidores: cómo la guerra contra Ucrania ha remodelado la élite rusa), de próxima publicación.

