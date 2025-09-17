Pablo Armagni fue designado como nuevo Director de Relaciones Externas y Sostenibilidad de Enel Argentina

Pablo Armagni

Pablo Armagni fue designado como Director de Relaciones Externas y Sostenibilidad de Enel Argentina, que incluye las áreas de Comunicación y Relaciones Institucionales del Grupo en el país para sus empresas, entre ellas distribuidora Edesur, la central hidroeléctrica El Chocón y Enel Trading.

Armagni viene de desempeñarse como Gerente Corporativo de Comunicaciones de Asuntos Públicos, Imagen y Negocios del Grupo Telefónica. Egresado de TEA, realizó varios posgrados en Dirección de Empresas (IAE), Opinión Pública (Flacso) y Gestión de Negocios en la Cámara Argentina de Comercio, entre otros.

Cuenta con una carrera de casi 30 años en el mundo profesional corporativo, que incluye el paso por las áreas de Asuntos Públicos, Sostenibilidad, Comunicación y Relaciones Institucionales, además de ser experto en gestión de crisis.

Según detalló la empresa energética en un comunicado, Armagni obtuvo, además, varios reconocimientos por su desempeño a lo largo de su carrera.

“En 2025 recibió el Premio a la Trayectoria; distinción que otorga el Consejo Profesional de Relaciones Públicas, en 2024 el Premio Jerry Goldenberg al Profesional de las Relaciones Públicas en empresas de servicios y el Premio Konex a la excelencia en la Comunicación, entre otros”, destacó Enel.