Cómo Ucrania domó los bombardeos de misiles rusos y mantuvo las luces encendidas

Ucrania todavía está ganando una batalla histórica en la que pocos esperaban que prevaleciera (REUTERS/Gleb Garanich)

Rusia ya llevaba un mes en su campaña para bombardear la infraestructura energética de Ucrania cuando el hombre a cargo de la red eléctrica ucraniana, Volodymyr Kudrytsky, vio una flota de drones kamikazes que se dirigía hacia su oficina. El ataque del 17 de octubre en la sede de Ukrenergo en Kiev hizo que muchos de sus colegas huyeran a los refugios. Los soldados se quedaron en la superficie para intentar derribar los drones. Kudrytsky se dirigió en su automóvil para ayudar a sus colegas. “Algunos hemos sufrido cinco, diez, veinte ataques a lo largo de este invierno y en un momento dejas de tener miedo“, recuerda. “Hemos aprendido a estar tranquilos mientras todos los demás están perdiendo la cabeza”.

El último ataque con cohetes, en las primeras horas del 9 de marzo, vio a Rusia apuntar cientos de millones de dólares en misiles contra infraestructura crítica. Puso a prueba la tenacidad de los planificadores de energía por decimoquinta vez este invierno. Pero con la mayor parte del país rápidamente en línea, no cambió los fundamentos; Ucrania todavía está ganando una batalla histórica en la que pocos esperaban que prevaleciera. Los ingenieros ahora están reparando el sistema más rápido de lo que puede ser destruido. Antes del último ataque, Kiev había disfrutado de cuatro semanas consecutivas sin interrupciones. El uso por parte de Rusia de misiles balísticos Kinzhal lanzados desde el aire, difíciles de reemplazar, al final del invierno parecería indicar una creciente desesperación en Moscú.

Las cosas ciertamente fueron difíciles. La operación rusa inicial fue clínica, apuntando a cientos de transformadores de alto voltaje, los caballos de batalla del tamaño de una casa de la red eléctrica nacional. La falta de electricidad significaba que no había gas, ni agua, ni alcantarillado, ni calefacción. Algunos pronosticaron ciudades congeladas y una crisis humanitaria con millones de refugiados. Que esto no haya sucedido se debe a la preparación, la suerte, el pensamiento rápido y los nuevos sistemas de defensa aérea que comenzaron a llegar justo a tiempo. Más de 100 trabajadores de la energía han perdido la vida en la batalla.

Los días más oscuros llegaron a fines de noviembre. Cuando la infraestructura de la capital fue alcanzada por un bombardeo de 67 misiles el día 23, el sistema comenzó a apagarse automáticamente para protegerse. Durante unas horas, Kiev estuvo completamente sin electricidad, dice Serhiy Kovalenko, director general de Yasno, la empresa que suministra energía a la capital. No estaba claro cuándo volvería a funcionar el sistema o si, de hecho, la red dañada podría incluso soportar las corrientes necesarias cuando lo hiciera. Se habló de que la ciudad tendría que drenar el agua de su sistema de calefacción, por temor a que las tuberías se congelaran y se agrietaran.

En toda Ucrania, los equipos de mantenimiento de la energía han ido a trabajar con chalecos antibalas y cascos (REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo)

“Este fue un momento realmente aterrador”, recuerda Kovalenko. “No sabíamos si era cuestión de horas, días o incluso semanas. Nos alegramos cuando la red comenzó a funcionar lentamente de nuevo más tarde ese mismo día”.

A medida que avanzaba la campaña rusa, Ucrania se volvió cada vez más experta en contrarrestar la amenaza aérea y reparar el daño en tierra. El proceso ahora se asemeja a “un juego de ajedrez con la muerte”, dice Yuriy Ihnat, coronel del Comando de la Fuerza Aérea de Ucrania. “El enemigo trata de ser más listo que nosotros y nosotros tratamos de ser más listos que el enemigo”. Los rusos buscan localizar y destruir las defensas aéreas ucranianas utilizando todas las herramientas a su disposición: aviones de alerta temprana aerotransportados a-50 , que pueden detectar cualquier lanzamiento de misil ucraniano; drones; satélites; y una red de espías. Ucrania responde con sus propias técnicas: engaño en forma de posiciones de lanzamiento falsas y mantener los activos de defensa aérea lo más móviles posible.

