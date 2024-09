Media Day 2024: la Cámara Argentina de Agencias de Medios, el espacio de reencuentro de la industria de medios

El encuentro será el martes 22 de octubre en el Tattersall de San Isidro

El “Media Day 2024″ será la sexta edición del evento de la Cámara Argentina de Agencias de Medios (CAAM), que, tras cuatro años de ausencia, se llevará a cabo el próximo 22 de octubre en el Tattersall de San Isidro.

Se esperan más de 30 speakers, y la asistencia de más de 800 participantes: líderes de agencias de medios y agencias de publicidad, anunciantes, principales cámaras del sector de las comunicaciones, medios de comunicación, retail media, plataformas de streaming y jóvenes profesionales y estudiantes de las carreras afines.

“Para la CAAM es un honor poder realizar nuevamente este evento que reúne a toda la industria, apostando a un formato innovador, tecnológico y lúdico que estamos seguros que la audiencia disfrutará. Este nuevo formato de evento, es parte de la renovación que estamos haciendo con la imagen de la Cámara, nos renovamos en todo sentido”, comentó Matías Domínguez, presidente de la CAAM.

Según explicaron los organizadores, el evento de este año reflejará la “Re-evolución de los medios”. “Hacer contacto con las audiencias está en constante desarrollo y ya no hay definiciones que puedan encasillar a los medios tal como los conocíamos. Ya no hay un límite entre los medios on y off de forma rígida, se abren nuevos ecosistemas junto a las plataformas, aplicaciones, gaming, VOD, influencers, conciertos, streaming y el branded-content para que juntos podamos explorar y entender cómo las audiencias se exponen, explicaron.

“Para la CAAM es un honor poder realizar nuevamente este evento que reúne a toda la industria, apostando a un formato innovador, tecnológico y lúdico que estamos seguros que la audiencia disfrutará” (Domínguez)

“Me entusiasma liderar el proyecto del Media Day, una apuesta ambiciosa y disruptiva en cuanto al formato que fue muy bien recibida por colegas, sponsors y speakers. Creo que es bueno poder tener un evento que abrace a toda la industria. Los bloques de contenido del evento están diseñados para mostrar todas las formas de consumo o touch-points de las marcas con las audiencias, que la tecnología digital hizo expandir. Esa mezcla y las diferentes formas de consumo es lo que queremos mostrar en los bloques, buscando una integración y mostrando el ecosistema actual. Es un evento para todos y no de uno solo”, dijo Paula Riera, Gerente General de Midios.

Entre los sponsors del evento están Infobae, Mercado Ads, La Nación, Warner Bros Discovery, Aleph, TikTok, Luzu, Logan, América, Disney, Paramount, El Cronista, Indalo, Pedidos Ya Media Solutions, Meta, Flix Media, Film Suez, Visa, McDonald’s, CCU, Kimberly-Clark, Unilever, TyC Sports, Grupo Octubre (Aspen), Exte, PML, Grupo Atlántida, La Casa, Olga, Urbana Play, Grupo Crónica, Sony, AMC, Kantar Ibope Media, Media500, SMC, Gramon, Roemmers, Frávega, Sarmiento, Viacart, WallStreet, Torneos, Mediamax, Continental, Grupo Vía, AAT, FiReSPORTS, Georgalos, Clarín, OSDE, LatamLed y Grupo Tauro entre otros.

Las entradas ya están a la venta en https://agenciasdemedios.com.ar/mediaday.