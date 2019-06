"Quisieron joder a los inversores y meter presos, si venían, a los abogados. Por eso la causa está allá", explica una de las fuentes. "Esa causa penal se cerró, no tenía sentido y nos terminó costando: que por eso la jueza no habilite a una corte local. Pero esa denuncia no existe más, somos un país serio otra vez", afirma. Ese es uno de los argumentos que usarán en EEUU: no existe riesgo alguno para los litigantes.