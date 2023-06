Silvio Berlusconi, el gran seductor de Italia

FOTO DE ARCHIVO: El primer ministro italiano Silvio Berlusconi habla en la apertura de su congreso del bloque Pueblo de la Libertad en Roma, Italia, 27 de marzo de 2009. El ex primer ministro italiano murió este lunes 12 de junio a los 86 años en Milán (Reuters)

De no ser por los genitales de las mujeres del Cáucaso, toda esta improbable aventura podría no haber ocurrido nunca. Convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo, crear un partido político de la nada en menos de un año y llegar a ser el primer ministro que más tiempo ha ocupado el cargo en la República Italiana.

Todo se remonta a su conversación en el tren con el hostil vicepresidente de un fondo de pensiones. Necesitaba desesperadamente que este hombre invirtiera en su primer gran proyecto de construcción. Su estratagema original -conseguir que los familiares fingieran que pedían a gritos los apartamentos que había construido cerca de un complejo industrial a las afueras de Milán- había salido vergonzosamente mal. El jefe del fondo de pensiones se dio cuenta de que le habían engañado. Pero entonces Silvio Berlusconi, de 27 años, desplegó su irresistible encanto, sedujo a la secretaria del vicepresidente, la convenció para que le dijera cuándo viajaría su jefe a Milán y le reservó el asiento de enfrente.

Cuando llegaron a Milán estaban los dos en el bar, medio borrachos, con el gestor del fondo de pensiones contándole lo extraordinarias que eran las partes íntimas de las mujeres de Caucasia. La empresa fue rescatada, lo que permitió al joven empresario embarcarse en un proyecto aún más grandioso, Milano Due. El canal de televisión por cable de Milano Due sentó a su vez las bases de un vasto grupo mediático que facilitó su entrada en la política italiana y le ayudó a mantenerse como fuerza parlamentaria durante casi 30 años.

Pero todo eso, asumió, estaba más o menos destinado a suceder. Al fin y al cabo, era un hombre de destino que, aunque su primera empresa hubiera sido un fracaso, acabaría cosechando el éxito que le correspondía. Tenía una enorme energía, el talento de un maestro vendedor para la persuasión, un gesto de la mano para las leyes que se interponían en su camino y una confianza ilimitada en sí mismo. Como dijo a su biógrafo estadounidense, sabía cómo crear y cómo liderar. Y añadió: “Sé cómo hacer que la gente me quiera”.

Y así lo hizo. Una encuesta realizada a jóvenes italianos en 1993, el año antes de que se convirtiera en Primer Ministro, reveló que le querían más que a Jesús. Aunque nunca consiguió que le votara la mayoría del electorado, los que le apoyaron lo hicieron con un fervor poco frecuente en las sociedades democráticas. En el apogeo de su culto a la personalidad, antes de las elecciones generales de 2008, su canción de campaña se titulaba “Menos mal que está Silvio”:

“Dilo así,

con una fuerza que sólo pertenece

a los que son puros de mente:

‘Primer ministro, estamos contigo’.

Gracias a Silvio”.

Se preocupaba de garantizar la devoción de sus colaboradores, recordando los cumpleaños y comprando flores para las asistentes. Como dijo un diputado de Forza Italia, Silvio no sólo les caía bien. Llegaron a quererle.

Todo esto parecía perfectamente comprensible para el objeto de su adulación. Era incomprensible, por tanto, que tantos otros no vieran las cosas del mismo modo. Hubo periodistas (aunque quizá menos de los que cabría esperar) que se preguntaron cómo era posible que el hijo de un director de banco milanés se hubiera hecho tan fabulosamente rico en tan pocos años. Algunos incluso insinuaron que podría haber recibido su capital inicial del crimen organizado. Señalaron que se decía que el banco de su padre era un lavadero de dinero de la Cosa Nostra; que contrató a un jefe de la Mafia para trabajar en su casa, y que el hombre que creó Forza Italia para él, Marcello Dell’Utri, fue acusado (y posteriormente condenado) de complicidad con la Cosa Nostra.

Luego estaban los fiscales que querían saber, entre muchas otras cosas impertinentes, si su éxito como magnate de los medios de comunicación se debía enteramente a su perspicacia para los negocios, o si tenía más que ver con el soborno de jueces y la financiación ilegal del partido que le permitió poseer una cadena nacional de televisión de tres canales. Se abrieron causas contra él. Sin embargo, siempre conseguía librarse, a menudo gracias a leyes que guillotinaban los largos procesos judiciales italianos. Durante su mandato más largo, de 2001 a 2006, cambió la ley para que la cuchilla cayera antes en el tipo de juicios a los que tenía más probabilidades de enfrentarse. Fue una de las casi 20 medidas que introdujo para favorecerle a él o a sus empresas, que crecieron como la espuma mientras estuvo en el poder.

Sin embargo, nada de esto le hizo perder la fe en su propio altruismo. En la tribuna reprochaba a los votantes su falta de aprecio por su altruismo, recordándoles que poseía más de 20 casas en todo el mundo pero que, en lugar de disfrutarlas, trabajaba como un esclavo día y noche por el bien de sus desagradecidos compatriotas.

Quizá lo más hiriente de todo sea que algunos insinuaron que era un misógino. Pero él amaba a las mujeres. Al menos, a las que eran jóvenes y hermosas. No como Angela Merkel, a la que supuestamente describió como una perra insoportable y humilló públicamente en una cumbre de la OTAN. Sin embargo, adoraba a su madre, Rosa, y, coincidencia o no, fue después de su muerte en 2008, justo antes de su tercera etapa como primer ministro, cuando se vio envuelto en el primero de muchos escándalos relacionados con mujeres jóvenes -a veces muy jóvenes-. Su segunda esposa, Verónica Lario, ex actriz, se separó de él tras declarar que no podía compartir su vida con un hombre que se relacionaba con menores de edad.

Sus partidarios, o al menos los hombres, podrían haber pasado por alto los escándalos, de no haber sido por la crisis financiera que estalló al mismo tiempo. La emergencia resultante era particularmente inadecuada para su personalidad. Siempre había enseñado a sus vendedores que debían “llevar el sol en el bolsillo”, y él mismo siempre irradiaba positivismo y optimismo. Pero la Gran Recesión reveló que era casi físicamente incapaz de comunicar malas noticias. Al contrario, dijo a los italianos que la crisis no les afectaría. Y cuando su economía se desmoronó al año siguiente, incluso muchos de sus más devotos seguidores se dieron cuenta -como aquel jefe de un fondo de pensiones al principio de todo- de que también ellos habían sido engañados por el gran seductor.

© 2023, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.

