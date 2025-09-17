Networking

Pablo Armagni fue designado como nuevo Director de Relaciones Externas y Sostenibilidad de Enel Argentina

Tendrá a cargo de las áreas de RRII y Comunicación y Relaciones Institucionales para las empresas del grupo italiano en el país, entre ellas Edesur, la central hidroeléctrica El Chocón y Enel Trading

Guardar
Pablo Armagni
Pablo Armagni

Pablo Armagni fue designado como Director de Relaciones Externas y Sostenibilidad de Enel Argentina, que incluye las áreas de Comunicación y Relaciones Institucionales del Grupo en el país para sus empresas, entre ellas distribuidora Edesur, la central hidroeléctrica El Chocón y Enel Trading.

Armagni viene de desempeñarse como Gerente Corporativo de Comunicaciones de Asuntos Públicos, Imagen y Negocios del Grupo Telefónica. Egresado de TEA, realizó varios posgrados en Dirección de Empresas (IAE), Opinión Pública (Flacso) y Gestión de Negocios en la Cámara Argentina de Comercio, entre otros.

Cuenta con una carrera de casi 30 años en el mundo profesional corporativo, que incluye el paso por las áreas de Asuntos Públicos, Sostenibilidad, Comunicación y Relaciones Institucionales, además de ser experto en gestión de crisis.

Según detalló la empresa energética en un comunicado, Armagni obtuvo, además, varios reconocimientos por su desempeño a lo largo de su carrera.

“En 2025 recibió el Premio a la Trayectoria; distinción que otorga el Consejo Profesional de Relaciones Públicas, en 2024 el Premio Jerry Goldenberg al Profesional de las Relaciones Públicas en empresas de servicios y el Premio Konex a la excelencia en la Comunicación, entre otros”, destacó Enel.

Temas Relacionados

Pablo ArmagniEnelEdesur

Últimas Noticias

Emirates designó a su nuevo gerente regional para América Latina

Se trata de Stéphane Perard, quien se desempeñaba hasta el momento como gerente de la aerolínea de Dubái para Brasil y Argentina

Emirates designó a su nuevo

Supervielle obtuvo financiamiento de BID Invest para impulsar créditos a pymes

Se trata de la la operación más grande realizada por BID Invest con una entidad financiera en Argentina

Supervielle obtuvo financiamiento de BID

Boston Consulting Group designó a su nuevo country manager en Argentina

Se trata de Martín Meninato, quien señaló: “Hoy más que nunca confiamos en el potencial de nuestro país”

Boston Consulting Group designó a

Santander Argentina lanzó más de 10.000 becas educativas para 2025

La entidad financiera anunció un programa de becas universitarias y de formación en oficios, en alianza con organizaciones sociales y universidades, para impulsar la inclusión y el acceso al empleo en todo el país

Santander Argentina lanzó más de

Fundación Bayer premió a 15 mujeres emprendedoras de cuatro continentes

Quince líderes femeninas de América Latina, África, Medio Oriente y Asia Pacífico fueron reconocidas por su innovación social, seleccionadas entre más de 1.700 candidatas y recibirán apoyo financiero, mentoría y acceso a redes internacionales

Fundación Bayer premió a 15
ÚLTIMAS NOTICIAS
La muerte de Liam Payne:

La muerte de Liam Payne: los acusados de venderle la cocaína siguen presos y van a juicio

Supermercado, juegos online y un pasaje a España: los gastos de la maestra jardinera buscada por una estafa millonaria

La Marcha Universitaria, en fotos: así se vio la movilización que reclamó frente al Congreso de la Nación

De Dua Lipa a Dakota Johnson: las celebrities que lideran la revolución de la lenceria en la vestimenta

El dólar mayorista tocó el techo de la banda cambiaria y el Banco Central vendió USD 53 millones

INFOBAE AMÉRICA
Tras 100 años bajo el

Tras 100 años bajo el mar: se conocieron los impactantes tesoros ocultos del Britannic, el gemelo del Titanic

El Gobierno de Erdogan destituyó a otro alcalde del principal partido opositor turco

Pep Guardiola y su elección sobre el entrenador más importante de todos los tiempos: “Es el mejor”

El líder bielorruso Lukashenko habló de su posible retirada: “Busco futuros presidentes, quiero verlos”

Más de 2,2 millones de niñas en Afganistán son privadas de educación bajo el régimen talibán, denunció UNICEF

TELESHOW
Entre besos y caricias: el

Entre besos y caricias: el acaramelado video de la China Suárez y Mauro Icardi

Ricardo Darín recordó como conoció a Florencia Bas, su esposa: “Salí despedido de la silla”

La profunda reflexión de Katja Alemann contra los que le dicen “vieja” como insulto: “Es la época más feliz de mi vida”

Récord argentino: Ca7riel y Paco Amoroso hacen historia con 10 nominaciones a los Latin Grammy 2025

Andy Kusnetzoff rompió en llanto al hablar de la situación del país: “¿Cómo no te vas a angustiar?"