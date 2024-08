La detención de Pavel Durov sacude a las redes sociales: hoy definen su situación legal

El fundador y CEO de Telegram Pavel Durov. REUTERS/Albert Gea/Archivo

Poco después de que su jet privado aterrizara el 24 de agosto en el aeropuerto de Le Bourget, en las afueras de París, Pavel Durov fue arrestado por la policía francesa. Un comunicado publicado posteriormente por los fiscales decía que el multimillonario de 39 años había sido detenido como parte de una investigación sobre Telegram, la aplicación de redes sociales de la que es fundador y director ejecutivo. Los jueces franceses tienen hasta este 28 de agosto para decidir si presentan cargos o lo liberan.

Los limitados detalles publicados sobre el caso han avivado las especulaciones sobre el motivo de la detención de Durov. Elon Musk, el propietario libertario de X (antes conocida como Twitter), lo presentó como parte de una batalla mundial por la libertad de expresión, publicando que en Europa pronto se ejecutará a la gente por darle me gusta a un meme. Otros vieron motivos geopolíticos, destacando el papel de Telegram en la guerra de Rusia contra Ucrania, tanto como difusor de información como herramienta de comunicación militar. Cuando Emmanuel Macron, presidente de Francia, recurrió a X para insistir en que la detención de Durov “no fue en absoluto una decisión política”, las teorías conspirativas solo proliferaron.

Durov, a quien se ha apodado la respuesta rusa a Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, abandonó Rusia hace diez años, quejándose de que lo habían obligado a vender su primera red social, VKontakte, a inversores amigos del Kremlin. Ahora vive en Dubai y tiene ciudadanía de los Emiratos Árabes Unidos, Francia, San Cristóbal y Nieves, así como de su Rusia natal. Hasta hace poco, rara vez hablaba con los medios, prefiriendo comunicarse a través de selfies en topless en Instagram. La revista Forbes estima su patrimonio neto en 15.500 millones de dólares.

Telegram, que Durov fundó hace 11 años, es un actor pequeño en gran parte de Occidente. Pero a nivel mundial es la octava plataforma de medios sociales más grande, con 900 millones de usuarios mensuales, lo que la convierte en un 50% más grande que X. Tres cuartas partes de los usuarios de Internet en Rusia lo tienen. Telegram no genera dinero todavía, pero espera hacerlo en el próximo año, después de introducir la publicidad en 2021. Aunque a menudo se describe como una aplicación de mensajería, sus “canales” con miles de miembros la convierten en una plataforma de difusión formidable. Ocupa un “nicho único” en los medios rusos, dice Gregory Asmolov, del King’s College de Londres, quien dice que es el único lugar donde los rusos pueden obtener noticias (tanto reales como falsas) sobre Ucrania.

Por eso, algunos defensores de la libertad de expresión idolatran a Durov, que temen que Internet sea cada vez más objeto de censura. Sus temores no son infundados. El 27 de agosto, Zuckerberg reveló que en 2021 el gobierno estadounidense “presionó repetidamente” a su empresa para que eliminara contenido relacionado con el covid-19, incluido el humor y la sátira. La Comisión Europea está investigando a X por supuestamente no cumplir con sus reglas sobre desinformación, y en Gran Bretaña se piden leyes más estrictas sobre la difusión de contenido malicioso después de los disturbios en el país.

Pero la actitud de no intervención de Telegram en materia de moderación ha permitido que florezca contenido que es claramente ilegal. Un informe del año pasado del Observatorio de Internet de la Universidad de Stanford identificó grandes grupos que comparten material de abuso sexual infantil (CSAM, por sus siglas en inglés) en la plataforma. Los fiscales franceses dicen que el fracaso de Telegram para detener la propagación de ese tipo de contenido es una de las razones para el arresto de Durov. La explotación infantil es un área en la que hay poca discusión sobre la libertad de expresión. “En la práctica, no creo que las reglas sobre CSAM sean significativamente diferentes en Europa, el Reino Unido o los Estados Unidos”, dice David Kaye, ex relator de la ONU sobre la libertad de expresión en línea que ahora trabaja en la Universidad de California, Irvine.

Aunque existe material ilegal en todas las plataformas, Telegram parece hacer poco para eliminarlo. “Todos los chats y chats grupales de Telegram son privados entre sus participantes. No procesamos ninguna solicitud relacionada con ellos”, afirma su sitio web. Según se informa, tiene una plantilla de alrededor de 50 personas; Meta, la empresa matriz de Facebook, tiene alrededor de 40.000 personas solo en sus equipos de seguridad.

Los fiscales franceses también sospechan que Telegram infringe las normas relacionadas con el cifrado. Todavía no está claro si sospechan de una infracción técnica menor o si tienen una objeción más fundamental al cifrado, un principio que la industria de Internet ha defendido enérgicamente. Si la objeción fuera fundamental, sería preocupante. Y Telegram sería un objetivo extraño. La plataforma puede promocionarse como “más segura que los mensajeros del mercado masivo como WhatsApp”, pero lo cierto es lo contrario. La mayoría de los mensajes en Telegram no están cifrados de extremo a extremo, lo que significa que son visibles para la empresa y, por lo tanto, para cualquier gobierno que le ordene con éxito que los entregue.

Telegram dice que nunca ha entregado información a ningún gobierno. Pero recientemente Rusia ha descubierto las identidades de usuarios de Telegram que antes eran anónimos, lo que ha dado lugar a procesos judiciales. Vladimir Putin no es el único que podría estar interesado en lo que sucede en la plataforma. Aunque Telegram no es muy segura, la utiliza operativamente el ejército ruso, que carece de alternativas, dice Asmolov del King’s College. Durov ha fomentado la especulación de que el gobierno estadounidense podría estar interesado en lo que sucede en su plataforma. En abril, concedió una entrevista poco común a Tucker Carlson, un periodista estadounidense de derechas, en la que se quejaba de recibir “demasiada atención del FBI”, que, según dijo, había intentado reclutar a uno de sus ingenieros para instalar una puerta trasera en Telegram.

Cualquiera que sea el motivo de la detención de Durov, es probable que en el futuro lo citen los gobiernos que busquen defender sus propias medidas represivas contra las plataformas de redes sociales, justificadas o no. Países como Turquía han exigido que las redes sociales tengan ejecutivos locales con sede en el país, en lo que algunos han llamado “leyes de rehenes”. El 17 de agosto, X dijo que cerraría su oficina en Brasil, después de que un juez amenazara a un ejecutivo con arrestarlo si la empresa no cumplía una orden de retirar contenido que los tribunales brasileños consideraran desinformación y discurso de odio. Es probable que el incidente en el aeropuerto de Le Bourget tenga un impacto duradero.