Al comienzo del invierno, la defensa aérea ucraniana solo podía depender de los sistemas de la era soviética, como el s-300 y Buk, y un suministro cada vez menor de misiles. Cuando las cosas iban mal, logró una tasa de intercepción de solo 20%-30 por ciento. Más recientemente, con la ayuda de nuevos grupos móviles y sistemas de defensa aérea occidentales como nasams, esa cifra es, afirma Ucrania, regularmente superior al 75 por ciento. El éxito en un día en particular depende de una combinación de factores: el clima, los algoritmos que usan ambos lados y los misiles que dispara Rusia. Los nuevos sistemas de defensa aérea Patriot de Ucrania aún no se han puesto en marcha, por lo que Ucrania no puede interceptar misiles de alta velocidad como el misil antibuque kh-22 y el misil balístico hipersónico Kinzhal lanzado desde el aire. El uso de misiles tan caros y escasos en el ataque del 9 de marzo explica la baja tasa de interceptación de menos del 50 por ciento.

En el lado de la infraestructura de la ecuación, Ucrania ha sido ayudada por una ingeniería valiente e ingeniosa. El Sr. Kudrytsky de Ukrenergo dice que solo se preocupó durante un par de horas antes de comprender que los problemas se solucionarían. Su empresa había mantenido deliberadamente existencias de respaldo de equipos de alto voltaje cuando reacondicionaba las subestaciones en los años anteriores a la guerra. Además de eso, hubo lo que el Sr. Kudrytsky describe como soluciones de ingeniería alucinantes. Después de que los drones atacaran una instalación en noviembre, una pieza de hardware particularmente difícil de reemplazar se incendió. No había un sustituto obvio en el almacén. Entonces el equipo técnico decidió intentar lo que debería haber sido una reparación imposible.

FOTO DE ARCHIVO: Residentes locales hacen fila para rellenar botellas con agua en Kiev (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

“En el mundo eléctrico, si algo se incendia a una clase de voltaje de 330 000 v o más, le dices adiós”, dice el Sr. Kudrytsky. “Pero de alguna manera lo lograron”.

En toda Ucrania, los equipos de mantenimiento de la energía han ido a trabajar con chalecos antibalas y cascos. Las condiciones de trabajo de algunas localidades ponen a prueba los nervios al máximo. Maxim Yatsenko, de 25 años, forma parte de un equipo de ingenieros que trabaja en Nikopol, a solo 10 km (seis millas) al otro lado del río Dnipro desde las posiciones rusas en la planta de energía nuclear de Zaporizhia. Los bombardeos de artillería siguen siendo un evento diario. “Hemos tenido proyectiles aterrizando a 200 metros de distancia y volando sobre nuestras cabezas. A veces, ya estás demasiado metido en un trabajo para parar”. Puede ser especialmente difícil en las llamadas nocturnas, explica. Los equipos operan en la oscuridad para no presentar un objetivo. “Tienes que trabajar tanteando, conectando cables sin verlos realmente”.

Con las fuerzas rusas atrincheradas en la planta nuclear de Zaporizhia, todavía no parece haber una solución fácil a la vista para Nikopol o regiones de primera línea como esta. Como dice Yatsenko, es probable que los problemas continúen mientras los rusos estén cerca. Sin embargo, lejos de las líneas del frente, la generación y distribución de energía son en gran medida estables. A medida que el clima se vuelve más cálido, los planificadores energéticos de Ucrania incluso se han dado a la tarea de hacer bromas. Yasno, la empresa que introdujo el racionamiento de electricidad en Kiev, ha presentado un nuevo juego en línea que permite a los habitantes de Kiev conectarse y desconectarse de sus vecinos durante “eventos de desastre” simulados. El Sr. Kovalenko de Yasno señala que las simulaciones no están a un millón de millas de su realidad invernal. En el pico del racionamiento de electricidad en diciembre, su empresa recibió llamadas de miles de lugareños furiosos quejándose de que sus vecinos tenían electricidad mientras que ellos no. “Si te dijera el número exacto, me avergonzaría”.

La operación de infraestructura de invierno rusa de 2022 causó un daño estimado de USD 7 mil millones y dejó inutilizable hasta la mitad de la red de Ucrania en una etapa. Pero el único resultado duradero indiscutible es que Rusia ha gastado gran parte de su reserva estratégica de misiles en el proceso: casi 1.000 misiles y una cantidad similar de drones. Los funcionarios occidentales creen que Rusia ahora se limita en gran medida a usar lo que sale de la línea de producción. Ucrania, por su parte, ahora está decidida a eliminar tantas vulnerabilidades restantes como pueda para los meses y años venideros. El gobierno ya ha anunciado planes novedosos para proteger algunas de las partes más vulnerables de la red subterránea y aumentar las defensas aéreas por encima de ella.

Kudrytsky, de Ukrenergo, se muestra tímido en cuanto a los detalles, pero dice que el uso de drones y misiles pesados por parte de Rusia para atacar la infraestructura cívica ha hecho que los operadores de electricidad de todo el mundo reconsideren las vulnerabilidades. Ha crecido en optimismo sobre la resiliencia de Ucrania; su infraestructura y su gente: “Mostramos que cosas que parecían imposibles de alguna manera pueden volverse posibles”, dice. “Hicimos lo imposible ordinario”.

